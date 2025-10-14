У Куп’янському районі розширили зону примусової евакуації родин із дітьми, - Синєгубов

У Харківській області розширили територію обов’язкової евакуації на тлі загострення ситуації на Куп’янському напрямку.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області. Йдеться про примусову евакуацію родин із дітьми з 27 населених пунктів Великобурлуцької, 6 - Вільхуватської та 7 - Шевченківської громад.

Загалом у більш безпечні місця планують вивезти 601 дитину з 409 родин.

"Рішення ухвалено у зв’язку із загостренням безпекової ситуації на Куп’янському напрямку", - зазначив Синєгубов.

