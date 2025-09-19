Brave1 Defense Tech Valley 2025 у Львові відвідало 5000 людей з понад 50 країн світу. ФОТОрепортаж

Індустрія дронів

16-17 вересня у Львові на Lviv Arena відбувся Defense Tech Valley 2025, організований кластером Brave1 та Міністерством цифрової трансформації України. За 2 дні подію відвідали понад 5000 гостей: урядовці, венчурні фонди та інвестори з України, Європи, США, Близького Сходу та Азії, військові, представники провідних українських і міжнародних оборонних компаній та стартапів.

"Україна вже стала центром оборонних технологій у світі. І той факт, що Defense Tech Valley 2025 відвідало понад 1500 іноземних гостей з 50+ країн, це лише підтверджує. Саме в українських технологіях усі шукають відповідь на питання, як реагувати на сучасні безпекові загрози. А ще можливості для інвестицій у рішення, що вже перевірені полем бою", — заявив Перший віцепрем’єр-міністр України — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Експо

На Defense Tech Valley 2025 кластер Brave1 провів наймасштабнішу за всю історію незалежної України виставку оборонних технологій. Захід зібрав понад 230 провідних українських та міжнародних виробників.

Серед учасників були світові лідери оборонних технологій, а також ключові українські компанії. Виробники представили інновації, які вже успішно працюють на полі бою, а також презентували свої нові розробки: ракети, дипстрайки, лазерні системи, дрони-перехоплювачі, БПЛА зі штучним інтелектом, аеростати, наземні роботизовані комплекси й турелі, зокрема й для збиття шахедів, новітні системи радіоелектронної боротьби, системи зв’язку.

"Defense Tech Valley став унікальною подією для виробників оборонних технологій. Тут вони змогли зустрітися з понад 1000 військових, які готові ділитися запитами фронту та давати корисний зворотний звʼязок. А також із більш ніж 300 міжнародними інвесторами, що готові допомогти командам із R&D та масштабуванням", — відзначив керівник кластеру Brave1 Андрій Гриценюк.

Арена НРК

Щоб продемонструвати можливості українських наземних роботизованих комплексів, Brave1 розробив спеціалізовану арену зі смугами перешкод. Вона імітувала складні сценарії бойових дій: від розрушеної міської забудови та лісу до ділянок з піском і гравієм. Відвідувачі могли власноруч випробувати понад 20 моделей НРК від українських виробників, особисто пройшовши смугу перешкод та відчувши їхні можливості в реальних умовах.

Конкурс стартапів

У межах Defense Tech Valley також пройшов конкурс оборонних стартапів Battle Proven. Українські компанії пітчили свої розробки перед журі, до складу якого входили представники інвесторів, великих оборонних компаній та військових, та змагалися за призовий фонд у розмірі 60 тисяч доларів.

Переможці в категоріях:

Trail Blazers — Clarity, що розробляє АІ-технології для ідентифікації ворожої техніки

Gamechangers — Dwarf Engineering, яка створює рішення на основі штучного інтелекту для донаведення та навігації FPV-дронів

Power Players — Farsight Vision, у фокусі якої — аналіз даних із фотольотів і перетворення їх на карти ситуативної обізнаності

Окрім цього, спеціальну нагороду отримала компанія Blue Bird, яка створює рішення для детекції дронів та подавлення їх звʼязку. Призовий фонд надали українські та міжнародні лідери у сфері оборонних технологій: Tekever, Quantum Systems, Атлон Авіа, NUNC Capital, Defence Builder.

Програма

За два дні DTV 2025 обʼєднаднала на сцені близько 100 спікерів. Серед них — СЕО турецької компанії "Baykar Defence" Халюк Байрактар, заступник Головнокомандувача ЗСУ полковник Андрій Лебеденко, заступник Міністра оборони Юрій Мироненко, керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут, командир підрозділу К-2 Кирило Верес, командир 427-го окремого полку безпілотних систем Олег "Хасан" Гуйт та багато інших.

Крім цього, другий день DTV 2025 відкрив секретний гість — командир ОЗСП Lasar’s Group НГУ, полковник Павло "Лазар" Єлізаров, який уперше зʼявився перед великою аудиторією з публічним виступом. Разом із керівником групи пілотів Lasar’s Group капітаном Романом "Фішом" він розповів про шлях підрозділу Lasar`s Group, що вже знищив техніки на 12 млрд доларів, а також поділився відео унікальних операцій підрозділу. Саміт Defense Tech Valley став місцем, де ці відео вперше були продемонстровані на широкий загал.

Про російські технології та стратегії ведення війни, що вимагають найбільшої реакції з боку українських військових і всієї defense tech екосистеми, розповіла президентка Інституту вивчення війни (ISW) Кімберлі Каган. Про переваги інвестування в українські оборонні технології — Брем Остфогель (NUNC Capital), Евелін Бучацькі (D3), Джастін Зіф (Green Flag), Пер Лагер (Varangians). Про dual-use технології — Джин Кесельман (MIT). Про майбутнє AI-технологій у війні — Джеймс Літгоу (Shield.ai), Даніель Лей (Helsing) та інші. Серед спікерів саміту були також представники передових українських компаній: Денис Чумаченко (DeViro), Ярослав Ажнюк (TheFourthLaw), Ірина Терех (Fire Point), Андрій Чулик (Sine Engineering).





















