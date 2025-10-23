Стерненко заявив про заборону використання дронів-перехоплювачів у Повітряних силах: ПК "Південь" спростувало
Індустрія дронів
Повітряне командування "Південь" заперечило інформацію активіста Сергія Стерненка про нібито невикористання дронів-перехоплювачів для збиття російських розвідувальних БпЛА на Одеському напрямку та заборону отримувати допомогу від волонтерів.
Про це командування повідомило у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Заява Стерненка
Так, він раніше у соцмережах заявив, що біля Одеси не можуть збити російський розвідувальний дрон, "бо в Повітряних силах досі не чули про дрони-перехоплювачі та й інколи забороняють підрозділам отримувати допомогу".
"Довбані волонтери знов пишуть неправду в інтернеті, що вони там розуміють, це все провокація…А той розвідник, він же без вибухівки, значить не страшно. Не опанувати ж перехоплювачі, дурня якась!" - іронізував Стерненко.
Реакція ЗСУ
Водночас у повітряному командуванні "Південь" стверджують, що інформація Стерненка "не відповідає дійсності", а протиповітряна оборона півдня України застосовує усі можливі засоби для перехоплення ворожих повітряних цілей.
"Повітряне командування "Південь" відкрите до співпраці", - додали у ПК.
12:08 Розвіддрон в бік Одеси
12:23 Працює ППО
12:29 Пересип дивиться
12:33 Рухається в бік центру
12:36 Чисто
12:46 Зʼявився Дачне
12:57 Був в районі Вигоди і знов зник
12:58 ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ - ВІДБІЙ ТРИВОГИ
Тобто майже годину над Одесою літав розвіддрон і в кінці кінців просто полетів собі геть.
ТТобто пропонують домовлятися. Напевне знову загрожуватимуть мобілізацією.