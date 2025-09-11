Київ виділив ще 4 млрд грн на підтримку ЗСУ, всупереч вилученню значної суми з бюджету міста, - Кличко

Київрада додатково виділила ще 4 млрд грн на підтримку військових, всупереч вилученню центральною владою з бюджету столиці значних коштів. Таким чином фінансування програми "Захисник Києва" зросло до 11 млрд грн.

"Сьогодні Київрада має збільшити підтримку наших захисників. Щоб Київ міг і надалі допомагати військовим. Тому розглянемо проєкт рішення про внесення змін до міської цільової програми "Захисник Києва". Йдеться про збільшення фінансування потреб сил оборони та безпеки на 4 млрд грн. Таким чином фінансування програми "Захисник Києва" в 2025 році зросте майже до 11 мільярдів", - зазначив Кличко.

Крім того, за словами мера Києва, на 210 млн грн збільшиться фінансування програми "Підтримка киян-Захисників та Захисниць" на виплати родинам загиблих захисників, зниклих безвісті, а також сім’ям тих, хто перебуває в полоні. Програмою також передбачена компенсація придбання автомобіля учасникам бойових дій, переоблаштування житла для ветеранів, які пересуваються на кріслі колісному, компенсація за протезування ока та слухопротезування.

Також мер Києва повідомив, що Київрада збільшить фінансування програми матеріальної допомоги киянам, які постраждали від ворожих атак на місто.

"Також сьогодні Київрада повинна збільшити фінансування програми "Турбота. Назустріч киянам" — на 130 млн грн. На цю програму на початку року було передбачено 740 млн грн. Це кошти на виплати матеріальної допомоги киянам, які опинились в складних життєвих обставинах. Зокрема й мешканцям столиці, які постраждали від ворожих атак на місто. Останніми місяцями в нас таких людей усе більше", - повідомив Віталій Кличко.

Разом із тим він заявив, що центральна влада пограбувала Київ, вилучивши 8 млрд грн з бюджету міста, всупереч законам та Конституції України.

"Відбулося фактично пограбування Києва! По-іншому це не назвеш. Бо законопроект, який передбачає вилучення 8 мільярдів гривень з бюджету Києва, що ухвалив парламент і таки підписав Президент, суперечить принципам самостійності та збалансованості бюджетної системи, Конституції України та Закону "Про столицю". І порушує права місцевого самоврядування", - заявив Віталій Кличко.

Нагадаємо, 20 серпня Верховна Рада проголосувала за зміни до держбюджету (законопроєкт №13439-3), якими забрала з бюджету Києва 8 млрд грн на підтримку "Укрзалізниці". Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, ці кошти мали піти на компенсацію вартості проїзду в громадському транспорті, допомогу військовим, доплати бюджетникам тощо. Він вимагав від Президента не підписувати цей законопроєкт, який шкодить киянам та ЗСУ.