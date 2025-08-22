Костянтинівка на Донеччині залишилася без газу через обстріли, ремонт неможливий, – "Донецькоблгаз"

Місто Костянтинівка Донецької області залишилося без газопостачання через наслідки російських обстрілів, відновити його наразі неможливо.

Про це повідомив голова "Донецькоблгазу" Вадим Батій, інформує пресслужба компанії.

Він пояснив, що внаслідок ворожого обстрілу у Костянтинівці була пошкоджена газорозподільна станція, що належить "Оператору ГТС України".

"У звʼязку з чисельними пошкодженнями робочий тиск в системі газопостачання м. Костянтинівки утримати не вдалося, що призвело до припинення розподілу газу споживачам міста", – констатував голова "Донецькоблгазу".

Він додав, що відновлювати газопостачання у місті неможливо, зокрема, через дефіцит кадрів та відсутність гарантій безпеки при виконанні робіт.

Як повідомлялося, позавчора голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький розповідав, що у Костянтинівці продовжують працювати 42 співробітники "Донецькоблгазу", які щодня ремонтують пошкоджені газмережі, а диспетчерське управління здійснюється з підземних укриттів.

Корецький зазначав, що газ залишався єдиним джерелом гарячої води та можливістю приготувати їжу у прифронтовому місті.