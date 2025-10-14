В Купянском районе расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми, - Синегубов

В Харьковской области расширили территорию обязательной эвакуации на фоне обострения ситуации на Купянском направлении.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Решение приняли на заседании Совета обороны области. Речь идет о принудительной эвакуации семей с детьми из 27 населенных пунктов Великобурлукской, 6 - Ольховатской и 7 - Шевченковской громад.

Всего в более безопасные места планируют вывезти 601 ребенка из 409 семей.

"Решение принято в связи с обострением ситуации с безопасностью на Купянском направлении", - отметил Синегубов.

