Разрушенный Торецк: кадры города. ВИДЕО

Город Торецк в Донецкой области подвергся почти полному уничтожению в результате интенсивных боевых действий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети распространяются кадры с разрушениями и звуками автоматных очередей, свидетельствующие об обстрелах. Украинские военные уже второй год подряд ведут героическую оборону на этом направлении, сдерживая наступление российских оккупантов.

ось так повинна виглядати Єлабуга , щоб не було 800 шахедів за ніч .
07.09.2025 09:32 Ответить
Був в Торецьку в 1998 році. Таких будівель ще там не було. Там була тільки одна 9-ти поверхівка на все місто. Це я до чого. Кацапня побачила як руззьгоізичних ушшімляют і прийшла Асвабаждать. А там 95 відсотків населення говорять російською.
07.09.2025 09:32 Ответить
путян, ввяді вайска... кричало воно...засчіті ат бандєр!
07.09.2025 09:42 Ответить
Брешешь. Много 9этажек было. Тогда он ещё Дзержинск назывался. Я там школу окончил в 1998г
07.09.2025 10:16 Ответить
Може й так, але я ж не по всьому місту ходив і їздив. Я говорив про те, що бачив. А був я в районі старого автовокзалу, мерії, на так звану Дружбу їздили та й давно це було. Але я не пам'ятаю, щоб там було стільки дев'ятиповерхівок. Я бачив тільки одну.
07.09.2025 10:33 Ответить
...асвабадители попрацювали, руцкий язик захистили.
...от така вона сутність руzzкага "миру"
07.09.2025 09:32 Ответить
 
 