Мешканка Покровська попри бої та обстріли тренується на біговій доріжці. ВIДЕО безпілотника
Оператор українського безпілотника зафільмував мешканку Покровська, яка, користуючись нетривалою паузою між російськими обстрілами та вуличними боями, продовжує тренуватися на біговій доріжці прямо у дворі одного з будинків.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис тренування у небезпечних для життя умовах, опублікований у соцмережах.
"Українські пілоти зафільмували жительку Покровська, яка в перерві між обстрілами та міськими боями, не проти трохи розімнути ноги. Дата події - 24 листопада", - зазначається у коментарі до відео.
Топ коментарі
+24 Леонид Тищенко #456549
показати весь коментар26.11.2025 09:33 Відповісти Посилання
+13 Сергій Zhdanov
показати весь коментар26.11.2025 09:35 Відповісти Посилання
+13 Старый зольдат
показати весь коментар26.11.2025 09:37 Відповісти Посилання
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явно не були в її чи таких як вона шкурі
ні втікти, ні кинути, ні чим супротивлятися..
займаєшся, чим можеш, абт не думати..
явно ти не було
звучить як порєбрік)
і ще ця тяга до гомосексуально-насильницьків стосунків..
все з тобою зрозуміло
не буду витрачати час
інфо для роздуму :
тренуєш дзьобика "шоб...раздвигати перед блювотиною людстап з тавром "росиянин"."?
пока, дірявий
Втомився кукарікати?
я бачу плитку у дворі, штукатурено, металопластикові вікна, стійку під садовий інструмент. це не халупа
як невідому жінку, з великою вірогідністю в біді, ображати по-зва очі так норма?
повторюсь:
"всякі ляпалки ротом теж не думають, не мають чим
натяк зрозумілий?"
історія світових в вільному доступі.
інколи і тікати немає куди і як.
як показує доля українців в другу світову, вас залишать на окупованій території, за лічені дні, самі втечуть а потім прийдуть і поставлять вам в докір за це ...
Сея спасать нада из того пекла !!
Или ждуниха или глухая, которой не прилетало по крупному
Як логічно - якого там залишатися?
Навіть у найтяжчій ситуації з немобільними родичами - виїжджати, варіанти шукати, вони є.
Це якщо не цілеспрямовано ждати
Не могу не согласиться!!
Практика показывает что это глупо.