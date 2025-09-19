Дроны-перехватчики, поставляемые ВСУ, уже сбили 444 российских "шахеда" и "герберы", - Стерненко

Индустрия дронов

Украинские дроны-перехватчики эффективно себя показали во время отражения атаки роя российских "шахедов". Стране надо масштабировать дроновую ПВО как можно быстрее.

Об этом в Фейсбуке сообщил блогер и волонтер Сергей Стерненко, информирует Цензор.НЕТ.

"В последнее время встречаю в комментариях под сборами много сообщений, что дроны-перехватчики неэффективны, об этом говорят эксперты, и надо ракеты против дронов. Оказалось, это из-за ежедневных заявлений Юрия Касьянова, что якобы перехватчики не сбивают шахеды. Это лютая дичь. Только на счету дронов, которые мы поставляем, уже 444 сбитых шахеда и герберы", - отметил он.

В то же время Стерненко подтвердил, что дроны, поставленные государством, а не фондами, не всегда эффективны, однако по меньшей мере один показывает высокий результат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина имеет дроны-перехватчики, которые способны сбивать российские реактивные "Шахеды", - Палиса

"Конверсия средств, которые мы передаем (чаще всего Стинг от Диких Шершней) - 70%, а иногда и выше. Бывало 20 запусков и 17 сбитых. Расходы при этом - 90 000 грн за один борт, который еще и можно вернуть, если не было поражения", - пояснил волонтер.

Он также называет "полной ложью", что дроны-перехватчики неспособны догнать шахеды, а тем более реактивные.

"Есть много случаев, когда перехватчик надо еще разворачивать, потому что он слишком быстро шахеда перегнал. С реактивными шахедами сложнее, но есть тоже дроны, которые способны их догнать.

Можно ли одними только перехватчиками закрыть небо? Нет, конечно. Это одно из средств в большой системе. Рядом с ЗРК, ПЗРК, вертолетной и легкомоторной авиацией, средствами РЭБ, зенитными установками и тому подобное. Однако, дроны в этом списке уже на первых местах по эффективности", - отмечает Стерненко.

Читайте также: Brave1 Defense Tech Valley 2025 во Львове посетило 5000 человек из более чем 50 стран мира. ФОТОрепортаж

В то же время он согласился с мнением, что Украине нужны ракеты против российских шахедов.

"Сейчас таких массовых и дешевых ракет у нас нет. ПЗРК собственного производства нет тоже. Можно ныть и мечтать о них, а можно внедрять дроновую ПВО. И помогать спасать жизни... Осень и зима будут очень тяжелыми, и надо масштабировать дроновую ПВО как можно быстрее", - резюмировал Стерненко.







