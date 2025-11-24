РУС
Новости Боевые действия на Покровском направлении
Оккупанты уничтожили жилой многоэтажный дом в Мирнограде авиабомбой ФАБ-3000М54. ВИДЕО

В Мирнограде Донецкой области российские войска применили сверхтяжелую авиабомбу ФАБ-3000М54 и попали ею в жилой многоэтажный дом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой заснят момент авиаудара. На записи видно, что пятиэтажный дом как минимум на три подъезда в одно мгновение исчез в облаке дыма и огня.

"Кадры удара российских террористов авиабомбой ФАБ-3000М54 по жилым многоэтажкам в Мирнограде Донецкой области. Город просто стирают с лица земли вместе с жителями те, кто лживо заявляют, будто пришли "освобождать", - говорится в комментарии к записи.

путін та всі путінські терористи мають бути засуджені і повішені! Ніяких мирних угод!
24.11.2025 10:58 Ответить
Выродки человечества
24.11.2025 11:00 Ответить
Мене добиває що сцикливий Захід не хоче нам дати дальнобійної зброї бо боїться ескалації. Якої млять ще можна більше ескалації чим зараз коли рашисти б'ють ракетами і трьох-тонними бомбами бо цивільним багатоквартирним будинкам? Русофашисти приміняють і так все що в них є від хімічної зброї до багатотонних авіабомб і срали на всії. Бо їх даже з ООН не вигнали а сша запевнили )(уйла що знімуть з нього всі обвинувачення за вся злочини проти людяності
24.11.2025 11:01 Ответить
Захід попереджав папуасів за півроку до нападу. Що ті робили у відповідь? Смажили шашлики.
Захід повводив санкції, почав зменшувати закупівлі енергоносіїв. Що папуаси робили у відповідь? Продовжували качати російську нафту до країн, які блокують і санкції проти русні і фінансування самих папуасів.
Після таких численних прикладів стрільби папуасів собі по ногам, на заході певно вирішили, що краще буде дати померти, чим далі лікувати. Тим більше що ті папуаси - білі християни, переважаючи жінки, чудово приживаються в їх країнах.
24.11.2025 11:12 Ответить
"Мене добиває що сцикливий Захід не хоче нам дати дальнобійної зброї"

та да, снова запад виноват, лидор "ничего вам не должен"
24.11.2025 11:10 Ответить
 
 