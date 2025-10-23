Стерненко заявив про заборону використання дронів-перехоплювачів у Повітряних силах: ПК "Південь" спростувало

Індустрія дронів

Повітряне командування "Південь" заперечило інформацію активіста Сергія Стерненка про нібито невикористання дронів-перехоплювачів для збиття російських розвідувальних БпЛА на Одеському напрямку та заборону отримувати допомогу від волонтерів.

Заява Стерненка

Так, він раніше у соцмережах заявив, що біля Одеси не можуть збити російський розвідувальний дрон, "бо в Повітряних силах досі не чули про дрони-перехоплювачі та й інколи забороняють підрозділам отримувати допомогу".

"Довбані волонтери знов пишуть неправду в інтернеті, що вони там розуміють, це все провокація…А той розвідник, він же без вибухівки, значить не страшно. Не опанувати ж перехоплювачі, дурня якась!" - іронізував Стерненко.

Реакція ЗСУ

Водночас у повітряному командуванні "Південь" стверджують, що інформація Стерненка "не відповідає дійсності", а протиповітряна оборона півдня України застосовує усі можливі засоби для перехоплення ворожих повітряних цілей.

"Повітряне командування "Південь" відкрите до співпраці", - додали у ПК.

