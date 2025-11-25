УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8789 відвідувачів онлайн
Новини Бойові дії на сході
3 234 14

У нас взагалі відсутнє таке поняття, як підготовка міст до оборони, - Ігор Луценко

Міста не готують до оборони, це має робити ВЦА: заява Ігоря Луценка

Військово-цивільні адміністрації - це спроба взяти контроль над ресурсами.

Про це заявив ексдепутат, ветеран українсько-російської війни, командир роти БПЛА Ігор Луценко в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Проблеми місцевої влади

"Мені здається, що на місцевому рівні приходу росіян бояться менше, аніж потенційної відповідальності за якісь рухи через оці "червоні прапорці". Що я маю на увазі? От Кличко та Філатов скаржилися, що проти них порушують справи за те, що вони якимось способом виділяють кошти на підтримку Сил оборони України.

Тобто навіть такі медійні персони, які точно не є святими навіть у власних очах, за хороші речі починають отримувати "по руках". Що вже казати про якихось їхніх менш відомих колег, які за нинішніх обставин думають: "Я - простий чиновник, у мене купа грошей, але я їх не витрачу й не вирию підземний хід для оборонців, тому що це не передбачено законодавством, за яким я працюю"", - пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наша оборона розвалюється. Не буде змін - танки РФ у Запоріжжі чи Дніпрі стануть питанням часу, - Стерненко

ВЦА

За словами Луценка, такого явища, як ВЦА він взагалі ніколи не зустрічав.

"Але там точно треба рити ці ходи, щоб утворити укріпрайони. Таке поняття, як підготовка міст до оборони, у нас взагалі відсутня! Ми здаємо росіянам прекрасні фортифікаційні позиції. Тому мають бути жорсткі рішення, для чого й потрібні ВЦА", - вважає військовий.

Він зазначив, що навіть якщо просто відправити екскаватор, щоб викопати яму для Сил оборони, за це - кримінальна відповідальність, бо ти не туди витратив кошти платників податків.

Читайте: Ворог тисне на схід від Куп’янська-Вузлового та хоче вибити Сили оборони з лівого берега Осколу, - Трегубов

"Тому місцеві керівники резонно зауважують, що не мають права таке робити. Так, багато хто йде проти системи, і сподівається на подальшу амністію, а поки робить хороші речі.

А решта діє в межах нинішнього законодавства, здаючи країну росіянам. Згідно з нашими законами ми давно вже мали посадити їх на царювання. Але, на щастя, є люди, які обходять деякі речі й чогось добиваються", - додав Луценко, зазначивши, що "ВЦА - це взагалі спроба взяти контроль над ресурсами".

Повний текст інтерв'ю із Ігорем Луценком для Цензор.НЕТ читайте за посиланням.

Читайте: Понад 21,6 тис. військових самовільно залишили армію у жовтні, - Ігор Луценко

Автор: 

бойові дії (5934) Луценко Ігор (191)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
ВЦА потрібні не для оборони країни, а для деребану грошей зеленською сранню.
До війни ми мали "велике будівництво" на асфальті, а сьогодні - на бруківці! Ті ж сотні мільйонів і мільярди тільки тепер не у асфальт вкладаються, а бруківочкою у кілька шарів викладаються.
ВЦА на тому вимивають бюджетні кошти, які осідають в в офільованих ними компаніях, а потім стрімкими струмочками "потрібним" людям десь туди, в ту саму жОПу.
А оборона то таке, то не їх проблеми, то нехай піпл сам якось собі...
показати весь коментар
25.11.2025 11:09 Відповісти
+4
Такий "військовий час" влаштовує квартал95.
Наче і війна - десь там далеко, і заразом ресторани барбершопи фітнес клуби оборудки крадівництво - все те що таке миле для артистів та їх посіпак.
До того ж новоспеченій "еліті" не потрібно воювати та перейматись своєю безпекою від лохів яких тягнуть за ноги в окоп - поліція сбу охорона прикормлені і також відмазані від фронту.
Які вам ще лінії оборони потрібні? Чотири роки війни - не побудовані до сих пір бомбосховища для лохів.

