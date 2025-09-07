Зруйнований Торецьк: кадри міста. ВIДЕО

Місто Торецьк на Донеччині зазнало майже повного знищення внаслідок інтенсивних бойових дій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі поширюються кадри з руйнуваннями та звуками автоматних черг, що свідчать про обстріли. Українські військові вже другий рік поспіль ведуть героїчну оборону на цьому напрямку, стримуючи наступ російських окупантів.

