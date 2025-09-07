1 295 5
Зруйнований Торецьк: кадри міста. ВIДЕО
Місто Торецьк на Донеччині зазнало майже повного знищення внаслідок інтенсивних бойових дій.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі поширюються кадри з руйнуваннями та звуками автоматних черг, що свідчать про обстріли. Українські військові вже другий рік поспіль ведуть героїчну оборону на цьому напрямку, стримуючи наступ російських окупантів.
...от така вона сутність руzzкага "миру"