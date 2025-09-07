Разрушенный Торецк: кадры города. ВИДЕО

Город Торецк в Донецкой области подвергся почти полному уничтожению в результате интенсивных боевых действий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети распространяются кадры с разрушениями и звуками автоматных очередей, свидетельствующие об обстрелах. Украинские военные уже второй год подряд ведут героическую оборону на этом направлении, сдерживая наступление российских оккупантов.

