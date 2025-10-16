УКР
У Куп’янському районі досі залишається трохи менш ніж 21 тисяча цивільних, у самому місті - близько 680 мешканців, - МВА

Росіяни тиснуть на Куп’янськ

На обох берегах у Куп’янську залишилося близько 680 мешканців, населення району зменшилося на 5%. Влада та волонтери допомагають організувати безпечний виїзд.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Ми-Україна" розповів голова Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Канашевич.

"Буквально вчора робили, так би мовити, зріз по населенню. Трохи менше ніж 21 000 залишились, якщо ми говоримо в цілому по району. Тобто маємо певне зниження населення приблизно на 5% за останній місяць", - зауважив голова МВА.

У самому Куп'янську нараховується приблизно 680 людей на обох берегах міста, а в громаді трохи більше, ніж 1500 людей.

Голова МВА зазначив, що наразі цих людей намагаються переконати в необхідності евакуації. Оскільки в Куп'янську та населених пунктах навколо міста функціонування критичної інфраструктури в зимовий період складне питання.

"Тому закликаємо людей не сидіти, не чекати критичних умов, а поки є можливість, і в нас, і в ДСНС, і в поліції. Тут дуже плідно і тісно співпрацюємо з ЦВСУ, поки є така можливість, закликаємо безумовно людей виїжджати", - підкреслив посадовець.

Керівник МВА зауважив, що за 15 жовтня було евакуйовано 45 людей, 14 жовтня - 14 людей, а 13 жовтня - 45 осіб.

"Бачимо, що певна тенденція є, люди виходять на зв'язок, просять допомоги, волонтерські групи залучаються для такої допомоги. Робота ця ведеться і евакуація продовжується", - підсумував Канашевич.

У Куп'янському районі розширили зону примусової евакуації родин із дітьми, - Синєгубов

евакуація (2441) Харківська область (1752) Куп’янський район (456) Куп’янськ (922)
зелена наволочь здає місто...
16.10.2025 10:24 Відповісти
В минулому році ми стояли в Купянську. Хату тоді можна було знайти тільки за гроші (від 6 тис + комуналка і вище). Якби місцеві охочіше здавали б житло для ЗСУ і тільки за коммуналку, можна було б розмістити більше військ і ситуація, скоріш за все, була б іншою. Коли живеш в бліндажі або зруйнованій хаті, де не зігрітись, ні помитись, стан здоровя і боєздатність помітно знижуються, особливо у воїнів віком 50+.
Думаю, держава в таких випадках могла б офіційно оплатити проживання для своїх військових в більш-менш людських умовах...
16.10.2025 10:43 Відповісти
ВЦА має повноваження скасувати оплату постою вояків у відповідних районах. Чому це не робиться - не можу збагнути.
16.10.2025 12:13 Відповісти
 
 