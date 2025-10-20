УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8597 відвідувачів онлайн
Новини Бої на Куп’янському напрямку
3 265 18

Ворог розширює контроль у центральній частині Куп’янська, найближчі тижні стануть вирішальними, - DeepState. КАРТА

Ворогу наразі вдається розширити контроль в центральній частині Куп'янська на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані аналітиків проєкту DeepState.

Яка ситуація у Куп'янську?

Як зазначається, у місті ситуація залишається складною, оскільки групи, які проникали у місто останні 4 тижні, змогли накопичити достатнє число піхоти і пробують рухатися в південну частину Куп'янська.

Ворог просувається у Куп'янську

"Для розуміння ситуації, Сили Оборони декілька разів знищували ворога в районі повороту з автошляху Р-79 на Садки. Кінцева ціль кацапа - інфільтруватися до переправи у Куп'янську-Вузловому", - йдеться у повідомленні.

За даними аналітиків, на щастя, над містом працює велика кількість українських пілотів, що зменшує наступальний потенціал противника. Тим не менш, кількість кацапів у місті є суттєвою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ повернули під контроль частину сіл на межі з Дніпропетровщиною, - Зеленський

Стабілізаційні заходи

"В центрі проводяться стабілізаційні дії, тому можливо спецпризначенці щось та й опублікують, але ці дії носять рейдовий характер - не дати накопичитися і рухатися", - додали у DeepState.

Читайте: У Куп’янському районі досі залишається трохи менш ніж 21 тисяча цивільних, у самому місті - близько 680 мешканців, - МВА

Вирішальний час для долі Куп'янська

Також зазначається, що найближчі тижні стануть вирішальними для долі Куп'янська.

"Або Сили Оборони України знайдуть резерви для стабілізаційних дій, або, на жаль, ворог накопичить критичну масу своєї піхоти.

Незважаючи на бої в місті, ситуація на східному березі Осколу залишається відносно стабільною. Ворог наступає по залізниці біля Степової Новосілки, але навряд зможе у найближчій перспективі досягти серйозних успіхів. Звісно, за умови що Куп'янськ вдасться утримати", - резюмують аналітики проєкту DeepState.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог просунувся в Куп’янську та Вовчанську. Також зазначалося, що російський військовий наказав розстріляти беззбройного цивільного в Куп’янську.

Автор: 

Харківська область (1773) Куп’янський район (460) Куп’янськ (924) Куп’янськ-Вузловий (15) DeepState (311)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
якось непомітно, але Куп'янськ вже скоро буде не наш...
показати весь коментар
20.10.2025 16:43 Відповісти
+6
А шо, потужний гундосік з цього приводу буде?
Чі наш верхглавком тіко по хороших новинах сцеціяліст?
показати весь коментар
20.10.2025 16:44 Відповісти
+4
У Покровську не краще. Підари вже контролюють значний відсоток території міста. Стерненко каєже, що якщо не вивести наших зваідти, то їх просто відріжуть:

https://www.youtube.com/watch?v=7KNmFhDE524
показати весь коментар
20.10.2025 17:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якщо в нас є резерв то їх в Куп"янську можна відрізати
показати весь коментар
20.10.2025 16:38 Відповісти
Якщо б у нас вони були - кацапа відрізали б ще по Осколу.
показати весь коментар
20.10.2025 16:58 Відповісти
Там їх потрібно було зустрічати - річка це ж непогана перепона і захист
показати весь коментар
20.10.2025 17:01 Відповісти
Там їх і зустрічали. Але вони змогли форсувати ріку, створити плацдарм на західному березі і з цього плацдарму напівоточити Куп'янськ. Що каже про те, що у нас там величезні проблеми, бо їхня логістика там в принципі мала на ладан дихати і перерубити її взагалі не було б проблемою, якби у нас там були б хоч якісь сили та адекватне командування.
показати весь коментар
20.10.2025 17:11 Відповісти
Це коли мова йде про техніку. А так, це ж не Дніпро й зупиняти просочення тяжко навіть якби у ЗСУ не було проблем з кількістю особового складу. Така сама проблема й з утриманням міста. Звісно ця тактика, коли піхота штурмує не тільки без техніки, а й без ліній постачання (їжі, води, бк, тяжке поранення=смерть) збільшує втрати в 5-10 разів, але кацапам то норм.
показати весь коментар
20.10.2025 17:31 Відповісти
якось непомітно, але Куп'янськ вже скоро буде не наш...
показати весь коментар
20.10.2025 16:43 Відповісти
А шо, потужний гундосік з цього приводу буде?
Чі наш верхглавком тіко по хороших новинах сцеціяліст?
показати весь коментар
20.10.2025 16:44 Відповісти
Доповiсть, що контратакуючими дiями вiдбили два села, та 34,43 кв км. А те, що за той же час вже майже втрачено Покровськ i Куп'янськ, про це краще промовчати
показати весь коментар
20.10.2025 17:02 Відповісти
Він вже вчора сказав: " ми як ніколи набблизились до завершення війни",тількі не сказав що треба для цього ще здати пукіну,напевне забув сказати.
показати весь коментар
20.10.2025 17:15 Відповісти
Усі найкращі спеціялісти, експерти та контролери героїчно скупчилися на Цензорі.
показати весь коментар
20.10.2025 17:33 Відповісти
Вирішальними - тобто пролюбими Куп'янськ?
показати весь коментар
20.10.2025 16:51 Відповісти
даю 101 % за тиждень, ми відійшли на більш вигідні позиції
показати весь коментар
20.10.2025 16:54 Відповісти
У Зельоних все штатно - Куп'янськ під нашим контролем, а ворог десь на околицях.
показати весь коментар
20.10.2025 16:55 Відповісти
У Покровську не краще. Підари вже контролюють значний відсоток території міста. Стерненко каєже, що якщо не вивести наших зваідти, то їх просто відріжуть:

https://www.youtube.com/watch?v=7KNmFhDE524
показати весь коментар
20.10.2025 17:01 Відповісти
який до біса заходи)), кабінетним крсам нічого не відомо про настрої в армії? совки стерли потенціал, зелені дегенерати мотивацію в людей воювати. подякуйте що ще в обратку хлопці не пострілюють
показати весь коментар
20.10.2025 17:03 Відповісти
Ух ти! Ще вчора Генштаб доповідав,що Куп'янськ наш. Генштаб брехні?
показати весь коментар
20.10.2025 17:30 Відповісти
 
 