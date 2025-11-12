Россия сбросила ФАБ-3000 на жилые кварталы Мирнограда. В городе находится 1500 гражданских. ВИДЕО

В Мирнограде, Донецкой области, российская армия нанесла авиационный удар сверхтяжелой бомбой ФАБ-3000. Снаряд упал прямо в жилых кварталах, где до сих пор остаются гражданские лица.

Удар по городу

Как сообщает Цензор.НЕТ, по предварительным данным, в городе находится около 1500 жителей. Эвакуация завершена, связи фактически нет.

Мирный город под постоянным огнем

Российские войска продолжают стирать Мирноград с лица земли: город страдает от ударов дронов-камикадзе, артиллерийских обстрелов и авиации.