показати весь коментар
25.11.2025 11:11 Відповісти
+3
Не роблять цього, бо сміються з цього.
Дєньгі на оборону видєліл? ***** ти лох. Мог би всьо лавє на карман.
У русні інакше. Бо змалку вчили, що "россія - вєлікая наша дєржава, россія - могучая наша страна". На таку і пожертвувати/попрацювати не соромно. На відміну від України.
От і результат: у русні - повноцінні оборонні лінії вздовж всього кордону з Україною ще з 23 року. Відкотили, попиляли - так, не без цього. Але зробили як слід.
показати весь коментар
25.11.2025 10:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
З одної сторони потрібен Закон , щоб не занурити Україну в хаос, а з другої сторни потрібні негайні рішення в період воєнного стану . Повинен бути баланс.А надіяться на те що війна все спише , ну снаєте, по закінченню все вилізе на поверхню а після в бездну для сильно модних.
показати весь коментар
25.11.2025 10:42 Відповісти
Не роблять цього, бо сміються з цього.
Дєньгі на оборону видєліл? ***** ти лох. Мог би всьо лавє на карман.
У русні інакше. Бо змалку вчили, що "россія - вєлікая наша дєржава, россія - могучая наша страна". На таку і пожертвувати/попрацювати не соромно. На відміну від України.
От і результат: у русні - повноцінні оборонні лінії вздовж всього кордону з Україною ще з 23 року. Відкотили, попиляли - так, не без цього. Але зробили як слід.
показати весь коментар
25.11.2025 10:42 Відповісти
Законодательство можно легко поменять. Вообще если у тебя есть власть, то ты можешь сделать все что угодно. Но для этого надо хотеть. Луценко нужно задать вопрос - чего хочет власть, если смотреть на её действия.

Но это слишком боязно и если это боязно Луценко, который не чиновник, то чего ожидать от тех на кого можно легко завести уголовку за рассходывание средств.
показати весь коментар
25.11.2025 10:45 Відповісти
Як відсутнє, а новенька бруківка? А квіти? А прибиральники кожен ранок для кого стараються?
показати весь коментар
25.11.2025 10:52 Відповісти
ВЦА потрібні не для оборони країни, а для деребану грошей зеленською сранню.
До війни ми мали "велике будівництво" на асфальті, а сьогодні - на бруківці! Ті ж сотні мільйонів і мільярди тільки тепер не у асфальт вкладаються, а бруківочкою у кілька шарів викладаються.
ВЦА на тому вимивають бюджетні кошти, які осідають в в офільованих ними компаніях, а потім стрімкими струмочками "потрібним" людям десь туди, в ту саму жОПу.
А оборона то таке, то не їх проблеми, то нехай піпл сам якось собі...
показати весь коментар
25.11.2025 11:09 Відповісти
Такий "військовий час" влаштовує квартал95.
Наче і війна - десь там далеко, і заразом ресторани барбершопи фітнес клуби оборудки крадівництво - все те що таке миле для артистів та їх посіпак.
До того ж новоспеченій "еліті" не потрібно воювати та перейматись своєю безпекою від лохів яких тягнуть за ноги в окоп - поліція сбу охорона прикормлені і також відмазані від фронту.
Які вам ще лінії оборони потрібні? Чотири роки війни - не побудовані до сих пір бомбосховища для лохів.

показати весь коментар
25.11.2025 11:11 Відповісти
Владі наплювати на населення,головне,списати гроші і відправити кому потрібно
показати весь коментар
25.11.2025 11:17 Відповісти
Та хоть би видали по вогнегаснику на будинок. Ан нет бабло треба вкрасти. Аби не бусифікація так би люди на хатах клепали дрони чи організовували ППО чи організовувати пожежні команди. Зелене чмо ти ворог народу !
показати весь коментар
25.11.2025 11:40 Відповісти
Міста для життя людей а не для проведення бойових дій... фортифікації треба будувати за містами а не використовувати дома людей в якості фортифікацій.
показати весь коментар
25.11.2025 12:07 Відповісти
Тому що під час війни - військові не мають чекати поки місцева адміністрація пришле їм екскаватор для риття окопів , а мають самі - прийти і забрати його примусово . Навіть і використавши для цього зброю , якщо треба . І так буде правильно . Бо зараз війна , і тому тут - не до сантиментів ... Дістало вже слухати про це безсилля військових перед всємагущими чинушами - підарасами .
Он кацапи нікого не питали , ні в кого нічого не клянчили , прийшли - згребли у місцевих підприємств на окупованих територіях - всю техніку яка їм була потрібна , і відправили на риття окопів . А якщо ти власник екскаватора і протестуєш , чи чимось там не задоволений - на підвал нах , а розбиратися будемо після війни ! І тому в них є лінія суровікіна , а в нас немає .
показати весь коментар
25.11.2025 12:11 Відповісти
розумна влада б роздала зброю
а ці мусорів тільки прикормлюють
ну ну
показати весь коментар
25.11.2025 12:24 Відповісти
Тому що бажають видмивати гроші до останього латаючи асфальт з націнкою, засаджуючи квітками земельні ділянки. Потрібно щоб були визначенні відповідальні особи і несли відповідальність грошима та кримінальними справами.
показати весь коментар
25.11.2025 14:05 Відповісти
Та й "військовий стан" у нас існує тільки для мобілізованих
показати весь коментар
25.11.2025 17:28 Відповісти
 
 