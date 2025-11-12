РУС
Новости Боевые действия на Покровском направлении
1 548 7

Россия сбросила ФАБ-3000 на жилые кварталы Мирнограда. В городе находится 1500 гражданских. ВИДЕО

В Мирнограде, Донецкой области, российская армия нанесла авиационный удар сверхтяжелой бомбой ФАБ-3000. Снаряд упал прямо в жилых кварталах, где до сих пор остаются гражданские лица.

Удар по городу

Как сообщает Цензор.НЕТ, по предварительным данным, в городе находится около 1500 жителей. Эвакуация завершена, связи фактически нет.

Мирный город под постоянным огнем

Российские войска продолжают стирать Мирноград с лица земли: город страдает от ударов дронов-камикадзе, артиллерийских обстрелов и авиации.

Привіт ждунам від "асвабадітєлєй"... але ж які мразі.... фаб-3000 по місту...
12.11.2025 14:55 Ответить
У них це привід для національной гордості.
12.11.2025 14:56 Ответить
ждуни НЕ читають українське !! Вони в ментально-інформаційному полі мордора!! Їх хвилює те що на мордорі відбувається... Сабчак, шуфутінскій, концерть пабєди, стариє пєсня о главном, руйскоє радіво...
12.11.2025 15:01 Ответить
Мабуть будинок склався цілком .... Бо він і до кадру був не дуже в кондиції.. ((
12.11.2025 15:02 Ответить
Маскалі завжди так роблять. В грозному в 94му жило 50% руских, але їх це не впятувало від коврових бомбардувань.
12.11.2025 15:10 Ответить
Поки Потужник розповідав про Потужний Фламіндіч з космічною дальність ( системи наведення "Кокс-1" і "дорожка _1" ) росіяни в реалі підрихтували Су-37 під можливість чипляти КаБ-3000 . Хоча в кадрі видно лише два лаптельоти, все одно їх промисловість щось та випускає .. ( при тому що всі їх репоражі можно сприймати як шматочок пропаганди .. а можно і не сприймати...
12.11.2025 14:58 Ответить
Ждуни в акує, расіюшка бамбит😵‍💫
12.11.2025 15:06 Ответить
 
 