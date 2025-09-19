Дрони-перехоплювачі, які постачаються ЗСУ, вже збили 444 російських "шахедів" та "гербер", - Стерненко

Індустрія дронів

Українські дрони-перехоплювачі ефективно себе показали під час відбиття атаки рою російських "шахедів". Країні треба масштабувати дронову ППО якнайшвидше.

Про це у Фейсбуці повідомив блогер та волонтер Сергій Стерненко, інформує Цензор.НЕТ.

"Останнім часом зустрічаю в коментарях під зборами багато повідомлень, що дрони-перехоплювачі неефективні, про це кажуть експерти, і треба ракети проти дронів. Виявилося, це через щоденні заяви Юрія Касьянова, що нібито перехоплювачі не збивають шахеди. Це люта дичина. Тільки на рахунку дронів, як ми постачаємо, вже 444 збитих шахедів та гербер", - зазначив він.

Водночас Стерненко підтвердив, що дрони, поставлені державою, а не фондами, не завжди є ефективними, однак щонайменше один показує високий результат.

"Конверсія засобів, які ми передаємо (найчастіше Стінг від Диких Шершнів) — 70%, а інколи й вище. Бувало 20 запусків і 17 збитті. Витрати при цьому — 90 000 грн за один борт, який ще й можна повернути, якщо не було ураження", - пояснив волонтер.

Він також називає "цілковитою брехнею", що дрони-перехоплювачі нездатні наздогнати шахеди, а тим паче реактивні.

"Є багато випадків, коли перехоплювач треба ще розвертати, бо він надто швидко шахеда перегнав. Із реактивними шахедами складніше, але є теж дрони, які здатні їх наздогнати.

Чи можна самими тільки перехоплювачами закрити небо? Ні, звісно. Це один із засобів у великій системі. Поруч із ЗРК, ПЗРК, вертолітною та легкомоторною авіацією, засобами РЕБ, зенітними установками тощо. Однак, дрони у цьому списку вже на перших місцях за ефективністю", - наголошує Стерненко.

Водночас він погодився з думкою, що Україні потрібні ракети проти російських шахедів.

"Наразі таких масових і дешевих ракет у нас немає. ПЗРК власного виробництва немає теж. Можна нити і мріяти про них, а можна впроваджувати дронову ППО. І допомагати рятувати життя... Осінь і зима будуть дуже важкими, і треба масштабувати дронову ППО якнайшвидше", - резюмував Стерненко.







