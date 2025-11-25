У нас взагалі відсутнє таке поняття, як підготовка міст до оборони, - Ігор Луценко
Військово-цивільні адміністрації - це спроба взяти контроль над ресурсами.
Про це заявив ексдепутат, ветеран українсько-російської війни, командир роти БПЛА Ігор Луценко в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
Проблеми місцевої влади
"Мені здається, що на місцевому рівні приходу росіян бояться менше, аніж потенційної відповідальності за якісь рухи через оці "червоні прапорці". Що я маю на увазі? От Кличко та Філатов скаржилися, що проти них порушують справи за те, що вони якимось способом виділяють кошти на підтримку Сил оборони України.
Тобто навіть такі медійні персони, які точно не є святими навіть у власних очах, за хороші речі починають отримувати "по руках". Що вже казати про якихось їхніх менш відомих колег, які за нинішніх обставин думають: "Я - простий чиновник, у мене купа грошей, але я їх не витрачу й не вирию підземний хід для оборонців, тому що це не передбачено законодавством, за яким я працюю"", - пояснив він.
ВЦА
За словами Луценка, такого явища, як ВЦА він взагалі ніколи не зустрічав.
"Але там точно треба рити ці ходи, щоб утворити укріпрайони. Таке поняття, як підготовка міст до оборони, у нас взагалі відсутня! Ми здаємо росіянам прекрасні фортифікаційні позиції. Тому мають бути жорсткі рішення, для чого й потрібні ВЦА", - вважає військовий.
Він зазначив, що навіть якщо просто відправити екскаватор, щоб викопати яму для Сил оборони, за це - кримінальна відповідальність, бо ти не туди витратив кошти платників податків.
"Тому місцеві керівники резонно зауважують, що не мають права таке робити. Так, багато хто йде проти системи, і сподівається на подальшу амністію, а поки робить хороші речі.
А решта діє в межах нинішнього законодавства, здаючи країну росіянам. Згідно з нашими законами ми давно вже мали посадити їх на царювання. Але, на щастя, є люди, які обходять деякі речі й чогось добиваються", - додав Луценко, зазначивши, що "ВЦА - це взагалі спроба взяти контроль над ресурсами".
Повний текст інтерв'ю із Ігорем Луценком для Цензор.НЕТ читайте за посиланням.
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Дєньгі на оборону видєліл? ***** ти лох. Мог би всьо лавє на карман.
У русні інакше. Бо змалку вчили, що "россія - вєлікая наша дєржава, россія - могучая наша страна". На таку і пожертвувати/попрацювати не соромно. На відміну від України.
От і результат: у русні - повноцінні оборонні лінії вздовж всього кордону з Україною ще з 23 року. Відкотили, попиляли - так, не без цього. Але зробили як слід.
Но это слишком боязно и если это боязно Луценко, который не чиновник, то чего ожидать от тех на кого можно легко завести уголовку за рассходывание средств.
До війни ми мали "велике будівництво" на асфальті, а сьогодні - на бруківці! Ті ж сотні мільйонів і мільярди тільки тепер не у асфальт вкладаються, а бруківочкою у кілька шарів викладаються.
ВЦА на тому вимивають бюджетні кошти, які осідають в в офільованих ними компаніях, а потім стрімкими струмочками "потрібним" людям десь туди, в ту саму жОПу.
А оборона то таке, то не їх проблеми, то нехай піпл сам якось собі...
Наче і війна - десь там далеко, і заразом ресторани барбершопи фітнес клуби оборудки крадівництво - все те що таке миле для артистів та їх посіпак.
До того ж новоспеченій "еліті" не потрібно воювати та перейматись своєю безпекою від лохів яких тягнуть за ноги в окоп - поліція сбу охорона прикормлені і також відмазані від фронту.
Які вам ще лінії оборони потрібні? Чотири роки війни - не побудовані до сих пір бомбосховища для лохів.
Он кацапи нікого не питали , ні в кого нічого не клянчили , прийшли - згребли у місцевих підприємств на окупованих територіях - всю техніку яка їм була потрібна , і відправили на риття окопів . А якщо ти власник екскаватора і протестуєш , чи чимось там не задоволений - на підвал нах , а розбиратися будемо після війни ! І тому в них є лінія суровікіна , а в нас немає .
а ці мусорів тільки прикормлюють
ну ну