РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10052 посетителя онлайн
Новости Эвакуация на Харьковщине
287 0

В Купянском районе расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми, - Синегубов

Эвакуация детей

В Харьковской области расширили территорию обязательной эвакуации на фоне обострения ситуации на Купянском направлении.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Решение приняли на заседании Совета обороны области. Речь идет о принудительной эвакуации семей с детьми из 27 населенных пунктов Великобурлукской, 6 - Ольховатской и 7 - Шевченковской громад.

Всего в более безопасные места планируют вывезти 601 ребенка из 409 семей.

"Решение принято в связи с обострением ситуации с безопасностью на Купянском направлении", - отметил Синегубов.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

эвакуация (2196) Харьковская область (1715) Купянский район (453)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 