Силы обороны уверенно удерживают позиции в Мирнограде. Штурмовые группы врага уничтожаются, - УВ "Восток"

Продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации. Десантно-штурмовые и другие подразделения дают отпор попыткам врага заблокировать сухопутное сообщение между Мирноградом и Покровском.

Давление на Мирноград

Как отмечается, в Мирнограде украинские подразделения уверенно удерживают определенные позиции. Логистика в город затруднена, но обеспечивается в необходимом объеме.

"Россияне пытаются штурмовать небольшими пехотными группами с северо-восточного направления, в частности со стороны населенного пункта Новоекономичное. Эти попытки своевременно выявляются нашими подразделениями, осуществляется огневое поражение, враг обезвреживается", - говорится в сообщении.

Ликвидация врага

Часть вражеских штурмовиков сохраняет свою жизнь благодаря сдаче в плен. Так, накануне воины-морпехи в этом районе взяли в плен четырех российских оккупантов.

"Так же блокируются попытки врага продвигаться к югу от Мирнограда, штурмовые группы противника уничтожаются еще на подходах к городу. Силы обороны осуществляют комплексные меры для эффективного огневого поражения врага и истощения его резервов", - отмечают в ОВ "Восток".

Также отмечается, что в Покровске продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке. Попытки врага закрепиться - блокируются, а вражеские штурмовики уничтожаются. Также перерезаются логистические пути россиян на подступах к Покровску.

Ранее 7 корпус ДШВ отмечал, что враг давит на Мирноград и хочет перерезать сухопутное сообщение с Покровском.

Какова ситуация в Покровске?

По данным ОВ "Восток", враг пытается прорвать оборону Покровска и Мирнограда: ВСУ уничтожают оккупантов в городской застройке.

Как утверждают в DeepState, центральная часть Покровска постепенно переходит под контроль РФ: враг закрепляется и обустраивает позиции.

Пресс-центр 7 корпуса ДШВ сообщал, что Силы обороны сдерживают врага и проводят поисково-ударные действия для ликвидации россиян в Покровске.

23 ноября мониторинговый проект DeepState сообщал, что российские захватчики продвигаются в Покровске и вблизи Даченского Донецкой области.

