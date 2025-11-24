Оккупанты уничтожили жилой многоэтажный дом в Мирнограде авиабомбой ФАБ-3000М54. ВИДЕО
В Мирнограде Донецкой области российские войска применили сверхтяжелую авиабомбу ФАБ-3000М54 и попали ею в жилой многоэтажный дом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой заснят момент авиаудара. На записи видно, что пятиэтажный дом как минимум на три подъезда в одно мгновение исчез в облаке дыма и огня.
"Кадры удара российских террористов авиабомбой ФАБ-3000М54 по жилым многоэтажкам в Мирнограде Донецкой области. Город просто стирают с лица земли вместе с жителями те, кто лживо заявляют, будто пришли "освобождать", - говорится в комментарии к записи.
Захід повводив санкції, почав зменшувати закупівлі енергоносіїв. Що папуаси робили у відповідь? Продовжували качати російську нафту до країн, які блокують і санкції проти русні і фінансування самих папуасів.
Після таких численних прикладів стрільби папуасів собі по ногам, на заході певно вирішили, що краще буде дати померти, чим далі лікувати. Тим більше що ті папуаси - білі християни, переважаючи жінки, чудово приживаються в їх країнах.
та да, снова запад виноват, лидор "ничего вам не должен"