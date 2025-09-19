РУС
Дроны-перехватчики, поставляемые ВСУ, уже сбили 444 российских "шахеда" и "герберы", - Стерненко

Индустрия дронов

Украинские дроны-перехватчики эффективно себя показали во время отражения атаки роя российских "шахедов". Стране надо масштабировать дроновую ПВО как можно быстрее.

Об этом в Фейсбуке сообщил блогер и волонтер Сергей Стерненко, информирует Цензор.НЕТ.

"В последнее время встречаю в комментариях под сборами много сообщений, что дроны-перехватчики неэффективны, об этом говорят эксперты, и надо ракеты против дронов. Оказалось, это из-за ежедневных заявлений Юрия Касьянова, что якобы перехватчики не сбивают шахеды. Это лютая дичь. Только на счету дронов, которые мы поставляем, уже 444 сбитых шахеда и герберы", - отметил он.

В то же время Стерненко подтвердил, что дроны, поставленные государством, а не фондами, не всегда эффективны, однако по меньшей мере один показывает высокий результат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина имеет дроны-перехватчики, которые способны сбивать российские реактивные "Шахеды", - Палиса

"Конверсия средств, которые мы передаем (чаще всего Стинг от Диких Шершней) - 70%, а иногда и выше. Бывало 20 запусков и 17 сбитых. Расходы при этом - 90 000 грн за один борт, который еще и можно вернуть, если не было поражения", - пояснил волонтер.

Он также называет "полной ложью", что дроны-перехватчики неспособны догнать шахеды, а тем более реактивные.

"Есть много случаев, когда перехватчик надо еще разворачивать, потому что он слишком быстро шахеда перегнал. С реактивными шахедами сложнее, но есть тоже дроны, которые способны их догнать.

Можно ли одними только перехватчиками закрыть небо? Нет, конечно. Это одно из средств в большой системе. Рядом с ЗРК, ПЗРК, вертолетной и легкомоторной авиацией, средствами РЭБ, зенитными установками и тому подобное. Однако, дроны в этом списке уже на первых местах по эффективности", - отмечает Стерненко.

Читайте также: Brave1 Defense Tech Valley 2025 во Львове посетило 5000 человек из более чем 50 стран мира. ФОТОрепортаж

В то же время он согласился с мнением, что Украине нужны ракеты против российских шахедов.

"Сейчас таких массовых и дешевых ракет у нас нет. ПЗРК собственного производства нет тоже. Можно ныть и мечтать о них, а можно внедрять дроновую ПВО. И помогать спасать жизни... Осень и зима будут очень тяжелыми, и надо масштабировать дроновую ПВО как можно быстрее", - резюмировал Стерненко.


Стерненко Сергей (411) дроны (4712) Шахед (1514) война в Украине (6189)
Топ комментарии
+7
Фламінго 2.0 ?
19.09.2025 18:02 Ответить
+7
і швець, і жнець, і в дуду грець

який талановитий молодий хлопець!
я юрист, і інженер.....
самого діда касьяна відгупав однією лівою!
діда касьяна, котрий має освіту військового авіа інженера.
але ж, тєма понятна!
шліть донати стерненку, шліть не зупиняйтеся, бо апартаменти, охорону на броньованому ренжі, дорогий шмот та смачну їжу потрібно оплачувати.
ой, забув. там же мільйонний ютуб.......
19.09.2025 18:11 Ответить
+6
Схоже, що стерненко побачив можливість назбирати на ще одну хатинку.
19.09.2025 18:11 Ответить
Фламінго 2.0 ?
19.09.2025 18:02 Ответить
Cтерненко хвалит себя, это понятно
19.09.2025 18:07 Ответить
Може й так, але до Касьянова більше довіри , чим до Стерненка
19.09.2025 18:08 Ответить
А для мене касьянов грший,бо приніс набагато більше шкоди державі Україна. Потрібно все памятати.
19.09.2025 18:16 Ответить
Схоже, що стерненко побачив можливість назбирати на ще одну хатинку.
19.09.2025 18:11 Ответить
Загрозу не назбирати.
19.09.2025 18:22 Ответить
і швець, і жнець, і в дуду грець

який талановитий молодий хлопець!
я юрист, і інженер.....
самого діда касьяна відгупав однією лівою!
діда касьяна, котрий має освіту військового авіа інженера.
але ж, тєма понятна!
шліть донати стерненку, шліть не зупиняйтеся, бо апартаменти, охорону на броньованому ренжі, дорогий шмот та смачну їжу потрібно оплачувати.
ой, забув. там же мільйонний ютуб.......
19.09.2025 18:11 Ответить
Якось підозріло. Одне відео з 444 вартує всього цього опусу, який більш схож на спроби відігнати Касьянова від корита, куди той намагається пролізти. І при цьому не забути про "закидання". Про. В той сфері, де дійсно тямить. /s
19.09.2025 18:17 Ответить
Касьянов не претендует на корыто Стерненка. Касьянов просто утверждает, что проблема дронов решается в основном малыми зенитными ракетами, вроде россиянского Панциря. Касьянов же занимается дронами и указывает на тупиковость дронов перехватчиков, они могут быть лишь вспомогательным средством. Стерненку же лишь бы гроши донатили, а что дроны перехватчики проблему не решат, так его не особо волнует.
19.09.2025 18:27 Ответить
Не буду сперечатись, тому що я лише припустив, а не стверджував. Але де ж взяти ті ракети? Ті, що SAAB два роки розробляв, не підходять? Не проблема, у нас є кіношна обслуга, яка за пів-року "розробила" рожеву вундервафлю і ще через пів-року як почне виробляти по 3000 на рік, там московії і кінець. Куди тим шведам... І нехай американці з одним томагавком на день повчаться. Сумно це все.
19.09.2025 18:50 Ответить
Новий спутник Пердули, вибачте Стерненка...
19.09.2025 18:18 Ответить
Розовий Фламінго, в хаті за 3 куска і на Ренжику, де так заробляють, як не з притулою
19.09.2025 18:33 Ответить
на жаль, вони не збили стерненка і він продовжуватиме ...издіти
19.09.2025 18:46 Ответить
У влади новий експерт і дуполиз Стерненко? Вилизує, щоб не вручили повістку?
19.09.2025 18:58 Ответить
І як же воно до Києва долітає.... Ну ОК.
19.09.2025 18:59 Ответить
Доказів немає
19.09.2025 19:10 Ответить
 
 