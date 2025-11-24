До Покровська та Мирнограда організовуються додаткові логістичні шляхи, - УВ "Схід"
У Покровську тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація ворога в міській забудові. Також організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення підрозділів Сил оборони України всім необхідним.
Про це йдеться у зведенні Угруповання військ "Схід", інформує Цензор.НЕТ.
Ситуація на Покровському напрямку
Підрозділи Сил оборони України в зоні відповідальності УВ "Схід" від початку доби відбили 43 російські штурми.
На Покровському напрямку впродовж дня противника 22 рази намагався просунутися до наших позицій поблизу населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Новосергіївка, Філія, Дачне. Три боєзіткнення досі тривають.
Організовуються додаткові логістичні шляхи
Наразі у Покровську тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові, сказано в повідомленні.
"Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів всім необхідним", - йдеться у повідомленні.
Крім цього, в УВ "Схід" зазначили, що ворог зазнає значних втрат як у живій силі, так і в техніці. Штурмові групи окупантів та місця їхнього накопичення виявляються та знищуються.
Яка ситуація у Покровську?
- За даними УВ "Схід", ворог намагається прорвати оборону Покровська та Мирнограда: ЗСУ знищують окупантів у міській забудові.
- Як стверджують у DeepState, центральна частина Покровська поступово переходить під контроль РФ: ворог закріплюється та облаштовує позиції.
- Пресцентр 7 корпусу ДШВ повідомляв, що Сили оборони стримують ворога та проводять пошуково-ударні дії для ліквідації росіян у Покровську.
- 23 листопада моніторинговий проєкт DeepState повідомляв, що російські загарбники мають просування у Покровську та поблизу Даченського Донецької області.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зачем нерничать каждый день, минличи ж не нерничают. Думать чем помочь фронту и требовать Эвакуации гражданских, кому не ясно объяснять на пальцах что Zельц их сдал и возле фронта жить нельзя!!!!!