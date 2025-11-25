У нас вообще отсутствует такое понятие, как подготовка городов к обороне, - Игорь Луценко

Военно-гражданские администрации – это попытка взять под контроль ресурсы.

Об этом заявил экс-депутат , ветеран украинско-российской войны, командир роты БПЛА Игорь Луценко в интервью Цензор.НЕТ.

Проблемы местной власти

"Мне кажется, что на местном уровне прихода россиян боятся меньше, чем потенциальной ответственности за какие-то движения из-за этих "красных флажков". Что я имею в виду? Вот Кличко и Филатов жаловались, что против них возбуждают дела за то, что они каким-то образом выделяют средства на поддержку Сил обороны Украины.

То есть даже такие медийные персоны, которые точно не являются святыми даже в собственных глазах, за хорошие дела начинают получать "по рукам". Что уж говорить о каких-то их менее известных коллегах, которые в нынешних обстоятельствах думают: "Я - простой чиновник, у меня куча денег, но я их не потрачу и не вырою подземный ход для защитников, потому что это не предусмотрено законодательством, по которому я работаю"", - пояснил он.

ВГА

По словам Луценко, такого явления, как ВГА, он вообще никогда не встречал.

"Но там точно нужно рыть эти ходы, чтобы создать укрепрайоны. Такое понятие, как подготовка городов к обороне, у нас вообще отсутствует! Мы сдаем россиянам прекрасные фортификационные позиции. Поэтому должны быть жесткие решения, для чего и нужны ВГА", - считает военный.

Он отметил, что даже если просто отправить экскаватор, чтобы выкопать яму для Сил обороны, за это - уголовная ответственность, потому что ты не туда потратил средства налогоплательщиков.

"Поэтому местные руководители резонно замечают, что не имеют права так поступать. Да, многие идут против системы и надеются на дальнейшую амнистию, а пока делают хорошие вещи.

А остальные действуют в рамках нынешнего законодательства, сдавая страну россиянам. Согласно нашим законам, мы давно уже должны были посадить их на царствование. Но, к счастью, есть люди, которые обходят некоторые вещи и чего-то добиваются", - добавил Луценко, отметив, что "ВГА - это вообще попытка взять контроль над ресурсами".

