Окупанти скинули п’ять ФАБів на Костянтинівку: постраждали чотири людини, пошкоджено понад 20 будинків. ФОТОрепортаж

У понеділок, 25 серпня, російські загарбники здійснили авіаційну атаку на Костянтинівку Донецької області. Ворог застосував п’ять бомб ФАБ-250 із модулем УМПК. Внаслідок атаки постраждали люди.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

Окупанти здійснили атаку у період часу з 11:20 по 12:00.

"Проти мирного населення ворог застосував п’ять "ФАБ-250" із модулем УМПК. Під ударами ворожої армії опинилась житлова забудова", - сказано в повідомленні.

Внаслідок атаки постраждали четверо містян: чоловік 26 років та три жінки віком 51, 74 та 85 років. У постраждалих діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення, перелом, рвані рани та забій. Їм надано кваліфіковану медичну допомогу. Стан двох із них лікарі оцінюють як важкий.

В зоні ураження пошкоджено 21 багатоквартирний будинок, лінії електропередач.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення росіянами воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

