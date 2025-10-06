РУС
"Киев выделил 235 млн на дроны-перехватчики шахедов", - Кличко на Совете обороны будет призывать усилить ПВО

В сентябре 2025 года Киев выделил 235 млн грн на дроны-перехватчики "шахедов" для усиления ПВО, сегодня на Совете обороны столицы будет обсуждаться, как реализуется этот вопрос.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

"В сентябре город выделил 235 млн грн на усиление системы ПВО Киева. В частности, на приобретение военными дронов-перехватчиков вражеских шахедов. Сегодня на Совете обороны также обсудим, как реализуется этот вопрос и какая еще помощь нужна от громады Киева", - написал Виталий Кличко.

Как сообщалось ранее, с начала года Киев передал на фронт более 40 тысяч дронов разных типов, 200 систем РЭБ, наземные роботизированные комплексы и автомобили. Кроме того, несмотря на изъятие центральной властью из бюджета столицы 8 млрд грн, город нашел дополнительные средства на ВСУ и увеличил финансирование программы "Защитник Киева" в 2025 году до 11 млрд грн.

Также читайте: Киев выделил еще 4 млрд грн на поддержку ВСУ, вопреки изъятию значительной суммы из бюджета города, - Кличко

Напомним, в эти выходные российские войска совершили массированные обстрелы Львова, Запорожья, Шостки и других городов Украины. Только за ночь с 4 на 5 октября РФ использовала около 500 шахедов и более 50 ракет.

Киев (26185) Кличко Виталий (4684) ПВО (3164)
а зелений чурбек каже, що не може знайти Віталіка
06.10.2025 15:29 Ответить
І зразу зарив на ремонті Харківського шосе в столиці 1,4 млрд гривень!!!
06.10.2025 15:57 Ответить
Може треба навпаки під час війни - 1,4 млрд грн на забезпечення ППО Києва, а 234 млн грн цілком вистачить щоб відремонтувати 6,4 км дороги!
06.10.2025 16:04 Ответить
06.10.2025 16:08 Ответить
Краще було б щось типу скайнексів.
А дрони-перехоплювачі потрібні багаторазові, такі що можуть бути у повітрі годинами, а не декілька хвилин.
Дрони-камікадзе-перехоплювачі - це зброя останнього шансу.
06.10.2025 16:11 Ответить
 
 