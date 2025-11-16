Наша оборона розвалюється. Не буде змін - танки РФ у Запоріжжі чи Дніпрі стануть питанням часу, - Стерненко

Обстановка на фронті

Ситуація на фронті близька до катастрофи. Це може призвести до втрати державності.

Про це у телеграм-каналі пише блогер та волонтер Сергій Стерненко, інформує Цензор.НЕТ.

Катастрофа стратегічного масштабу

"Ми прямуємо до катастрофи стратегічного масштабу, яка може призвести до втрати державності.
І це ще дуже дипломатична оцінка. Не помічати цього - злочин. Мовчати - злочин", - стверджує Стерненко.

Оборона розвалюється

За словами волонтера, оборона на фронті "розвалюється".

"За наявних обставин і без глобальних змін на рівні не лише військового управління, а і політичного підходу до оборонної війни, питання коли російські танки заїдуть в умовне Запоріжжя або Дніпро є лише питанням часу. Наша оборона розвалюється. Під приголомшливу тишу про це", - додав він.

бойові дії (5891) Стерненко Сергій (405) війна в Україні (8413)
Сірожа вже тиждень як про зраду говорить. Про не вирішенні питання нагадує. Але жодного разу не назвав прізвище першопричини.
16.11.2025 10:37 Відповісти
16.11.2025 10:43 Відповісти
Це все наслідки подальшого перебування давно простроченого ішака при владі. Це обкурене чмо і тільки воно несе персональну відповідальність за те, що діється на фронті і в тилу. Ішак - зрадник, мародер. То ж чого ще можна чекати від внутрішнього ворога!?
16.11.2025 10:43 Відповісти
Має бути ще якась одна нагально-маштабна істерична новина. Вчора сбу 100500 ворів в законі зловила, сьогодні фронт валиться, ще один великий гвалт і мудиндич буде геть-геть на задньому плані. Очікую з нетерпінням. ********.
16.11.2025 12:05 Відповісти
ціла АРМІЯ в 250.000 дезертирів та СЗЧ сидить по домівках! може настав час на четвертому році війни і силу застосувати? скільки можна "вмовляти" дезертирів та ухилянтів?!
16.11.2025 12:09 Відповісти
В ТЦК та поліції більше ніж 250 тисяч, які ніколи не підуть на фронт.
16.11.2025 12:13 Відповісти
знову за тебе має воювати хтось інший - поліція, ТЦК, депутат, сусід! і тобі пфіг, що десятки поліцейських бригад воюють на фронті, щотижня ТУТ повідомляють про загибель воїна-поліцейського! тебе не хвилює, що в ТЦК 80% особового складу це списані за пораненнями фронтовики! все що тебе хвилює, це ЗБЕРІГТИ СВОЮ "ДОРОГОЦІННУ" ШКУРУ, пославши на захист країни будь-кого але тільки не себе коханого! споконвічне - "моя хата з краю"!
16.11.2025 12:21 Відповісти
Гарно ти про себе написав.
16.11.2025 12:23 Відповісти
Про тебе
16.11.2025 13:17 Відповісти
про тебе
16.11.2025 16:08 Відповісти
Кому ви це говорите--воно ж сцикливе лайно кацапське жде своїх братів А іще і тупоголове.
16.11.2025 12:42 Відповісти
16.11.2025 12:53 Відповісти
ось для таких як ТИ і повинні бути створені "особливі місця", де тебе будуть швидко і ефективно "переконувати"!
16.11.2025 12:27 Відповісти
Не встигнете "переконати". У мене з собою завжди ампула з цианідом калія ))
16.11.2025 12:29 Відповісти
Этого не гадо было писать.Теперь успеют😆
16.11.2025 13:18 Відповісти
А ти з Польщі краще бачиш?
16.11.2025 12:44 Відповісти
йди в дірку, гном! ще якесь гівно з Польщі буде мені щось мичати!
16.11.2025 12:52 Відповісти
А ти сам до якої категорії відносишся і за скільки сотень кілометрів від ЛБЗ по клавіатурі строчиш?
16.11.2025 18:56 Відповісти
Стерненка в пріпіздєнти, а пінчуківського волонтерчика Притулку - в прем'єри!
Змінюємо маріонеток одного олігарха на міньйонів іншого!
16.11.2025 12:21 Відповісти
Найс трай Єрмак, найс трай
16.11.2025 12:38 Відповісти
Янек прийди???
17.11.2025 02:50 Відповісти
Ну бо в нас управління військами віддано профанам на от..сь. Там процвітає махровий совок та очковтіратєльство. А тил: суцільна «шкода бабок» на оброну. Тобто ті, хто поставили цього скомароха до влади вже вкрай оборзіли і крадуть вагонами, бо ім чхати на Україну
16.11.2025 12:37 Відповісти
Видно,всіх влаштовує,в т.ч.людей зі зброєю-
В найвеличніший тішить людей історичною угодою, сильною і потужною,зі Францією.
16.11.2025 12:38 Відповісти
Навіщо зняли Залужного? Він же вертав великі території.
16.11.2025 12:40 Відповісти
в смислі "навіщо зняли"?
саме тому, що повертав і зняли!
повертання українських територій Україні не входило в жидокацапські плани.

