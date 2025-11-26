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Понад 150 боєзіткнень відбулося минулої доби, третина - на Покровському напрямку, - Генштаб ЗСУ. МАПИ

Що відбувається на фронті? Зведення Генштабу

Протягом минулої доби на передовій зафіксовано 156 боєзіткнень Сил оборони України із російськими окупантами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

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Удари РФ по Україні

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктів двох ракетних ударів із застосуванням 24 ракет, 66 авіаційних ударів, скинувши при цьому 178 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4 494 обстріли, з них 153 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6 925 дронів-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Білогір’я, Великомихайлівка, Гуляйполе, Оріхів, Новояковлівка Запорізької області; Садове Херсонської області.

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Ураження ворога

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, три артилерійські системи та два пункти управління безпілотними літальними апаратами противника.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три бойові зіткнення. Ворог завдав п’ять авіаційних ударів, застосувавши при цьому 16 керованих авіабомб, та здійснив 181 обстріл, три з яких — із реактивних систем залпового вогню.

Що відбувається на фронті? Зведення Генштабу

На Південно-Слобожанському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах Вовчанська, Синельникового та Кам’янки.

Що відбувається на фронті? Зведення Генштабу

На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири ворожі атаки. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у районах населених пунктів Петропавлівка, Куп’янськ та у напрямку Новоплатонівки.

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Що відбувається на фронті? Зведення Генштабу

На Лиманському напрямку ворог провів п’ять атак, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Зарічне, Ставки, Торське та Лиман.

Що відбувається на фронті? Зведення Генштабу

На Слов’янському напрямку протягом минулої доби наші захисники зупинили 11 ворожих спроб просунутися вперед у районах Серебрянки, Ямполя, Дронівки, Виїмки та Свято-Покровського.

Що відбувається на фронті? Зведення Генштабу

На Краматорському напрямку наші захисники відбили атаку противника в районі Часового Яру.

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Що відбувається на фронті? Зведення Генштабу

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 20 атак у районах Плещіївки, Клебан-Бика, Костянтинівки, Щербинівки, Іванопілля, Русиного Яру, Софіївки та у напрямках Миколайпілля й Новопавлівки.

Що відбувається на фронті? Зведення Генштабу

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Шахове, Затишок, Нове Шахове, Дорожнє, Вільне, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Звірове, Удачне, Гришине, Молодецьке, Муравка, Філія.

Що відбувається на фронті? Зведення Генштабу

На Олександрівському напрямку противник протягом минулої доби здійснив 13 атак поблизу населених пунктів Іванівка, Зелений Гай, Вороне, Вербове, Соснівка, Привільне, Красногірське.

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Що відбувається на фронті? Зведення Генштабу

На Гуляйпільському напрямку наші захисники відбили 16 атак ворога у напрямках Добропілля та Гуляйполя, поблизу Веселого, Затишшя, Зеленого Гаю та Високого.

Що відбувається на фронті? Зведення Генштабу

На Оріхівському напрямку відбито одну атаку противника поблизу Приморського.

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Що відбувається на фронті? Зведення Генштабу

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили одну ворожу атаку у напрямку Антонівського мосту.

Що відбувається на фронті? Зведення Генштабу

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

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Генштаб ЗС (8461) бойові дії (5937)
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