Ворог тисне на схід від Куп’янська-Вузлового та хоче вибити Сили оборони з лівого берега Осколу, - Трегубов

Обстановка у Куп’янську та Куп’янську-Вузловому на Харківщині залишається контрольованою. Попри спроби російських військ просунутися на схід від населеного пункту й витіснити українські підрозділи з лівобережжя річки Оскіл, ситуація суттєво не змінилася.

Про це в телеефірі повідомив начальник управління комунікації угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Обстановка у Куп'янську-Вузловому

У самому місті станом на зараз (ситуація. - Ред.) особливо не змінюється, в Куп'янську-Вузловому - теж, але противник намагається тиснути на схід від нього, намагається витискати українські війська з лівого берега річки Оскіл. Не дуже успішно, але там є справжній тиск, серйозні спроби", - сказав Трегубов.

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За його словами, ворог за рахунок резервів може лише частково поповнювати сили, проте не нарощувати їх для масштабних атак.

"Їх вистачає для поповнення зараз, їх не вистачає для серйозного нарощування сил. Це підготовлені люди, але не ті, що пройшли підготовку впродовж кількох місяців, і не "мобіки", яких тільки-но одягнули та кинули в бій. Зазвичай це ті, хто переходить на контракт за грошову винагороду, за можливість якогось соціального... зростання", - пояснив Трегубов.

Спроби обійти Куп'янськ

За його словами, окупанти намагалися обходити Куп'янськ після провалу штурмових дій, однак стикнулися з серйозними перешкодами.

"У росіян були спроби обходити місто, це правда, але... довкола дуже велика кілзона, і навіть спроби його обійти зіштовхуються з об'єктивними складнощами", - підкреслив він.

Трегубов додав, що зміна погоди навряд чи істотно змінить ситуацію.

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"Може, буде погода, яка дозволить росіянам приховано пересуватися, під час, наприклад, сильного туману, але станом на зараз поки в них велика проблема просто дійти до міста", - заявив він.