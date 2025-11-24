К Покровску и Мирнограду организуются дополнительные логистические пути, - ГВ "Схід"
В Покровске продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация врага в городской застройке. Также организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения подразделений Сил обороны Украины всем необходимым.
Об этом говорится в сводке Группировки войск "Схід", информирует Цензор.НЕТ.
Ситуация на Покровском направлении
Подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности ГВ "Схід" с начала суток отразили 43 российских штурма.
На Покровском направлении в течение дня противник 22 раза пытался продвинуться к нашим позициям вблизи населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Родинское, Червоный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Новосергиевка, Филия, Дачное. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.
Организуются дополнительные логистические пути
В настоящее время в Покровске продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке, говорится в сообщении.
"Организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым", - говорится в сообщении.
Кроме этого, в ГВ "Схід" отметили, что враг несет значительные потери как в живой силе, так и в технике. Штурмовые группы оккупантов и места их скопления выявляются и уничтожаются.
Какова ситуация в Покровске?
- По данным ГВ "Схід", враг пытается прорвать оборону Покровска и Мирнограда: ВСУ уничтожают оккупантов в городской застройке.
- Как утверждают в DeepState, центральная часть Покровска постепенно переходит под контроль РФ: враг закрепляется и обустраивает позиции.
- Прес-сцентр 7-го корпуса ДШВ сообщал, что Силы обороны сдерживают врага и проводят поисково-ударные действия для ликвидации россиян в Покровске.
- 23 ноября мониторинговый проект DeepState сообщал, что российские захватчики продвигаются в Покровске и вблизи Даченского Донецкой области.
