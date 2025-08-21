Это нарушение законодательства ради усиления централизации в стране, - Кличко по решению ВР об изъятии у Киева 8 млрд

Решение об изъятии у столицы 8 млрд грн, которое город планировал направить на помощь военным, компенсацию стоимости проезда и доплаты бюджетникам, принято в нарушение законодательства. Оно имеет целью ослабить самоуправление и направить страну на путь авторитаризма.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, комментируя принятие парламентом изменений к бюджету 20 августа.

"Это решение абсолютно не соответствует Бюджетному кодексу, законодательству Украины. Государство изъяло 8 млрд из бюджета Киева, которые были предусмотрены на выплаты учителям, врачам, ремонт школ, садиков, больниц, обеспечение более низкой цены на проезд в городском транспорте. И что очень важно – на поддержку Вооруженных сил. Я шутил, что чувствую себя министром обороны, потому что с утра до вечера ко мне обращаются военные за помощью. И громада города делает все для того, чтобы им помочь. Но кого-то там триггерит, что Киев больше всех помогает военным. Это можно объяснить только давлением на Киев, чтобы лишить город ресурсов и иметь возможность давить на местное самоуправление", – заявил Виталий Кличко.

Он также назвал это решение продолжением сворачивания реформы децентрализации.

"Реформа децентрализации была одной из самых успешных реформ. Но сейчас уже нельзя говорить о децентрализации. Наоборот: полная централизация. Военные администрации забирают полномочия у самоуправления. То, что происходит – как я говорил, раньше пахло, а сейчас уже воняет авторитаризмом. Я очень не хочу жить в авторитарной стране. Мы все боремся за то, чтобы стать частью европейской семьи демократических стран", – подчеркнул Кличко.

Мэр столицы считает, что таким образом власть зачищает себе поле для выборов.

"У нас сегодня стоит вопрос существования страны, вопрос выживания. А кто-то готовится к возможным выборам. Политики говорят на эту тему. А я задаю простой вопрос: к каким выборам вы готовитесь? В госдуму? Сегодня происходят неправильные вещи, и я говорю об этом откровенно", – резюмировал Кличко.

Как сообщалось, 20 августа Верховная Рада 229 голосами проголосовала за изменения в госбюджет, которые предусматривают, в том числе, изъятие 8 млрд. средств налога на прибыль из бюджета Киева. "За" проголосовали 196 народных депутатов от "Слуги народа" и бывшие депутаты ОПЗЖ.

