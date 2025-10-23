Стерненко заявил о запрете использования дронов-перехватчиков в Воздушных силах: ВК "Юг" опровергло

Индустрия дронов

Воздушное командование "Юг" опровергло информацию активиста Сергея Стерненко о якобы неиспользовании дронов-перехватчиков для сбивания российских разведывательных БпЛА на Одесском направлении и запрет получать помощь от волонтеров.

Заявление Стерненко

Так, он ранее в соцсетях заявил, что возле Одессы не могут сбить российский разведывательный дрон, "потому что в Воздушных силах до сих пор не слышали о дронах-перехватчиках и иногда запрещают подразделениям получать помощь".

"Долбаные волонтеры снова пишут неправду в интернете, что они там понимают, это все провокация ... А тот разведчик, он же без взрывчатки, значит не страшно. Не овладеть же перехватчиками, глупость какая-то!" - иронизировал Стерненко.

Реакция ВСУ

В то же время в воздушном командовании "Юг" утверждают, что информация Стерненко "не соответствует действительности", а противовоздушная оборона юга Украины применяет все возможные средства для перехвата вражеских воздушных целей.

"Воздушное командование "Юг" открыто к сотрудничеству", - добавили в ВК.

