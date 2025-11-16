Наша оборона розвалюється. Не буде змін - танки РФ у Запоріжжі чи Дніпрі стануть питанням часу, - Стерненко

Ситуація на фронті близька до катастрофи. Це може призвести до втрати державності.

Про це у телеграм-каналі пише блогер та волонтер Сергій Стерненко, інформує Цензор.НЕТ.

Катастрофа стратегічного масштабу

"Ми прямуємо до катастрофи стратегічного масштабу, яка може призвести до втрати державності.

І це ще дуже дипломатична оцінка. Не помічати цього - злочин. Мовчати - злочин", - стверджує Стерненко.

Оборона розвалюється

За словами волонтера, оборона на фронті "розвалюється".

"За наявних обставин і без глобальних змін на рівні не лише військового управління, а і політичного підходу до оборонної війни, питання коли російські танки заїдуть в умовне Запоріжжя або Дніпро є лише питанням часу. Наша оборона розвалюється. Під приголомшливу тишу про це", - додав він.

