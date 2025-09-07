УКР
Зруйнований Торецьк: кадри міста. ВIДЕО

Місто Торецьк на Донеччині зазнало майже повного знищення внаслідок інтенсивних бойових дій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі поширюються кадри з руйнуваннями та звуками автоматних черг, що свідчать про обстріли. Українські військові вже другий рік поспіль ведуть героїчну оборону на цьому напрямку, стримуючи наступ російських окупантів.

ось так повинна виглядати Єлабуга , щоб не було 800 шахедів за ніч .
07.09.2025 09:32 Відповісти
Був в Торецьку в 1998 році. Таких будівель ще там не було. Там була тільки одна 9-ти поверхівка на все місто. Це я до чого. Кацапня побачила як руззьгоізичних ушшімляют і прийшла Асвабаждать. А там 95 відсотків населення говорять російською.
07.09.2025 09:32 Відповісти
путян, ввяді вайска... кричало воно...засчіті ат бандєр!
07.09.2025 09:42 Відповісти
Брешешь. Много 9этажек было. Тогда он ещё Дзержинск назывался. Я там школу окончил в 1998г
07.09.2025 10:16 Відповісти
...асвабадители попрацювали, руцкий язик захистили.
...от така вона сутність руzzкага "миру"
07.09.2025 09:32 Відповісти
 
 