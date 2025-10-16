РУС
Новости Эвакуация на Харьковщине
В Купянском районе до сих пор остается чуть менее 21 тысячи гражданских, в самом городе - около 680 жителей, - ГВА

Россияне давят на Купянск

На обоих берегах Купянска осталось около 680 жителей, население района уменьшилось на 5%. Власти и волонтеры помогают организовать безопасный выезд.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Ми-Україна" рассказал глава Купянской городской военной администрации Андрей Канашевич.

"Буквально вчера делали, так сказать, срез по населению. Чуть меньше, чем 21 000 остались, если мы говорим в целом по району. То есть имеем определенное снижение населения примерно на 5% за последний месяц", - отметил председатель ГВА.

В самом Купянске насчитывается примерно 680 человек на обоих берегах города, а в громаде - чуть больше, чем 1500 человек.

Глава ГВА отметил, что сейчас этих людей пытаются убедить в необходимости эвакуации. Поскольку в Купянске и населенных пунктах вокруг города функционирование критической инфраструктуры в зимний период сложный вопрос.

"Поэтому призываем людей не сидеть, не ждать критических условий, а пока есть возможность, и у нас, и у ГСЧС, и у полиции. Здесь очень плодотворно и тесно сотрудничаем с ЦВСУ, пока есть такая возможность, призываем людей, безусловно, выезжать", - подчеркнул чиновник.

Руководитель ГВА отметил, что за 15 октября было эвакуировано 45 человек, 14 октября - 14 человек, а 13 октября - 45 человек.

"Видим, что определенная тенденция есть, люди выходят на связь, просят помощи, волонтерские группы привлекаются для такой помощи. Работа эта ведется, и эвакуация продолжается", - подытожил Канашевич.

В Купянском районе расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми, - Синегубов

эвакуация (2200) Харьковская область (1729) Купянский район (457) Купянск (796)
зелена наволочь здає місто...
16.10.2025 10:24 Ответить
В минулому році ми стояли в Купянську. Хату тоді можна було знайти тільки за гроші (від 6 тис + комуналка і вище). Якби місцеві охочіше здавали б житло для ЗСУ і тільки за коммуналку, можна було б розмістити більше військ і ситуація, скоріш за все, була б іншою. Коли живеш в бліндажі або зруйнованій хаті, де не зігрітись, ні помитись, стан здоровя і боєздатність помітно знижуються, особливо у воїнів віком 50+.
Думаю, держава в таких випадках могла б офіційно оплатити проживання для своїх військових в більш-менш людських умовах...
16.10.2025 10:43 Ответить
 
 