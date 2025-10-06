УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10792 відвідувача онлайн
Новини Допомога ЗСУ від громади Києва Дрони-перехоплювачі Індустрія дронів
309 6

"Київ виділив 235 млн на дрони-перехоплювачі шахедів", - Кличко на Раді оборони закликатиме посилити ППО

"Київ виділив 235 млн на дрони-перехоплювачі шахедів", - Кличко на Раді оборони закликатиме посилити ППО

У вересні 2025 року Київ виділив 235 млн грн на дрони-перехоплювачі "шахедів" для посилення ППО, сьогодні на Раді оборони столиці буде обговорюватися, як реалізується це питання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі.

"У вересні місто виділило 235 млн грн на посилення системи ППО Києва. Зокрема, на придбання військовими дронів-перехоплювачів ворожих шахедів. Сьогодні на Раді оборони також обговоримо, як реалізується це питання і яка ще допомога потрібна від громади Києва", - написав Віталій Кличко.

Як повідомлялося раніше, від початку року Київ передав на фронт понад 40 тисяч дронів різних типів, 200 систем РЕБ, наземні роботизовані комплекси та автівки. Крім того, попри вилучення центральною владою з бюджету столиці 8 млрд грн, місто знайшло додаткові кошти на ЗСУ та збільшила фінансування програми "Захисник Києва" в 2025 році до 11 млрд грн.

Також читайте: Київ виділив ще 4 млрд грн на підтримку ЗСУ, всупереч вилученню значної суми з бюджету міста, - Кличко

Нагадаємо, на цих вихідних російські війська здійснили масовані обстріли Львова, Запоріжжя, Шостки та інших міст України. Лише за ніч з 4 на 5 жовтня РФ використала майже 500 шахедів і понад 50 ракет.

Автор: 

Київ (20239) Кличко Віталій (3564) ППО (3613)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а зелений чурбек каже, що не може знайти Віталіка
показати весь коментар
06.10.2025 15:29 Відповісти
І зразу зарив на ремонті Харківського шосе в столиці 1,4 млрд гривень!!!
показати весь коментар
06.10.2025 15:57 Відповісти
Може треба навпаки під час війни - 1,4 млрд грн на забезпечення ППО Києва, а 234 млн грн цілком вистачить щоб відремонтувати 6,4 км дороги!
показати весь коментар
06.10.2025 16:04 Відповісти
показати весь коментар
06.10.2025 16:08 Відповісти
Краще було б щось типу скайнексів.
А дрони-перехоплювачі потрібні багаторазові, такі що можуть бути у повітрі годинами, а не декілька хвилин.
Дрони-камікадзе-перехоплювачі - це зброя останнього шансу.
показати весь коментар
06.10.2025 16:11 Відповісти
Тепер зрозуміло, що важливіше, захист Київа(234млн), або дерибан на дорогах(1,4млрд). Мені так приємно знати що коли летять шахеди, знищуються будівлі у нас ремонтують дороги. Боюся думати для кого
показати весь коментар
06.10.2025 16:40 Відповісти
 
 