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Новини Відео Бойові дії на Покровському напрямку Обстріли Покровська
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Мешканка Покровська попри бої та обстріли тренується на біговій доріжці. ВIДЕО безпілотника

Оператор українського безпілотника зафільмував мешканку Покровська, яка, користуючись нетривалою паузою між російськими обстрілами та вуличними боями, продовжує тренуватися на біговій доріжці прямо у дворі одного з будинків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис тренування у небезпечних для життя умовах, опублікований у соцмережах.

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"Українські пілоти зафільмували жительку Покровська, яка в перерві між обстрілами та міськими боями, не проти трохи розімнути ноги. Дата події - 24 листопада", - зазначається у коментарі до відео.

Читайте: Війська РФ не зможуть захопити Покровськ до кінця 2025 року, - начальник Генштабу Гнатов

Також читайте: Сили оборони впевнено тримають позиції у Мирнограді. Штурмові групи ворога знищуються, - УВ "Схід"

Автор: 

обстріл (34391) спорт (1733) Донецька область (11295) фізкультура (14) бойові дії (5937) Покровськ (1346) Покровський район (1778)
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Топ коментарі
+24
Розминає ноги щоб танцювати від радості як прийдуть рашисти ? Сподіваюсь не дочекається .
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26.11.2025 09:33 Відповісти
+13
Та звідки в тій халупі бігова доріжка, намародьорили звісно...
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26.11.2025 09:35 Відповісти
+13
Тренує ноги шоб їх раздвигати перед блювотиною людстап з тавром "росиянин".
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26.11.2025 09:37 Відповісти
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Розминає ноги щоб танцювати від радості як прийдуть рашисти ? Сподіваюсь не дочекається .
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26.11.2025 09:33 Відповісти
Тренує ноги шоб їх раздвигати перед блювотиною людстап з тавром "росиянин".
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26.11.2025 09:37 Відповісти
наче старі читачі..а які ж ви казли.
явно не були в її чи таких як вона шкурі
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26.11.2025 10:15 Відповісти
А шкурці ждуна не був, у цьому, ти, молодий півнику, правий.
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26.11.2025 10:18 Відповісти
півник тебе зробив, ушльопок
ні втікти, ні кинути, ні чим супротивлятися..
займаєшся, чим можеш, абт не думати..
явно ти не було
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26.11.2025 10:21 Відповісти
Шо, молодий кочеток, ввд правди пердолить? Ну покукарікай, покукарікай.
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26.11.2025 11:35 Відповісти
кочеток..
звучить як порєбрік)
і ще ця тяга до гомосексуально-насильницьків стосунків..
все з тобою зрозуміло
не буду витрачати час
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26.11.2025 16:31 Відповісти
Ну покукарікай ще, покукарікай, молодий півнику.
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26.11.2025 18:31 Відповісти
не ний, ти мені не цікавий.
інфо для роздуму :
тренуєш дзьобика "шоб...раздвигати перед блювотиною людстап з тавром "росиянин"."?
пока, дірявий
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26.11.2025 20:39 Відповісти
Бачу, шо ти, молодий кочеток, від кукарікання до онаніровання перейшов.
Втомився кукарікати?
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26.11.2025 21:18 Відповісти
Бегуння - ждуніха?
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26.11.2025 09:33 Відповісти
100 %
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26.11.2025 10:44 Відповісти
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26.11.2025 22:12 Відповісти
Та звідки в тій халупі бігова доріжка, намародьорили звісно...
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26.11.2025 09:35 Відповісти
а ви в печері десь сидите? мародьорите потроху?

я бачу плитку у дворі, штукатурено, металопластикові вікна, стійку під садовий інструмент. це не халупа
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26.11.2025 10:18 Відповісти
не думаю, шо доріжка має власне живлення.
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26.11.2025 10:40 Відповісти
Вона думає, що якщо війну не помічати, то і війна її не помітить.
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26.11.2025 09:38 Відповісти
Ждуни не думають, не мають чим.
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26.11.2025 09:45 Відповісти
ой, а що ж це мій коментар вас так образив?
як невідому жінку, з великою вірогідністю в біді, ображати по-зва очі так норма?
повторюсь:
"всякі ляпалки ротом теж не думають, не мають чим
натяк зрозумілий?"
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26.11.2025 16:33 Відповісти
Так більшість живе
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26.11.2025 10:25 Відповісти
Тут - так. А от нормальні люди, як європейці чи американці, тікатимуть від війни якнайшвидше і якнайдалі.
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26.11.2025 10:41 Відповісти
І це правильно
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26.11.2025 10:46 Відповісти
Біда в тому, що з таким підходом нормальних людей не залишиться: ненормальні просто вб'ють всіх нормальних, тільки ненормальні й виживуть.
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26.11.2025 12:49 Відповісти
Ненормальних більшість.А в Україні-критична більшість
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26.11.2025 13:13 Відповісти
багато ті європейці бігали. і американці під час своїх війон.
історія світових в вільному доступі.
інколи і тікати немає куди і як.
як показує доля українців в другу світову, вас залишать на окупованій території, за лічені дні, самі втечуть а потім прийдуть і поставлять вам в докір за це ...
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26.11.2025 16:39 Відповісти
В ті часи, коли від воєн багато не бігали, Нью-Йорком мусульманин-комуніст угандо-індійського походження не керував.
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26.11.2025 18:37 Відповісти
зато москвою керував маніяк-атеїст сралін..все, відповідей не буде
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26.11.2025 20:30 Відповісти
Залізна людина.
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26.11.2025 10:44 Відповісти
Їпанута
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26.11.2025 12:59 Відповісти
Манали мы такую незламность.
Сея спасать нада из того пекла !!
Или ждуниха или глухая, которой не прилетало по крупному
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26.11.2025 13:10 Відповісти
Я сам родом з Донеччини, і зараз живу на вільній частині Донеччини. І раніше так само думав. Але, коли бачиш ситуацію зсередини, розумієш, що основна частина ждунів, с'******* у більш безпечні місця і там шкодять країні. Певна частина мешканців залишається у своїх домівках, незважаючи на обстріли, бо вони тримаються за свої оселі і бояться виїзду більше за обстріли. І ждунів серед них на душу населення не більше ніж у Києві чи де-інде.
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26.11.2025 14:10 Відповісти
а электричество откуда???????
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26.11.2025 11:45 Відповісти
Як по-людськи - то жінка безстрашний молодець.
Як логічно - якого там залишатися?
Навіть у найтяжчій ситуації з немобільними родичами - виїжджати, варіанти шукати, вони є.
Це якщо не цілеспрямовано ждати
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26.11.2025 12:36 Відповісти
це, майже точно, нЕ патріот України..
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26.11.2025 12:43 Відповісти
Залишатись під обстрілами можуть тільки іпануті, що і доводить це відео.
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26.11.2025 13:03 Відповісти
+++++
Не могу не согласиться!!
Практика показывает что это глупо.
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26.11.2025 13:11 Відповісти
То не бігова дорожка а електрогенератор хату освітлювать.
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26.11.2025 19:00 Відповісти
 
 