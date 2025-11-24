Окупанти знищили житлову багатоповерхівку у Мирнограді авіабомбою ФАБ-3000М54. ВIДЕО

У Мирнограді Донецької області російські війська застосували надважку авіабомбу ФАБ-3000М54 та влучили нею у житлову багатоповерхівку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент авіаудару. На записі видно, що п'ятиповерховий будинок на щонайменше три під'їзди за одну мить зник у хмарі диму та вогню.

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"Кадри удару російських терористів авіабомбою ФАБ-3000М54 по житлових багатоповерхівках у Мирнограді Донецької області. Місто просто стирають з лиця землі разом з мешканцями ті, хто брехливо заявляють, ніби прийшли "звільняти", - йдеться у коментарі до запису.

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