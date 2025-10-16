У Куп’янському районі досі залишається трохи менш ніж 21 тисяча цивільних, у самому місті - близько 680 мешканців, - МВА
На обох берегах у Куп’янську залишилося близько 680 мешканців, населення району зменшилося на 5%. Влада та волонтери допомагають організувати безпечний виїзд.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Ми-Україна" розповів голова Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Канашевич.
"Буквально вчора робили, так би мовити, зріз по населенню. Трохи менше ніж 21 000 залишились, якщо ми говоримо в цілому по району. Тобто маємо певне зниження населення приблизно на 5% за останній місяць", - зауважив голова МВА.
У самому Куп'янську нараховується приблизно 680 людей на обох берегах міста, а в громаді трохи більше, ніж 1500 людей.
Голова МВА зазначив, що наразі цих людей намагаються переконати в необхідності евакуації. Оскільки в Куп'янську та населених пунктах навколо міста функціонування критичної інфраструктури в зимовий період складне питання.
"Тому закликаємо людей не сидіти, не чекати критичних умов, а поки є можливість, і в нас, і в ДСНС, і в поліції. Тут дуже плідно і тісно співпрацюємо з ЦВСУ, поки є така можливість, закликаємо безумовно людей виїжджати", - підкреслив посадовець.
Керівник МВА зауважив, що за 15 жовтня було евакуйовано 45 людей, 14 жовтня - 14 людей, а 13 жовтня - 45 осіб.
"Бачимо, що певна тенденція є, люди виходять на зв'язок, просять допомоги, волонтерські групи залучаються для такої допомоги. Робота ця ведеться і евакуація продовжується", - підсумував Канашевич.
