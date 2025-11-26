Мешканка Покровська попри бої та обстріли тренується на біговій доріжці. ВIДЕО безпілотника

Оператор українського безпілотника зафільмував мешканку Покровська, яка, користуючись нетривалою паузою між російськими обстрілами та вуличними боями, продовжує тренуватися на біговій доріжці прямо у дворі одного з будинків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис тренування у небезпечних для життя умовах, опублікований у соцмережах.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Українські пілоти зафільмували жительку Покровська, яка в перерві між обстрілами та міськими боями, не проти трохи розімнути ноги. Дата події - 24 листопада", - зазначається у коментарі до відео.

Читайте: Війська РФ не зможуть захопити Покровськ до кінця 2025 року, - начальник Генштабу Гнатов

Також читайте: Сили оборони впевнено тримають позиції у Мирнограді. Штурмові групи ворога знищуються, - УВ "Схід"