Более 150 боестолкновелений произошло за прошедшие сутки, треть - на Покровском направлении, - Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки на передовой зафиксировано 156 боевых столкновений Сил обороны Украины с российскими оккупантами.

Удары РФ по Украине

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктов два ракетных удара с применением 24 ракет, 66 авиационных ударов, сбросив при этом 178 управляемых авиабомб. Кроме этого, осуществил 4 494 обстрела, из них 153 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6 925 дронов-камикадзе.



Авиаударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Белогорье, Великомихайловка, Гуляйполе, Орехов, Новояковлевка Запорожской области; Садовое Херсонской области.

Поражение врага

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, три артиллерийские системы и два пункта управления беспилотными летательными аппаратами противника.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боевых столкновения. Враг нанес пять авиационных ударов, применив при этом 16 управляемых авиабомб, и осуществил 181 обстрел, три из которых — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг трижды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах Волчанска, Синельниково и Каменки.

На Купянском направлении вчера произошло четыре вражеские атаки. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Петропавловка, Купянск и в направлении Новоплатоновки.

На Лиманском направлении враг провел пять атак, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Заречное, Ставки, Торское и Лиман.

На Славянском направлении за прошедшие сутки наши защитники остановили 11 вражеских попыток продвинуться вперед в районах Серебрянки, Ямполя, Дроновки, Выемки и Свято-Покровского.

На Краматорском направлении наши защитники отбили атаку противника в районе Часова Яра.

На Константиновском направлении враг осуществил 20 атак в районах Плещеевки, Клебан-Быка, Константиновки, Щербиновки, Иванополья, Русина Яра, Софиевки и в направлениях Николайполья и Новопавловки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 52 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Затишье, Новое Шахово, Дорожное, Вольное, Червоный Лиман, Родинское, Мирноград, Зверовое, Удачное, Гришино, Молодецкое, Муравка, Филия.

На Александровском направлении противник за прошедшие сутки совершил 13 атак вблизи населенных пунктов Ивановка, Зеленый Гай, Вороное, Вербовое, Сосновка, Привольное, Красногорское.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили 16 атак врага в направлениях Доброполье и Гуляйполе, вблизи Веселого, Затишья, Зеленого Гая и Высокого.

На Ореховском направлении отбита одна атака противника вблизи Приморского.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили одну вражескую атаку в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

