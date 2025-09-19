УКР
Дрони-перехоплювачі, які постачаються ЗСУ, вже збили 444 російських "шахедів" та "гербер", - Стерненко

Індустрія дронів

Стерненко про дрони-перехоплювачі

Українські дрони-перехоплювачі ефективно себе показали під час відбиття атаки рою російських "шахедів". Країні треба масштабувати дронову ППО якнайшвидше.  

Про це у Фейсбуці повідомив блогер та волонтер Сергій Стерненко, інформує Цензор.НЕТ.

"Останнім часом зустрічаю в коментарях під зборами багато повідомлень, що дрони-перехоплювачі неефективні, про це кажуть експерти, і треба ракети проти дронів. Виявилося, це через щоденні заяви Юрія Касьянова, що нібито перехоплювачі не збивають шахеди. Це люта дичина. Тільки на рахунку дронів, як ми постачаємо, вже 444 збитих шахедів та гербер", - зазначив він. 

Водночас Стерненко підтвердив, що дрони, поставлені державою, а не фондами, не завжди є ефективними, однак щонайменше один показує високий результат.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна має дрони-перехоплювачі, які здатні збивати російські реактивні "Шахеди", - Паліса

"Конверсія засобів, які ми передаємо (найчастіше Стінг від Диких Шершнів) — 70%, а інколи й вище. Бувало 20 запусків і 17 збитті. Витрати при цьому — 90 000 грн за один борт, який ще й можна повернути, якщо не було ураження", - пояснив волонтер.

Він також називає "цілковитою брехнею", що дрони-перехоплювачі нездатні наздогнати шахеди, а тим паче реактивні.

"Є багато випадків, коли перехоплювач треба ще розвертати, бо він надто швидко шахеда перегнав. Із реактивними шахедами складніше, але є теж дрони, які здатні їх наздогнати.

Чи можна самими тільки перехоплювачами закрити небо? Ні, звісно. Це один із засобів у великій системі. Поруч із ЗРК, ПЗРК, вертолітною та легкомоторною авіацією, засобами РЕБ, зенітними установками тощо. Однак, дрони у цьому списку вже на перших місцях за ефективністю", - наголошує Стерненко.

Читайте також: Brave1 Defense Tech Valley 2025 у Львові відвідало 5000 людей з понад 50 країн світу. ФОТОрепортаж

Водночас він погодився з думкою, що Україні потрібні ракети проти російських шахедів.  

"Наразі таких масових і дешевих ракет у нас немає. ПЗРК власного виробництва немає теж. Можна нити і мріяти про них, а можна впроваджувати дронову ППО. І допомагати рятувати життя... Осінь і зима будуть дуже важкими, і треба масштабувати дронову ППО якнайшвидше", - резюмував Стерненко. 


Стерненко Сергій (401) дрони (5625) Шахед (1517) війна в Україні (6235)
Фламінго 2.0 ?
показати весь коментар
19.09.2025 18:02 Відповісти
+6
і швець, і жнець, і в дуду грець

який талановитий молодий хлопець!
я юрист, і інженер.....
самого діда касьяна відгупав однією лівою!
діда касьяна, котрий має освіту військового авіа інженера.
але ж, тєма понятна!
шліть донати стерненку, шліть не зупиняйтеся, бо апартаменти, охорону на броньованому ренжі, дорогий шмот та смачну їжу потрібно оплачувати.
ой, забув. там же мільйонний ютуб.......
показати весь коментар
19.09.2025 18:11 Відповісти
+5
Схоже, що стерненко побачив можливість назбирати на ще одну хатинку.
показати весь коментар
19.09.2025 18:11 Відповісти
Фламінго 2.0 ?
показати весь коментар
19.09.2025 18:02 Відповісти
Cтерненко хвалит себя, это понятно
показати весь коментар
19.09.2025 18:07 Відповісти
Може й так, але до Касьянова більше довіри , чим до Стерненка
показати весь коментар
19.09.2025 18:08 Відповісти
А для мене касьянов грший,бо приніс набагато більше шкоди державі Україна. Потрібно все памятати.
показати весь коментар
19.09.2025 18:16 Відповісти
Схоже, що стерненко побачив можливість назбирати на ще одну хатинку.
показати весь коментар
19.09.2025 18:11 Відповісти
Загрозу не назбирати.
показати весь коментар
19.09.2025 18:22 Відповісти
і швець, і жнець, і в дуду грець

який талановитий молодий хлопець!
я юрист, і інженер.....
самого діда касьяна відгупав однією лівою!
діда касьяна, котрий має освіту військового авіа інженера.
але ж, тєма понятна!
шліть донати стерненку, шліть не зупиняйтеся, бо апартаменти, охорону на броньованому ренжі, дорогий шмот та смачну їжу потрібно оплачувати.
ой, забув. там же мільйонний ютуб.......
показати весь коментар
19.09.2025 18:11 Відповісти
Якось підозріло. Одне відео з 444 вартує всього цього опусу, який більш схож на спроби відігнати Касьянова від корита, куди той намагається пролізти. І при цьому не забути про "закидання". Про. В той сфері, де дійсно тямить. /s
показати весь коментар
19.09.2025 18:17 Відповісти
Касьянов не претендует на корыто Стерненка. Касьянов просто утверждает, что проблема дронов решается в основном малыми зенитными ракетами, вроде россиянского Панциря. Касьянов же занимается дронами и указывает на тупиковость дронов перехватчиков, они могут быть лишь вспомогательным средством. Стерненку же лишь бы гроши донатили, а что дроны перехватчики проблему не решат, так его не особо волнует.
показати весь коментар
19.09.2025 18:27 Відповісти
Не буду сперечатись, тому що я лише припустив, а не стверджував. Але де ж взяти ті ракети? Ті, що SAAB два роки розробляв, не підходять? Не проблема, у нас є кіношна обслуга, яка за пів-року "розробила" рожеву вундервафлю і ще через пів-року як почне виробляти по 3000 на рік, там московії і кінець. Куди тим шведам... І нехай американці з одним томагавком на день повчаться. Сумно це все.
показати весь коментар
19.09.2025 18:50 Відповісти
Новий спутник Пердули, вибачте Стерненка...
показати весь коментар
19.09.2025 18:18 Відповісти
Розовий Фламінго, в хаті за 3 куска і на Ренжику, де так заробляють, як не з притулою
показати весь коментар
19.09.2025 18:33 Відповісти
на жаль, вони не збили стерненка і він продовжуватиме ...издіти
показати весь коментар
19.09.2025 18:46 Відповісти
У влади новий експерт і дуполиз Стерненко? Вилизує, щоб не вручили повістку?
показати весь коментар
19.09.2025 18:58 Відповісти
І як же воно до Києва долітає.... Ну ОК.
показати весь коментар
19.09.2025 18:59 Відповісти
Доказів немає
показати весь коментар
19.09.2025 19:10 Відповісти
 
 