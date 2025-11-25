Сили оборони впевнено тримають позиції у Мирнограді. Штурмові групи ворога знищуються, - УВ "Схід"

Триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації. Десантно-штурмові та інші підрозділи дають відсіч намірам ворога заблокувати сухопутне сполучення між Мирноградом та Покровськом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр угруповання військ "Схід".

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Тиск на Мирноград

Як зазначається, у Мирнограді українські підрозділи впевнено тримають визначені позиції. Логістика до міста ускладнена, але забезпечується в необхідному обсязі.

"Росіяни намагаються штурмувати малими піхотними групами з північно-східного напрямку, зокрема зі сторони населеного пункту Новоекономічне. Ці спроби вчасно виявляються нашими підрозділами, здійснюється вогневе ураження, ворога знешкоджують", - йдеться у повідомленні.

Ліквідація ворога

Частина ворожих штурмовиків зберігає своє життя завдяки здачі у полон. Так, напередодні воїни-морпіхи в цьому районі взяли в полон чотирьох російських окупантів.

"Так само блокуються спроби ворога просуватися на півдні від Мирнограда, штурмові групи противника знищуються ще на підходах до міста. Сили оборони здійснюють комплексні заходи для ефективного вогневого ураження ворога й виснаження його резервів", - наголошують в УВ "Схід".

Також зазначається, що у Покровську тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові. Спроби ворога закріпитися - блокуються, а ворожі штурмовики знищуються. Також перерізаються логістичні шляхи росіян на підступах до Покровська.

Раніше 7 корпус ДШВ зазначав, що ворог тисне на Мирноград та хоче перерізати сухопутне сполучення з Покровськом.

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Яка ситуація у Покровську?

За даними УВ "Схід", ворог намагається прорвати оборону Покровська та Мирнограда: ЗСУ знищують окупантів у міській забудові.

Як стверджують у DeepState, центральна частина Покровська поступово переходить під контроль РФ: ворог закріплюється та облаштовує позиції.

Пресцентр 7 корпусу ДШВ повідомляв, що Сили оборони стримують ворога та проводять пошуково-ударні дії для ліквідації росіян у Покровську.

23 листопада моніторинговий проєкт DeepState повідомляв, що російські загарбники мають просування у Покровську та поблизу Даченського Донецької області.

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