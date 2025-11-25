Враг давит на Мирноград и хочет перерезать сухопутное сообщение с Покровском, - 7 корпус ДШВ. ВИДЕО

Противник давит на Мирноград Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 7 корпуса ДШВ.

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Враг хочет перерезать сухопутное сообщение между Мирноградом и Покровском

Как отмечается, характер действий противника свидетельствует о намерениях в ближайшее время перерезать сухопутное сообщение между Мирноградом и Покровском. Россияне намерены окружить город, двигаясь в сторону населенных пунктов Ровное и Светлое.

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"Десантно-штурмовые подразделения сдерживают движение врага в районе Красного Лимана", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что северную часть Мирнограда россияне намерены штурмовать небольшими пехотными группами. Враг движется круглосуточно, а для корректировки своего перемещения использует воздушные дроны.

"Усиливаем нашу группировку в городе для защиты южных окраин. В этой зоне противник пытается накапливать живую силу для дальнейших попыток продвижения", - добавили в 7 корпусе ДШВ.

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В плен захвачены 4 оккупанта

Кроме того, на северо-востоке Мирнограда 38 отдельная бригада морской пехоты имени гетмана Петра Сагайдачного взяла в плен четырех российских оккупантов, которые пытались штурмовать город. Трое из задержанных - бывшие заключенные, которые вышли на свободу благодаря подписанию военных контрактов. Как рассказали россияне, перед штурмом они четыре дня жили в подвале одного из зданий соседнего населенного пункта. Штурмовики не были обеспечены ни едой, ни водой.

После задержания наши защитники предоставили пленным все необходимые условия и помощь, в соответствии с нормами международного гуманитарного права.

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Какова ситуация в Покровске?

По данным ОВ "Восток", враг пытается прорвать оборону Покровска и Мирнограда: ВСУ уничтожают оккупантов в городской застройке.

Как утверждают в DeepState, центральная часть Покровска постепенно переходит под контроль РФ: враг закрепляется и обустраивает позиции.

Пресс-центр 7 корпуса ДШВ сообщал, что Силы обороны сдерживают врага и проводят поисково-ударные действия для ликвидации россиян в Покровске.

23 ноября мониторинговый проект DeepState сообщал, что российские захватчики продвигаются в Покровске и вблизи Даченского Донецкой области.

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