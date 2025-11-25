РУС
Новости Боевые действия на востоке
У нас вообще отсутствует такое понятие, как подготовка городов к обороне, - Игорь Луценко

Города не готовят к обороне, это должна делать ВГА: заявление Игоря Луценко

Военно-гражданские администрации – это попытка взять под контроль ресурсы.

Об этом заявил экс-депутат , ветеран украинско-российской войны, командир роты БПЛА Игорь Луценко в интервью Цензор.НЕТ.

Проблемы местной власти

"Мне кажется, что на местном уровне прихода россиян боятся меньше, чем потенциальной ответственности за какие-то движения из-за этих "красных флажков". Что я имею в виду? Вот Кличко и Филатов жаловались, что против них возбуждают дела за то, что они каким-то образом выделяют средства на поддержку Сил обороны Украины.

То есть даже такие медийные персоны, которые точно не являются святыми даже в собственных глазах, за хорошие дела начинают получать "по рукам". Что уж говорить о каких-то их менее известных коллегах, которые в нынешних обстоятельствах думают: "Я - простой чиновник, у меня куча денег, но я их не потрачу и не вырою подземный ход для защитников, потому что это не предусмотрено законодательством, по которому я работаю"", - пояснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наша оборона разваливается. Не будет изменений - танки РФ в Запорожье или Днепре станут вопросом времени, - Стерненко

ВГА

По словам Луценко, такого явления, как ВГА, он вообще никогда не встречал.

"Но там точно нужно рыть эти ходы, чтобы создать укрепрайоны. Такое понятие, как подготовка городов к обороне, у нас вообще отсутствует! Мы сдаем россиянам прекрасные фортификационные позиции. Поэтому должны быть жесткие решения, для чего и нужны ВГА", - считает военный.

Он отметил, что даже если просто отправить экскаватор, чтобы выкопать яму для Сил обороны, за это - уголовная ответственность, потому что ты не туда потратил средства налогоплательщиков.

Читайте: Враг давит к востоку от Купянска-Узлового и хочет выбить Силы обороны с левого берега Оскола, - Трегубов

"Поэтому местные руководители резонно замечают, что не имеют права так поступать. Да, многие идут против системы и надеются на дальнейшую амнистию, а пока делают хорошие вещи.

А остальные действуют в рамках нынешнего законодательства, сдавая страну россиянам. Согласно нашим законам, мы давно уже должны были посадить их на царствование. Но, к счастью, есть люди, которые обходят некоторые вещи и чего-то добиваются", - добавил Луценко, отметив, что "ВГА - это вообще попытка взять контроль над ресурсами".

Полный текст интервью с Игорем Луценко для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

Читайте: Более 21,6 тыс. военных самовольно покинули армию в октябре, - Игорь Луценко

боевые действия (5192) Луценко Игорь (238)
Топ комментарии
+2
Не роблять цього, бо сміються з цього.
Дєньгі на оборону видєліл? ***** ти лох. Мог би всьо лавє на карман.
У русні інакше. Бо змалку вчили, що "россія - вєлікая наша дєржава, россія - могучая наша страна". На таку і пожертвувати/попрацювати не соромно. На відміну від України.
От і результат: у русні - повноцінні оборонні лінії вздовж всього кордону з Україною ще з 23 року. Відкотили, попиляли - так, не без цього. Але зробили як слід.
25.11.2025 10:42 Ответить
+2
ВЦА потрібні не для оборони країни, а для деребану грошей зеленською сранню.
До війни ми мали "велике будівництво" на асфальті, а сьогодні - на бруківці! Ті ж сотні мільйонів і мільярди тільки тепер не у асфальт вкладаються, а бруківочкою у кілька шарів викладаються.
ВЦА на тому вимивають бюджетні кошти, які осідають в в офільованих ними компаніях, а потім стрімкими струмочками "потрібним" людям десь туди, в ту саму жОПу.
А оборона то таке, то не їх проблеми, то нехай піпл сам якось собі...
25.11.2025 11:09 Ответить
+1
З одної сторони потрібен Закон , щоб не занурити Україну в хаос, а з другої сторни потрібні негайні рішення в період воєнного стану . Повинен бути баланс.А надіяться на те що війна все спише , ну снаєте, по закінченню все вилізе на поверхню а після в бездну для сильно модних.
25.11.2025 10:42 Ответить
Законодательство можно легко поменять. Вообще если у тебя есть власть, то ты можешь сделать все что угодно. Но для этого надо хотеть. Луценко нужно задать вопрос - чего хочет власть, если смотреть на её действия.

Но это слишком боязно и если это боязно Луценко, который не чиновник, то чего ожидать от тех на кого можно легко завести уголовку за рассходывание средств.
25.11.2025 10:45 Ответить
Як відсутнє, а новенька бруківка? А квіти? А прибиральники кожен ранок для кого стараються?
25.11.2025 10:52 Ответить
ВЦА потрібні не для оборони країни, а для деребану грошей зеленською сранню.
До війни ми мали "велике будівництво" на асфальті, а сьогодні - на бруківці! Ті ж сотні мільйонів і мільярди тільки тепер не у асфальт вкладаються, а бруківочкою у кілька шарів викладаються.
ВЦА на тому вимивають бюджетні кошти, які осідають в в офільованих ними компаніях, а потім стрімкими струмочками "потрібним" людям десь туди, в ту саму жОПу.
А оборона то таке, то не їх проблеми, то нехай піпл сам якось собі...
25.11.2025 11:09 Ответить
Такий "військовий час" влаштовує квартал95.
Наче і війна - десь там далеко, і заразом ресторани барбершопи фітнес клуби оборудки крадівництво - все те що таке миле для артистів та їх посіпак.
До того ж новоспеченій "еліті" не потрібно воювати та перейматись своєю безпекою від лохів яких тягнуть за ноги в окоп - поліція сбу охорона прикормлені і також відмазані від фронту.
Які вам ще лінії оборони потрібні? Чотири роки війни - не побудовані до сих пір бомбосховища для лохів.

25.11.2025 11:11 Ответить
Владі наплювати на населення,головне,списати гроші і відправити кому потрібно
25.11.2025 11:17 Ответить
Та хоть би видали по вогнегаснику на будинок. Ан нет бабло треба вкрасти. Аби не бусифікація так би люди на хатах клепали дрони чи організовували ППО чи організовувати пожежні команди. Зелене чмо ти ворог народу !
25.11.2025 11:40 Ответить
Міста для життя людей а не для проведення бойових дій... фортифікації треба будувати за містами а не використовувати дома людей в якості фортифікацій.
25.11.2025 12:07 Ответить
Тому що під час війни - військові не мають чекати поки місцева адміністрація пришле їм екскаватор для риття окопів , а мають самі - прийти і забрати його примусово . Навіть і використавши для цього зброю , якщо треба . І так буде правильно . Бо зараз війна , і тому тут - не до сантиментів ... Дістало вже слухати про це безсилля військових перед всємагущими чинушами - підарасами .
Он кацапи нікого не питали , ні в кого нічого не клянчили , прийшли - згребли у місцевих підприємств на окупованих територіях - всю техніку яка їм була потрібна , і відправили на риття окопів . А якщо ти власник екскаватора і протестуєш , чи чимось там не задоволений - на підвал нах , а розбиратися будемо після війни ! І тому в них є лінія суровікіна , а в нас немає .
25.11.2025 12:11 Ответить
розумна влада б роздала зброю
а ці мусорів тільки прикормлюють
ну ну
25.11.2025 12:24 Ответить
 
 