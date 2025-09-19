Brave1 Defense Tech Valley 2025 во Львове посетили 5000 человек из более чем 50 стран мира. ФОТОрепортаж

Индустрия дронов

16-17 сентября во Львове на Lviv Arena состоялся Defense Tech Valley 2025, организованный кластером Brave1 и Министерством цифровой трансформации Украины. За 2 дня событие посетили более 5000 гостей: чиновники, венчурные фонды и инвесторы из Украины, Европы, США, Ближнего Востока и Азии, военные, представители ведущих украинских и международных оборонных компаний и стартапов.

"Украина уже стала центром оборонных технологий в мире. И тот факт, что Defense Tech Valley 2025 посетило более 1500 иностранных гостей из 50+ стран, это только подтверждает. Именно в украинских технологиях все ищут ответ на вопрос, как реагировать на современные угрозы безопасности. А еще возможности для инвестиций в решения, которые уже проверены полем боя", - заявил Первый вице-премьер-министр Украины - Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Экспо

На Defense Tech Valley 2025 кластер Brave1 провел самую масштабную за всю историю независимой Украины выставку оборонных технологий. Мероприятие собрало более 230 ведущих украинских и международных производителей.

Среди участников были мировые лидеры оборонных технологий, а также ключевые украинские компании. Производители представили инновации, которые уже успешно работают на поле боя, а также презентовали свои новые разработки: ракеты, дипстрайки, лазерные системы, дроны-перехватчики, БПЛА с искусственным интеллектом, аэростаты, наземные роботизированные комплексы и турели, в том числе и для сбивания шахедов, новейшие системы радиоэлектронной борьбы, системы связи.

"Defense Tech Valley стал уникальным событием для производителей оборонных технологий. Здесь они смогли встретиться с более 1000 военных, которые готовы делиться запросами фронта и давать полезную обратную связь. А также с более чем 300 международными инвесторами, которые готовы помочь командам с R&D и масштабированием", - отметил руководитель кластера Brave1 Андрей Гриценюк.

Арена НРК

Чтобы продемонстрировать возможности украинских наземных роботизированных комплексов, Brave1 разработал специализированную арену с полосами препятствий. Она имитировала сложные сценарии боевых действий: от разрушенной городской застройки и леса до участков с песком и гравием. Посетители могли собственноручно испытать более 20 моделей НРК от украинских производителей, лично пройдя полосу препятствий и почувствовав их возможности в реальных условиях.

Конкурс стартапов

В рамках Defense Tech Valley также прошел конкурс оборонных стартапов Battle Proven. Украинские компании питчили свои разработки перед жюри, в состав которого входили представители инвесторов, крупных оборонных компаний и военных, и соревновались за призовой фонд в размере 60 тысяч долларов.

Победители в категориях:

Trail Blazers - Clarity, разрабатывающая ИИ-технологии для идентификации вражеской техники

Gamechangers - Dwarf Engineering, которая создает решения на основе искусственного интеллекта для донаведения и навигации FPV-дронов

Power Players - Farsight Vision, в фокусе которой - анализ данных с фотолетов и преобразование их в карты ситуативной осведомленности

Кроме этого, специальную награду получила компания Blue Bird, которая создает решения для детекции дронов и подавления их связи. Призовой фонд предоставили украинские и международные лидеры в сфере оборонных технологий: Tekever, Quantum Systems, Атлон Авиа, NUNC Capital, Defence Builder.

Программа

За два дня DTV 2025 объединила на сцене около 100 спикеров. Среди них - СЕО турецкой компании "Baykar Defence" Халюк Байрактар, заместитель Главнокомандующего ВСУ полковник Андрей Лебеденко, заместитель Министра обороны Юрий Мироненко, руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут, командир подразделения К-2 Кирилл Верес, командир 427-го отдельного полка беспилотных систем Олег "Хасан" Гуйт и многие другие.

Кроме этого, второй день DTV 2025 открыл секретный гость - командир ОЗСП Lasar's Group НГУ, полковник Павел "Лазарь" Елизаров, который впервые появился перед большой аудиторией с публичным выступлением. Вместе с руководителем группы пилотов Lasar's Group капитаном Романом "Фишом" он рассказал о пути подразделения Lasar`s Group, которое уже уничтожило техники на 12 млрд долларов, а также поделился видео уникальных операций подразделения. Саммит Defense Tech Valley стал местом, где эти видео впервые были продемонстрированы широкой общественности.

О российских технологиях и стратегиях ведения войны, требующих наибольшей реакции со стороны украинских военных и всей defense tech экосистемы, рассказала президент Института изучения войны (ISW) Кимберли Каган. О преимуществах инвестирования в украинские оборонные технологии - Брем Остфогель (NUNC Capital), Эвелин Бучацки (D3), Джастин Зиф (Green Flag), Пер Лагер (Varangians). О dual-use технологиях - Джин Кесельман (MIT). О будущем AI-технологий в войне - Джеймс Литгоу (Shield.ai), Даниэль Лей (Helsing) и другие. Среди спикеров саммита были также представители передовых украинских компаний: Денис Чумаченко (DeViro), Ярослав Ажнюк (TheFourthLaw), Ирина Терех (Fire Point), Андрей Чулик (Sine Engineering).





















