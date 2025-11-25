Ворог тисне на Мирноград та хоче перерізати сухопутне сполучення з Покровськом, - 7 корпус ДШВ. ВIДЕО

Противник тисне на Мирноград Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 7 корпусу ДШВ.

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Ворог хоче перерізати сухопутне сполучення між Мирноградом та Покровськом

Як зазначається, характер дій противника свідчить про наміри найближчим часом перерізати сухопутне сполучення між Мирноградом та Покровськом. Росіяни мають намір оточити місто, рухаючись в бік населених пунктів Рівне та Світле.

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"Десантно-штурмові підрозділи стримують рух ворога в районі Красного Лимана", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що північну частину Мирнограду росіяни нагамаються штурмувати малими піхотними групами. Ворог рухається цілодобово, а для коригування свого переміщення використовує повітряні дрони.

"Посилюємо наше угруповання у місті для захисту південних околиць. У цій зоні противник намагається накопичувати живу силу для подальших спроб просування", - додали у 7 корпусі ДШВ.

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Захоплено у полон 4 окупантів

Окрім того, па північному сході Мирнограду 38 окрема бригада морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного взяла у полон чотирьох російських окупантів, які намагалися штурмувати місто. Троє із затриманих - колишні увʼязнені, які вийшли на волю завдяки підписанню військових контрактів. Як розповіли росіяни, перед штурмом вони чотири дні жили у підвалі однієї з будівель сусіднього населеного пункту. Штурмовики не були забезпечені ні їжею, ні водою.

Після затримання наші оборонці надали полоненим всі необхідні умови та допомогу, відповідно до норм міжнародного гуманітарного права.

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Яка ситуація у Покровську?

За даними УВ "Схід", ворог намагається прорвати оборону Покровська та Мирнограда: ЗСУ знищують окупантів у міській забудові.

Як стверджують у DeepState, центральна частина Покровська поступово переходить під контроль РФ: ворог закріплюється та облаштовує позиції.

Пресцентр 7 корпусу ДШВ повідомляв, що Сили оборони стримують ворога та проводять пошуково-ударні дії для ліквідації росіян у Покровську.

23 листопада моніторинговий проєкт DeepState повідомляв, що російські загарбники мають просування у Покровську та поблизу Даченського Донецької області.

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