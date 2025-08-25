Оккупанты сбросили пять ФАБов на Константиновку: пострадали четыре человека, повреждены более 20 домов. ФОТОрепортаж

В понедельник, 25 августа, российские захватчики совершили авиационную атаку на Константиновку Донецкой области. Враг применил пять бомб ФАБ-250 с модулем УМПК. В результате атаки пострадали люди.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

Оккупанты совершили атаку в период времени с 11:20 по 12:00.

"Против мирного населения враг применил пять "ФАБ-250" с модулем УМПК. Под ударами вражеской армии оказалась жилая застройка", - сказано в сообщении.

В результате атаки пострадали четверо горожан: мужчина 26 лет и три женщины в возрасте 51, 74 и 85 лет. У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения, перелом, рваные раны и ушиб. Им оказана квалифицированная медицинская помощь. Состояние двух из них врачи оценивают как тяжелое.

В зоне поражения поврежден 21 многоквартирный дом, линии электропередач.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения россиянами военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Читайте также: Прифронтовая Константиновка осталась без газа из-за обстрелов, ремонт невозможен, - "Донецкоблгаз"