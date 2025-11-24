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Новини Бойові дії на Покровському напрямку
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До Покровська та Мирнограда організовуються додаткові логістичні шляхи, - УВ "Схід"

До Покровська та Мирнограда організовано додаткові шляхи, — УВ "Схід"

У Покровську тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація ворога в міській забудові. Також організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення підрозділів Сил оборони України всім необхідним.

Про це йдеться у зведенні Угруповання військ "Схід", інформує Цензор.НЕТ.

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Ситуація на Покровському напрямку

Підрозділи Сил оборони України в зоні відповідальності УВ "Схід" від початку доби відбили 43 російські штурми.

На Покровському напрямку впродовж дня противника 22 рази намагався просунутися до наших позицій поблизу населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Новосергіївка, Філія, Дачне. Три боєзіткнення досі тривають.

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Організовуються додаткові логістичні шляхи

Наразі у Покровську тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові, сказано в повідомленні. 

"Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів всім необхідним", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, в УВ "Схід" зазначили, що ворог зазнає значних втрат як у живій силі, так і в техніці. Штурмові групи окупантів та місця їхнього накопичення виявляються та знищуються.

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Яка ситуація у Покровську?

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Автор: 

Донецька область (11285) бойові дії (5929) логістика (133) Покровськ (1346) Мирноград (276) Покровський район (1777)
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Врут суки. Уже ясно что это командование у марафона учится. Позитивные блогеры с генеральскими зарплатами на шее бюджета
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24.11.2025 21:26 Відповісти
Ви бачили по карті яка там залишилась кишка ? Які нах додаткові шляхи ?! Хіба що під землею як в фільмі "тремтіння землі"!
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24.11.2025 21:28 Відповісти
Уже давно стоит махнуть рукой на пропаганду зеленых унтерменшей мародэрату-95 .
Зачем нерничать каждый день, минличи ж не нерничают. Думать чем помочь фронту и требовать Эвакуации гражданских, кому не ясно объяснять на пальцах что Zельц их сдал и возле фронта жить нельзя!!!!!
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24.11.2025 21:33 Відповісти
Пацанів лишили в оточенні, там сотні якщо не тисячі ранених гниють заживо.. Кацапи вже потрохи показують, правда невідомо що із цього правда. Бої в міській забудові втрати майже один до одного, ми не можем так воювати, тим більше виграти
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25.11.2025 05:25 Відповісти
Поранених покинуть, як вже було коли відходили з курської області, техніку західну покинуть, як вже було у тій же області - бо все було порізано і хто міг, з кращих бойьових бригад вибирався пішки..
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25.11.2025 06:02 Відповісти
Скудное обеспечение средствами для ведения боя как основной фактор сдачи территорий. Интернет завален запросами от подразделений на элементарное: глаза, ремонт техники, и зарядные станции. А в тылу зашкаливает потужнисть, нэзламнисть и разбазаривание ресурсов на плесень типа марафона, пропаганды, увеличение зарплат, подземные школы, дороги, и подобное.
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25.11.2025 05:50 Відповісти
 
 