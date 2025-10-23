Стерненко заявил о запрете использования дронов-перехватчиков в Воздушных силах: ВК "Юг" опровергло
Индустрия дронов
Воздушное командование "Юг" опровергло информацию активиста Сергея Стерненко о якобы неиспользовании дронов-перехватчиков для сбивания российских разведывательных БпЛА на Одесском направлении и запрет получать помощь от волонтеров.
Об этом командование сообщило в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
Заявление Стерненко
Так, он ранее в соцсетях заявил, что возле Одессы не могут сбить российский разведывательный дрон, "потому что в Воздушных силах до сих пор не слышали о дронах-перехватчиках и иногда запрещают подразделениям получать помощь".
"Долбаные волонтеры снова пишут неправду в интернете, что они там понимают, это все провокация ... А тот разведчик, он же без взрывчатки, значит не страшно. Не овладеть же перехватчиками, глупость какая-то!" - иронизировал Стерненко.
Реакция ВСУ
В то же время в воздушном командовании "Юг" утверждают, что информация Стерненко "не соответствует действительности", а противовоздушная оборона юга Украины применяет все возможные средства для перехвата вражеских воздушных целей.
"Воздушное командование "Юг" открыто к сотрудничеству", - добавили в ВК.
12:08 Розвіддрон в бік Одеси
12:23 Працює ППО
12:29 Пересип дивиться
12:33 Рухається в бік центру
12:36 Чисто
12:46 Зʼявився Дачне
12:57 Був в районі Вигоди і знов зник
12:58 ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ - ВІДБІЙ ТРИВОГИ
Тобто майже годину над Одесою літав розвіддрон і в кінці кінців просто полетів собі геть.
ТТобто пропонують домовлятися. Напевне знову загрожуватимуть мобілізацією.