РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10235 посетителей онлайн
Новости Команда Зеленского против Кличко
745 12

Это нарушение законодательства ради усиления централизации в стране, - Кличко по решению ВР об изъятии у Киева 8 млрд

мер Києва Кличко Віталій

Решение об изъятии у столицы 8 млрд грн, которое город планировал направить на помощь военным, компенсацию стоимости проезда и доплаты бюджетникам, принято в нарушение законодательства. Оно имеет целью ослабить самоуправление и направить страну на путь авторитаризма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, комментируя принятие парламентом изменений к бюджету 20 августа.

"Это решение абсолютно не соответствует Бюджетному кодексу, законодательству Украины. Государство изъяло 8 млрд из бюджета Киева, которые были предусмотрены на выплаты учителям, врачам, ремонт школ, садиков, больниц, обеспечение более низкой цены на проезд в городском транспорте. И что очень важно – на поддержку Вооруженных сил. Я шутил, что чувствую себя министром обороны, потому что с утра до вечера ко мне обращаются военные за помощью. И громада города делает все для того, чтобы им помочь. Но кого-то там триггерит, что Киев больше всех помогает военным. Это можно объяснить только давлением на Киев, чтобы лишить город ресурсов и иметь возможность давить на местное самоуправление", – заявил Виталий Кличко.

Он также назвал это решение продолжением сворачивания реформы децентрализации.

"Реформа децентрализации была одной из самых успешных реформ. Но сейчас уже нельзя говорить о децентрализации. Наоборот: полная централизация. Военные администрации забирают полномочия у самоуправления. То, что происходит – как я говорил, раньше пахло, а сейчас уже воняет авторитаризмом. Я очень не хочу жить в авторитарной стране. Мы все боремся за то, чтобы стать частью европейской семьи демократических стран", – подчеркнул Кличко.

Мэр столицы считает, что таким образом власть зачищает себе поле для выборов.

"У нас сегодня стоит вопрос существования страны, вопрос выживания. А кто-то готовится к возможным выборам. Политики говорят на эту тему. А я задаю простой вопрос: к каким выборам вы готовитесь? В госдуму? Сегодня происходят неправильные вещи, и я говорю об этом откровенно", – резюмировал Кличко.

Читайте также: 18 депутатов Киевсовета из 120 попросили Зеленского уволить Кличко

Как сообщалось, 20 августа Верховная Рада 229 голосами проголосовала за изменения в госбюджет, которые предусматривают, в том числе, изъятие 8 млрд. средств налога на прибыль из бюджета Киева. "За" проголосовали 196 народных депутатов от "Слуги народа" и бывшие депутаты ОПЗЖ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Власть пытается зачистить политическое поле, поэтому не оставляет попыток парализовать город, - УДАР об изъятии у столицы 8 млрд

Автор: 

бюджет (4854) Кличко Виталий (4675)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Зелена під@расня знов обікрала киян і не тільки. Зел¥по, діти з плакатами під твоїм офісом - то були лише квіточки. Намилюй жопу, к¥рво, і готуйся до лопати.
показать весь комментарий
21.08.2025 15:21 Ответить
+5
бегом марафон смотреть, убогая любительница зеленского!
показать весь комментарий
21.08.2025 15:23 Ответить
+3
Вони його порушили в перший день свого правління,розігнавши ВР. Що тут дивуватись.
показать весь комментарий
21.08.2025 15:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вони його порушили в перший день свого правління,розігнавши ВР. Що тут дивуватись.
показать весь комментарий
21.08.2025 15:14 Ответить
Віталій ти можеш сказати прямих текстом:"ЗЕлені-мудаки та ідіоти"
показать весь комментарий
21.08.2025 15:14 Ответить
бегом марафон смотреть, убогая любительница зеленского!
показать весь комментарий
21.08.2025 15:23 Ответить
ЗСУ на эти деньги кацапни намелят прилично
показать весь комментарий
21.08.2025 15:16 Ответить
боюсь васятко, что эти деньги пойдут на строительство дорог в условном Славянске!
показать весь комментарий
21.08.2025 15:25 Ответить
не льсти себе вася, как раз эти деньги точно не дойдут до ЗСУ
показать весь комментарий
21.08.2025 15:32 Ответить
Наразі відкритої інформації про проходження військової служби Тимуром Ткаченком, який є головою Київської міської військової адміністрації (КМВА), немає у загальнодоступних джерелах.
показать весь комментарий
21.08.2025 15:17 Ответить
Зелена під@расня знов обікрала киян і не тільки. Зел¥по, діти з плакатами під твоїм офісом - то були лише квіточки. Намилюй жопу, к¥рво, і готуйся до лопати.
показать весь комментарий
21.08.2025 15:21 Ответить
Це майбутній...
Він поступився Порошенку,тепер, на виборах,Порошенко,очевидно,йому поступиться.
показать весь комментарий
21.08.2025 15:25 Ответить
Пздц...блд...девін побачив державу?піськограй со своїм шапітолієм то зовсім не держава...
показать весь комментарий
21.08.2025 15:59 Ответить
 
 