для зезедента план "сАйтісь пАсєрєдінє" був, є і буде! треба виконувати...😡
17.11.2025 01:19 Відповісти
Не розвалюється, а йде передіслокація на більш вигідні позиції.
16.11.2025 12:41 Відповісти
Це називається одним словом: «відступ»
16.11.2025 12:45 Відповісти
Україна рухається до стратегічної поразки у війні, - Bild
Cитуацію вже неможливо приховати чи ігнорувати.
Висновки не робляться.
Якщо ні уряд в Києві, ні західні партнери негайно не здійснять стратегічного перелому, росія виграє цю війну крок за кроком.

Замість того, щоб забезпечити Україну «зброєю масового ураження» в ********* розумінні - тобто мільйонами FPV-дронів і тисячами високоефективних крилатих ракет для ударів на велику глибину - західні країни продовжують обмежуватися точковою допомогою та інвестиціями в українські далекобійні дрони, стратегічне значення яких переоцінюється.
Український уряд, схоже, також не сприймає війну на знищення проти своєї країни достатньо серйозно.
Дезертирство і тимчасове невиходження на службу - через що цілі бригади часто існують лише на папері.

У листопаді, ймовірно, буде досягнуто нового річного максимуму втрати територій.

рашистський наступ в прилеглих районах великих міст Дніпро та Запоріжжя є питанням місяців .
16.11.2025 12:51 Відповісти
Питання №1 - хто допустив цього клоуна Стерненка до інформації ставки головнокомандування?
Питання №2 - якщо не допускали, то як може цей балабол щось авторитетно заявляти, а даний сайт публікувати як доконаний факт??
16.11.2025 12:51 Відповісти
Питання одне, чому влада постійно, щоденно здає території України пуйлу?
16.11.2025 13:06 Відповісти
Потому что такая падаль как ты боится встать на защиту Украины
16.11.2025 13:20 Відповісти
Я своє вже відслужив, а от такий рашист як ти живеш в Україні та ненавидиш Україну та українців і чекаєш окупантів з квітами у себе вдома.
16.11.2025 14:10 Відповісти
А що, у 55 можна вже відслужити? В нас наче мобілізаційний вік 60 років. Менти та вояки які у 40-45 років вийшли на пенсію, вважають що віддали свій борг країні?
16.11.2025 22:48 Відповісти
Чому сам не в окопі, а тусуєшься тут на форумі?
16.11.2025 21:03 Відповісти
Це ти який втік в Німеччину від війни, будеш тут питання про армію ставити?
16.11.2025 21:41 Відповісти
У Владі седять зрадники (двушка пішла на маскву) та мородери на крові, то чого ще від цієї ЗеКоМанли зрадників можна чекати?!
16.11.2025 13:10 Відповісти
Сірожа відчув, що треба валити з зеленого корита...
16.11.2025 13:28 Відповісти
у кремлевского, ботаксного Шныря два козыря бенин, Оманкий Нарик ( проект кремля буратино с киностудиями и офшорами в маЦкве под крышей шефиров) и слабоумный нарцисс таМпон он же агент краснов купленный еще в 80-90 +бабки рыболовлева+деменция+пленки эпштейна....и пока эти два козыря "работают" конца войны не будет....и если бы таМпон победил в 21 году Украины уже не было бы, один сдал, второй закрыл бы глаза....на это и был расчет бункерной крысы...
16.11.2025 13:44 Відповісти
Серьожа мутнорилий ти хлопчина ...сциклива **** ,чого не кажеш ,шо говн* командуючий 🤡 перший ворог в України після ху* ла !!!...
16.11.2025 14:00 Відповісти
Краще вже бе змін з цією владою. Бо з цією будуть зміни гірші з найгірших що можливі, як це прийнято.
16.11.2025 16:38 Відповісти
