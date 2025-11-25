У нас взагалі відсутнє таке поняття, як підготовка міст до оборони, - Ігор Луценко

Військово-цивільні адміністрації - це спроба взяти контроль над ресурсами.

Про це заявив ексдепутат, ветеран українсько-російської війни, командир роти БПЛА Ігор Луценко в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

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Проблеми місцевої влади

"Мені здається, що на місцевому рівні приходу росіян бояться менше, аніж потенційної відповідальності за якісь рухи через оці "червоні прапорці". Що я маю на увазі? От Кличко та Філатов скаржилися, що проти них порушують справи за те, що вони якимось способом виділяють кошти на підтримку Сил оборони України.

Тобто навіть такі медійні персони, які точно не є святими навіть у власних очах, за хороші речі починають отримувати "по руках". Що вже казати про якихось їхніх менш відомих колег, які за нинішніх обставин думають: "Я - простий чиновник, у мене купа грошей, але я їх не витрачу й не вирию підземний хід для оборонців, тому що це не передбачено законодавством, за яким я працюю"", - пояснив він.

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ВЦА

За словами Луценка, такого явища, як ВЦА він взагалі ніколи не зустрічав.

"Але там точно треба рити ці ходи, щоб утворити укріпрайони. Таке поняття, як підготовка міст до оборони, у нас взагалі відсутня! Ми здаємо росіянам прекрасні фортифікаційні позиції. Тому мають бути жорсткі рішення, для чого й потрібні ВЦА", - вважає військовий.

Він зазначив, що навіть якщо просто відправити екскаватор, щоб викопати яму для Сил оборони, за це - кримінальна відповідальність, бо ти не туди витратив кошти платників податків.

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"Тому місцеві керівники резонно зауважують, що не мають права таке робити. Так, багато хто йде проти системи, і сподівається на подальшу амністію, а поки робить хороші речі.

А решта діє в межах нинішнього законодавства, здаючи країну росіянам. Згідно з нашими законами ми давно вже мали посадити їх на царювання. Але, на щастя, є люди, які обходять деякі речі й чогось добиваються", - додав Луценко, зазначивши, що "ВЦА - це взагалі спроба взяти контроль над ресурсами".

Повний текст інтерв'ю із Ігорем Луценком для Цензор.НЕТ читайте за посиланням.

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