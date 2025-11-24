Оккупанты уничтожили жилой многоэтажный дом в Мирнограде авиабомбой ФАБ-3000М54. ВИДЕО

В Мирнограде Донецкой области российские войска применили сверхтяжелую авиабомбу ФАБ-3000М54 и попали ею в жилой многоэтажный дом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой заснят момент авиаудара. На записи видно, что пятиэтажный дом как минимум на три подъезда в одно мгновение исчез в облаке дыма и огня.

Смотрите также: Константиновка сегодня: разрушенные дома и местные жители в борьбе за выживание. ВИДЕО

"Кадры удара российских террористов авиабомбой ФАБ-3000М54 по жилым многоэтажкам в Мирнограде Донецкой области. Город просто стирают с лица земли вместе с жителями те, кто лживо заявляют, будто пришли "освобождать", - говорится в комментарии к записи.

Смотрите: ССО нанесли удары по целям в Донецкой области в битве за Покровск. ВИДЕО

Смотрите также: Разрушенный Торецк: кадры города. ВИДЕО