Дроны-перехватчики, поставляемые ВСУ, уже сбили 444 российских "шахеда" и "герберы", - Стерненко
Индустрия дронов
Украинские дроны-перехватчики эффективно себя показали во время отражения атаки роя российских "шахедов". Стране надо масштабировать дроновую ПВО как можно быстрее.
Об этом в Фейсбуке сообщил блогер и волонтер Сергей Стерненко, информирует Цензор.НЕТ.
"В последнее время встречаю в комментариях под сборами много сообщений, что дроны-перехватчики неэффективны, об этом говорят эксперты, и надо ракеты против дронов. Оказалось, это из-за ежедневных заявлений Юрия Касьянова, что якобы перехватчики не сбивают шахеды. Это лютая дичь. Только на счету дронов, которые мы поставляем, уже 444 сбитых шахеда и герберы", - отметил он.
В то же время Стерненко подтвердил, что дроны, поставленные государством, а не фондами, не всегда эффективны, однако по меньшей мере один показывает высокий результат.
"Конверсия средств, которые мы передаем (чаще всего Стинг от Диких Шершней) - 70%, а иногда и выше. Бывало 20 запусков и 17 сбитых. Расходы при этом - 90 000 грн за один борт, который еще и можно вернуть, если не было поражения", - пояснил волонтер.
Он также называет "полной ложью", что дроны-перехватчики неспособны догнать шахеды, а тем более реактивные.
"Есть много случаев, когда перехватчик надо еще разворачивать, потому что он слишком быстро шахеда перегнал. С реактивными шахедами сложнее, но есть тоже дроны, которые способны их догнать.
Можно ли одними только перехватчиками закрыть небо? Нет, конечно. Это одно из средств в большой системе. Рядом с ЗРК, ПЗРК, вертолетной и легкомоторной авиацией, средствами РЭБ, зенитными установками и тому подобное. Однако, дроны в этом списке уже на первых местах по эффективности", - отмечает Стерненко.
В то же время он согласился с мнением, что Украине нужны ракеты против российских шахедов.
"Сейчас таких массовых и дешевых ракет у нас нет. ПЗРК собственного производства нет тоже. Можно ныть и мечтать о них, а можно внедрять дроновую ПВО. И помогать спасать жизни... Осень и зима будут очень тяжелыми, и надо масштабировать дроновую ПВО как можно быстрее", - резюмировал Стерненко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
який талановитий молодий хлопець!
я юрист, і інженер.....
самого діда касьяна відгупав однією лівою!
діда касьяна, котрий має освіту військового авіа інженера.
але ж, тєма понятна!
шліть донати стерненку, шліть не зупиняйтеся, бо апартаменти, охорону на броньованому ренжі, дорогий шмот та смачну їжу потрібно оплачувати.
ой, забув. там же мільйонний ютуб.......