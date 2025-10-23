УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8960 відвідувачів онлайн
Новини Дрони-перехоплювачі Індустрія дронів
2 197 14

Стерненко заявив про заборону використання дронів-перехоплювачів у Повітряних силах: ПК "Південь" спростувало

Індустрія дронів

Повітряне командування "Південь" заперечило інформацію активіста Сергія Стерненка про нібито невикористання дронів-перехоплювачів для збиття російських розвідувальних БпЛА на Одеському напрямку та заборону отримувати допомогу від волонтерів.

Про це командування повідомило у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Заява Стерненка

Так, він раніше у соцмережах заявив, що біля Одеси не можуть збити російський розвідувальний дрон, "бо в Повітряних силах досі не чули про дрони-перехоплювачі та й інколи забороняють підрозділам отримувати допомогу".

"Довбані волонтери знов пишуть неправду в інтернеті, що вони там розуміють, це все провокація…А той розвідник, він же без вибухівки, значить не страшно. Не опанувати ж перехоплювачі, дурня якась!" - іронізував Стерненко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дешеві українські дрони-перехоплювачі змінюють правила війни в повітрі, - Business Insider

Дрони-перехоплювачі на Одещині: ЗСУ спростували заяву Стерненка

Реакція ЗСУ

Водночас у повітряному командуванні "Південь" стверджують, що інформація Стерненка "не відповідає дійсності", а протиповітряна оборона півдня України застосовує усі можливі засоби для перехоплення ворожих повітряних цілей.

"Повітряне командування "Південь" відкрите до співпраці", - додали у ПК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Київ виділив 235 млн на дрони-перехоплювачі шахедів", - Кличко на Раді оборони закликатиме посилити ППО

Дрони-перехоплювачі на Одещині: ЗСУ спростували заяву Стерненка

Автор: 

Одеса (5665) Одеська область (3583) Стерненко Сергій (402) ЗСУ (8051) дрони (6140) Повітряні сили (3094) Одеський район (351)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
12:06 ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ - ОГОЛОШЕНА ПОВІТРЯНА ТРИВОГА
12:08 Розвіддрон в бік Одеси
12:23 Працює ППО
12:29 Пересип дивиться
12:33 Рухається в бік центру
12:36 Чисто
12:46 Зʼявився Дачне
12:57 Був в районі Вигоди і знов зник
12:58 ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ - ВІДБІЙ ТРИВОГИ
Тобто майже годину над Одесою літав розвіддрон і в кінці кінців просто полетів собі геть.
показати весь коментар
23.10.2025 16:05 Відповісти
+9
Ну так, ворожі дрони літають, фіксують цілі, але ми відкриті до співпраці. Ви що там всі подуріли зелені ублюдки!
показати весь коментар
23.10.2025 16:02 Відповісти
+8
Кто-то здесь явно врет
показати весь коментар
23.10.2025 16:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кто-то здесь явно врет
показати весь коментар
23.10.2025 16:01 Відповісти
й хтось агент ригоТатарівської частини СБУ
показати весь коментар
23.10.2025 16:04 Відповісти
Врать ведь могут и оба
показати весь коментар
23.10.2025 16:12 Відповісти
Повітряні сили, де командують генерали ще радянських часів і для яких смартфон це нова алгебра, і волонтер, який збирає для ЗСУ мільйони.
показати весь коментар
23.10.2025 16:15 Відповісти
а ты агент какого филиала фсб в Штатах??
показати весь коментар
23.10.2025 17:17 Відповісти
Ну так, ворожі дрони літають, фіксують цілі, але ми відкриті до співпраці. Ви що там всі подуріли зелені ублюдки!
показати весь коментар
23.10.2025 16:02 Відповісти
12:06 ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ - ОГОЛОШЕНА ПОВІТРЯНА ТРИВОГА
12:08 Розвіддрон в бік Одеси
12:23 Працює ППО
12:29 Пересип дивиться
12:33 Рухається в бік центру
12:36 Чисто
12:46 Зʼявився Дачне
12:57 Був в районі Вигоди і знов зник
12:58 ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ - ВІДБІЙ ТРИВОГИ
Тобто майже годину над Одесою літав розвіддрон і в кінці кінців просто полетів собі геть.
показати весь коментар
23.10.2025 16:05 Відповісти
Причому, ще 1,5-2 роки тому їх збивали 90%. Сьогодні не збивають взагалі - нуль. Це ж не Марс або Місяць - усе можна проаналізувати, проста людина, усі тут живуть і бачуть.
показати весь коментар
23.10.2025 16:16 Відповісти
таким как ты бесполезно обьяснять, что московиты совершенствую как дроны так и тактику их применения! упоротым все равно что дрон летит на высоте досягаемости крупнокалиберного пулемета или на высоте работы уже реактивных средств ПВО которые у ЗСУ в ограниченных количествах - главное нахезать в интернете, лежа на диване, пару кг "зрады"!
показати весь коментар
23.10.2025 17:25 Відповісти
Над Павлоградом таке вже постійно, живуть як хмари
показати весь коментар
23.10.2025 16:55 Відповісти
Стерненку якось більше віриться. І чому б це? Навіть не знаю...
показати весь коментар
23.10.2025 16:35 Відповісти
На те, що розвіддрони вільно почуваються над нашими містами та полігонами, особливо близькими до зони бойових дій, постійно скаржаться. А потім прилітає балістика і звільняються генерали... І знову все повторюється...
показати весь коментар
23.10.2025 16:44 Відповісти
Ніхто не знає...
показати весь коментар
23.10.2025 17:05 Відповісти
"Повітряне командування "Південь" відкрите до співпраці", - додали у ПК. Джерело: https://censor.net/ua/n3581299
ТТобто пропонують домовлятися. Напевне знову загрожуватимуть мобілізацією.
показати весь коментар
23.10.2025 16:48 Відповісти
 
 