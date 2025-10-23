РУС
Стерненко заявил о запрете использования дронов-перехватчиков в Воздушных силах: ВК "Юг" опровергло

Индустрия дронов

Воздушное командование "Юг" опровергло информацию активиста Сергея Стерненко о якобы неиспользовании дронов-перехватчиков для сбивания российских разведывательных БпЛА на Одесском направлении и запрет получать помощь от волонтеров.

Об этом командование сообщило в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Заявление Стерненко

Так, он ранее в соцсетях заявил, что возле Одессы не могут сбить российский разведывательный дрон, "потому что в Воздушных силах до сих пор не слышали о дронах-перехватчиках и иногда запрещают подразделениям получать помощь".

"Долбаные волонтеры снова пишут неправду в интернете, что они там понимают, это все провокация ... А тот разведчик, он же без взрывчатки, значит не страшно. Не овладеть же перехватчиками, глупость какая-то!" - иронизировал Стерненко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дешевые украинские дроны-перехватчики меняют правила войны в воздухе, - Business Insider

Дроны-перехватчики в Одесской области: ВСУ опровергли заявление Стерненко

Реакция ВСУ

В то же время в воздушном командовании "Юг" утверждают, что информация Стерненко "не соответствует действительности", а противовоздушная оборона юга Украины применяет все возможные средства для перехвата вражеских воздушных целей.

"Воздушное командование "Юг" открыто к сотрудничеству", - добавили в ВК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Киев выделил 235 млн на дроны-перехватчики шахедов", - Кличко на Совете обороны будет призывать усилить ПВО

Дроны-перехватчики в Одесской области: ВСУ опровергли заявление Стерненко

Одесса (8071) Одесская область (3909) Стерненко Сергей (412) ВСУ (7037) дроны (5187) Воздушные силы (2752) Одесский район (331)
Кто-то здесь явно врет
показать весь комментарий
23.10.2025 16:01 Ответить
й хтось агент ригоТатарівської частини СБУ
показать весь комментарий
23.10.2025 16:04 Ответить
Врать ведь могут и оба
показать весь комментарий
23.10.2025 16:12 Ответить
Повітряні сили, де командують генерали ще радянських часів і для яких смартфон це нова алгебра, і волонтер, який збирає для ЗСУ мільйони.
показать весь комментарий
23.10.2025 16:15 Ответить
Ну так, ворожі дрони літають, фіксують цілі, але ми відкриті до співпраці. Ви що там всі подуріли зелені ублюдки!
показать весь комментарий
23.10.2025 16:02 Ответить
12:06 ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ - ОГОЛОШЕНА ПОВІТРЯНА ТРИВОГА
12:08 Розвіддрон в бік Одеси
12:23 Працює ППО
12:29 Пересип дивиться
12:33 Рухається в бік центру
12:36 Чисто
12:46 Зʼявився Дачне
12:57 Був в районі Вигоди і знов зник
12:58 ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ - ВІДБІЙ ТРИВОГИ
Тобто майже годину над Одесою літав розвіддрон і в кінці кінців просто полетів собі геть.
показать весь комментарий
23.10.2025 16:05 Ответить
Причому, ще 1,5-2 роки тому їх збивали 90%. Сьогодні не збивають взагалі - нуль. Це ж не Марс або Місяць - усе можна проаналізувати, проста людина, усі тут живуть і бачуть.
показать весь комментарий
23.10.2025 16:16 Ответить
Стерненку якось більше віриться. І чому б це? Навіть не знаю...
показать весь комментарий
23.10.2025 16:35 Ответить
На те, що розвіддрони вільно почуваються над нашими містами та полігонами, особливо близькими до зони бойових дій, постійно скаржаться. А потім прилітає балістика і звільняються генерали... І знову все повторюється...
показать весь комментарий
23.10.2025 16:44 Ответить
ТТобто пропонують домовлятися. Напевне знову загрожуватимуть мобілізацією.
показать весь комментарий
23.10.2025 16:48 Ответить
 
 