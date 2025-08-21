Це порушення законодавства заради посилення централізації в країні, - Кличко щодо рішення ВР про вилучення у Києва 8 млрд

Рішення про вилучення у столиці 8 млрд грн, яке місто планувало спрямувати на допомогу військовим, компенсацію вартості проїзду та доплати бюджетникам, ухвалене в порушення законодавства. Воно має на меті послабити самоврядування і спрямувати країну на шлях авторитаризму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив мер Києва Віталій Кличко, коментуючи ухвалення парламентом змін до бюджету 20 серпня.

"Це рішення абсолютно не відповідає Бюджетному кодексу, законодавству України. Держава вилучила 8 млрд з бюджету Києва, які були передбачені на виплати вчителям, лікарям, ремонти шкіл, садочків, лікарень, забезпечення нижчої ціни на проїзд в міському транспорті. І що вкрай важливо – на підтримку Збройних сил. Я жартував, що відчуваю себе міністром оборони, тому що з ранку до вечора до мене звертаються військові за допомогою. І громада міста робить все для того, щоб їм допомогти. Але когось там тригерить, що Київ найбільше допомагає військовим. Це можна пояснити тільки тиском на Київ, щоб позбавити місто ресурсів і мати можливість тиснути на місцеве самоврядування", - заявив Віталій Кличко.

Читайте також: Влада намагається зачистити політичне поле, тому не припиняє спроб паралізувати місто, - УДАР про вилучення у столиці 8 млрд

Він також назвав це рішення продовженням згортання реформи децентралізації.

"Реформа децентралізації була однією з найуспішніших реформ. Але зараз вже не можна говорити про децентралізацію. Навпаки: повна централізація. Військові адміністрації забирають повноваження у самоврядування. Те, що відбувається – як я казав, раніше пахло, а зараз вже смердить авторитаризмом. Я дуже не хочу жити в авторитарній країні. Ми всі боремось за те, щоб стати частиною європейської родини демократичних країн", - наголосив Кличко.

Мер столиці вважає, що таким чином влада зачищає собі поле для виборів.

"У нас сьогодні стоїть питання існування країни, питання виживання. А хтось готується до ймовірних виборів. Політики говорять на цю тему. А я задаю просте питання: до яких виборів ви готуєтесь? До держдуми? Сьогодні відбуваються неправильні речі, і я говорю про це відверто", - резюмував Кличко.

Читайте: 18 депутатів Київради зі 120 попросили Зеленського звільнити Кличка

Як повідомлялося, 20 серпня Верховна Рада 229 голосами проголосувала за зміни до держбюджету, які передбачають, в тому числі, вилучення 8 млрд коштів податку на прибуток з бюджету Києва. "За" проголосували 196 народних депутатів від "Слуги народу" та колишні депутати ОПЗЖ.