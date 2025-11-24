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Окупанти знищили житлову багатоповерхівку у Мирнограді авіабомбою ФАБ-3000М54. ВIДЕО

У Мирнограді Донецької області російські війська застосували надважку авіабомбу ФАБ-3000М54 та влучили нею у житлову багатоповерхівку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент авіаудару. На записі видно, що п'ятиповерховий будинок на щонайменше три під'їзди за одну мить зник у хмарі диму та вогню.

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"Кадри удару російських терористів авіабомбою ФАБ-3000М54 по житлових багатоповерхівках у Мирнограді Донецької області. Місто просто стирають з лиця землі разом з мешканцями ті, хто брехливо заявляють, ніби прийшли "звільняти", - йдеться у коментарі до запису.

Дивіться: ССО завдали ударів по цілях на Донеччині у битві за Покровськ. ВIДЕО

Також дивіться: Зруйнований Торецьк: кадри міста. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21203) знищення (10293) Донецька область (11285) будинки (199) бомбардування (367) Мирноград (276) ФАБ (48) Покровський район (1776)
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Топ коментарі
+28
Мене добиває що сцикливий Захід не хоче нам дати дальнобійної зброї бо боїться ескалації. Якої млять ще можна більше ескалації чим зараз коли рашисти б'ють ракетами і трьох-тонними бомбами бо цивільним багатоквартирним будинкам? Русофашисти приміняють і так все що в них є від хімічної зброї до багатотонних авіабомб і срали на всії. Бо їх даже з ООН не вигнали а сша запевнили )(уйла що знімуть з нього всі обвинувачення за вся злочини проти людяності
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24.11.2025 11:01 Відповісти
+25
путін та всі путінські терористи мають бути засуджені і повішені! Ніяких мирних угод!
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24.11.2025 10:58 Відповісти
+18
Выродки человечества
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24.11.2025 11:00 Відповісти
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путін та всі путінські терористи мають бути засуджені і повішені! Ніяких мирних угод!
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24.11.2025 10:58 Відповісти
Це мабуть, знову Трамп ****** змусив, після червоної доріжки на Алясці??
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24.11.2025 17:23 Відповісти
Выродки человечества
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24.11.2025 11:00 Відповісти
Мене добиває що сцикливий Захід не хоче нам дати дальнобійної зброї бо боїться ескалації. Якої млять ще можна більше ескалації чим зараз коли рашисти б'ють ракетами і трьох-тонними бомбами бо цивільним багатоквартирним будинкам? Русофашисти приміняють і так все що в них є від хімічної зброї до багатотонних авіабомб і срали на всії. Бо їх даже з ООН не вигнали а сша запевнили )(уйла що знімуть з нього всі обвинувачення за вся злочини проти людяності
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24.11.2025 11:01 Відповісти
Без свого ніяк і в цьому коється все зло і несправедливість цієї війни. Штати разом з підорами ще з 90-х Україну до цьго готували і поставили початок корупції коли ядерку за бабки омериканскі пелили а наші керманичі раді старатись і тепер знищення і геноцид. І як бачиш заходу пох*йам не просто так
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24.11.2025 15:09 Відповісти
То може ти, спочатку, поясниш Західу - на підставі чого вони мають наносити удари по рашці. У них немає війни. То по твоєму плану вони повинні першими її, війну, розв'язати. Як стали мудрилами у 19 так і продовжують. Нація не виліковна.
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24.11.2025 13:26 Відповісти
Війна вже давно розв'язана. Проти Світового правопорядку. Просто всі сидять по кутках та серуть в колготи. Нехай Україна віддувається.
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24.11.2025 16:10 Відповісти
Ні,немає війни на заході.І це найголовніше.Не будуть країни заходу,першими зброєю стратегічного призначення,по москалям стріляти.А москалі в Радбезі ООН сидять,разом з іншими 5 країнами і ніхто їх не виганяє.А Радбез ООН,це взагалі найголовніше.
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26.11.2025 22:19 Відповісти
"ескалація", для них - це напад на них рашистами через допомогу Україні. Ескалація щодо нас, іх зовсім не турбує.
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24.11.2025 13:42 Відповісти
В Україні на складах 3000 крилатих ракет вироблених в 2025 році. Додайте до них фламінго штук 100-200. Дрони дівати нікуди. Навіщо вам західна зброя?
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24.11.2025 16:24 Відповісти
"Мене добиває що сцикливий Захід не хоче нам дати дальнобійної зброї"

та да, снова запад виноват, лидор "ничего вам не должен"
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24.11.2025 11:10 Відповісти
Якщо Захід не почне бомбардування немитої, наступні каби полетять по Варшаві та Лондону
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24.11.2025 11:28 Відповісти
"наступні каби полетять по Варшаві та Лондону"

ничего никуда не полетит, это только домыслы, когда полетят кабы тогда и будут об этом думать.
вопрос в другом: вы хотите чтобы запад рашку бомбил не будучи в состоянии войны при том, что потужные менеджеры за почти 4 года войны не наладили бомбордування?
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24.11.2025 11:48 Відповісти
Когда полетят - думать будет уже поздно.
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24.11.2025 11:52 Відповісти
"Когда полетят - думать будет уже поздно"

ну, у них потужных менеджеров с трускавецкими дипломами нет, справятся
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24.11.2025 11:57 Відповісти
Угу, у них Фицо, Орбан, Ле Пен готовится, чехи еще кого-то выбрали и тд.
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24.11.2025 11:59 Відповісти
"Угу, у них Фицо, Орбан"

мне кажется не стоит за них переживать, надо переживать за себя. и если у них фицо и орбан уже сейчас, то каких бомбардировок вы от них ждете?
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24.11.2025 12:21 Відповісти
Чого це пізно?Тоді і по москалям полетять.А зараз ні.Першими,москалів бомбити не будуть.
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26.11.2025 22:22 Відповісти
Не нагнітайте паніку. А то ломонуться через океан, ще потопляться.
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24.11.2025 16:12 Відповісти
Пам'ятаю, як Шойгу відвідував завод, який планував виготовляти такі бомби. Значить, місце відомо. Де наші влучення по тварям?
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24.11.2025 13:10 Відповісти
не,ну с безоружными руссо ********* воюют зашибись..
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24.11.2025 14:02 Відповісти
Такая муйня должна быть в Москве...хотя бы раз в неделю...
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24.11.2025 15:27 Відповісти
Счас будет ответа.. сто фламингав.
От зели... там их уже больше наклепали....
Да зеля?? Иои не получается. Что то в технологическом процессе...
Мендич самый главный станок в производстве с собой забрал.
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24.11.2025 18:01 Відповісти
Спочатку обираєте собі у владу кончене лайно, а потім звинувачуєте Захід.
А он вам нічего нє должен, кроме своих родітелей.
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24.11.2025 19:50 Відповісти
 
 