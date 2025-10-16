В Купянском районе до сих пор остается чуть менее 21 тысячи гражданских, в самом городе - около 680 жителей, - ГВА

На обоих берегах Купянска осталось около 680 жителей, население района уменьшилось на 5%. Власти и волонтеры помогают организовать безопасный выезд.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Ми-Україна" рассказал глава Купянской городской военной администрации Андрей Канашевич.

"Буквально вчера делали, так сказать, срез по населению. Чуть меньше, чем 21 000 остались, если мы говорим в целом по району. То есть имеем определенное снижение населения примерно на 5% за последний месяц", - отметил председатель ГВА.

В самом Купянске насчитывается примерно 680 человек на обоих берегах города, а в громаде - чуть больше, чем 1500 человек.

Глава ГВА отметил, что сейчас этих людей пытаются убедить в необходимости эвакуации. Поскольку в Купянске и населенных пунктах вокруг города функционирование критической инфраструктуры в зимний период сложный вопрос.

"Поэтому призываем людей не сидеть, не ждать критических условий, а пока есть возможность, и у нас, и у ГСЧС, и у полиции. Здесь очень плодотворно и тесно сотрудничаем с ЦВСУ, пока есть такая возможность, призываем людей, безусловно, выезжать", - подчеркнул чиновник.

Руководитель ГВА отметил, что за 15 октября было эвакуировано 45 человек, 14 октября - 14 человек, а 13 октября - 45 человек.

"Видим, что определенная тенденция есть, люди выходят на связь, просят помощи, волонтерские группы привлекаются для такой помощи. Работа эта ведется, и эвакуация продолжается", - подытожил Канашевич.

