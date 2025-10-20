Ворог розширює контроль у центральній частині Куп’янська, найближчі тижні стануть вирішальними, - DeepState. КАРТА

Ворогу наразі вдається розширити контроль в центральній частині Куп'янська на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані аналітиків проєкту DeepState.

Яка ситуація у Куп'янську?

Як зазначається, у місті ситуація залишається складною, оскільки групи, які проникали у місто останні 4 тижні, змогли накопичити достатнє число піхоти і пробують рухатися в південну частину Куп'янська.

"Для розуміння ситуації, Сили Оборони декілька разів знищували ворога в районі повороту з автошляху Р-79 на Садки. Кінцева ціль кацапа - інфільтруватися до переправи у Куп'янську-Вузловому", - йдеться у повідомленні.

За даними аналітиків, на щастя, над містом працює велика кількість українських пілотів, що зменшує наступальний потенціал противника. Тим не менш, кількість кацапів у місті є суттєвою.

Стабілізаційні заходи

"В центрі проводяться стабілізаційні дії, тому можливо спецпризначенці щось та й опублікують, але ці дії носять рейдовий характер - не дати накопичитися і рухатися", - додали у DeepState.

Вирішальний час для долі Куп'янська

Також зазначається, що найближчі тижні стануть вирішальними для долі Куп'янська.

"Або Сили Оборони України знайдуть резерви для стабілізаційних дій, або, на жаль, ворог накопичить критичну масу своєї піхоти.

Незважаючи на бої в місті, ситуація на східному березі Осколу залишається відносно стабільною. Ворог наступає по залізниці біля Степової Новосілки, але навряд зможе у найближчій перспективі досягти серйозних успіхів. Звісно, за умови що Куп'янськ вдасться утримати", - резюмують аналітики проєкту DeepState.

Що передувало?