Сырожа, поздно пить боржоми когда печени пипец... Гончаренко плохой, Порошенко плохой, а на Зе не не не ...страшно смотреть на себя в зеркало, верно?
16.11.2025 19:48 Відповісти
Цікаво на кого ця особа працює, ще один ʼʼ стратег ʼʼ херовий!
16.11.2025 16:53 Відповісти
Про дружбу Стерненко та Зеленського, та участь у виборчій кампанії останього - брехня. Зеленський с Венедіктовою із трусов випругували так хотілось їм посадити Стерненко. Тільки масові протести та погром біля адміністрації президента дав можливість Сергію не сісти.
16.11.2025 17:54 Відповісти
"Шпигун усередині фортеці вартує цілого війська біля її стін"-Моріс Дрюон, французький письменник, удостоєний Ордена Почесного Легіону - найвищої державної нагороди Франції.
Ось, якраз цього "шпигуна всередині фортеці" треба прибрати.А ні- грозить поразка,"яка може призвести до втрати державності",за словами Стерненка.
16.11.2025 18:33 Відповісти
Прикорытное волонтеришко..
Стерненко..
Интересно было говнюком сразу.
Или купили навороваными баксами ...
16.11.2025 19:04 Відповісти
не знає чи воно було, а ти вже є натуральне зе лайно, подляцке, мєрзость
16.11.2025 19:10 Відповісти
як там французське ТРО емігрантишка ?
16.11.2025 20:08 Відповісти
це не лугандонівські чебуреки тяфкають з Європи???? шапки єнакієвські продаєш??Перші біженці в 14 році ЛугаДон областей в Європі в більшості це консерви путінські
17.11.2025 02:56 Відповісти
Та шо ти так нервуєш. Подивись по т/в кв95, ще якісь розважальні шоу від зеленского - поржи, отримай релакс - ну більшість не може помилятись - такий файний хлопчик - обіцяв посадки на весні. Про катострофу на марафоні ні слова - всі чекають Томагавки, 250 літаків, 28 систем Патріот - он ще якась історія очікується від Макрона. Все буде добре, а може і не буде. Просто військових це все заї....ло - у двох тримати 5-10 км фронту. Вони не повинні захищати нікого, крім родини. Нахрін їм захищати тебе чи когось іншого - шоб вмерти у голих полях і йьому сказали - молодець, патріот. А в цей час зеленский скраде черговий міліард.
16.11.2025 21:37 Відповісти
...ім'я йому -3.14
16.11.2025 23:39 Відповісти
Хорошая позиция, когда опять ничего не развалится, скажет - это я предупредил.
А тем временем про Миндича и Цукермана всё забудут...
16.11.2025 23:56 Відповісти
Проукраїнський Сергій Стерненко і одеський антимайдан вам нічого не говорить ? Для чого паплюжити чесне ім'я волонтера та патріота ? 5 колона не спить 24 *7 !
17.11.2025 00:04 Відповісти
За такий деморалізуючий трендіж, Серожі треба довічний бан на ЦНЗОР.НЕТ!
Якщо він такий свідомий, чому ж сам не піде зі зброєю в руках виправляти ту ситуацію на користь України?!
Чи строчити теради з теплого крісла за чашечкою чаю комфортніше, а ніж в окопах?!
17.11.2025 00:09 Відповісти
Он даже не то что, не командир, он даже не военный. А такие люди всю ситуацию знать не могут.
17.11.2025 00:21 Відповісти
"Наша оборона розвалюється."

а хіба зезедента не для того жидокацапи привели до корита в 2019?
хіба не для того, щоб "сАйтісь пАсєрєдінє"?

і середина ця, звичайно ж проходить через Україну, а не через ракову *********....☹
17.11.2025 01:16 Відповісти
А чего ж ты пысака и такие как ты не на фронте, а сидите на диванах греет попу.
17.11.2025 07:49 Відповісти
