Окупанти знищили житлову багатоповерхівку у Мирнограді авіабомбою ФАБ-3000М54. ВIДЕО
У Мирнограді Донецької області російські війська застосували надважку авіабомбу ФАБ-3000М54 та влучили нею у житлову багатоповерхівку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент авіаудару. На записі видно, що п'ятиповерховий будинок на щонайменше три під'їзди за одну мить зник у хмарі диму та вогню.
"Кадри удару російських терористів авіабомбою ФАБ-3000М54 по житлових багатоповерхівках у Мирнограді Донецької області. Місто просто стирають з лиця землі разом з мешканцями ті, хто брехливо заявляють, ніби прийшли "звільняти", - йдеться у коментарі до запису.
Топ коментарі
+28 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар24.11.2025 11:01 Відповісти Посилання
+25 Ihor Ly
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+18 Bander UA
показати весь коментар24.11.2025 11:00 Відповісти Посилання
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та да, снова запад виноват, лидор "ничего вам не должен"
ничего никуда не полетит, это только домыслы, когда полетят кабы тогда и будут об этом думать.
вопрос в другом: вы хотите чтобы запад рашку бомбил не будучи в состоянии войны при том, что потужные менеджеры за почти 4 года войны не наладили бомбордування?
ну, у них потужных менеджеров с трускавецкими дипломами нет, справятся
мне кажется не стоит за них переживать, надо переживать за себя. и если у них фицо и орбан уже сейчас, то каких бомбардировок вы от них ждете?
От зели... там их уже больше наклепали....
Да зеля?? Иои не получается. Что то в технологическом процессе...
Мендич самый главный станок в производстве с собой забрал.
А он вам нічего нє должен, кроме своих родітелей.