Власть пытается зачистить политическое поле, поэтому не оставляет попыток парализовать город, - УДАР об изъятии у столицы 8 млрд

Изъятием из бюджета столицы 8 млрд грн власть пытается парализовать Киев и зачистить политическое поле от главного оппонента - Виталия Кличко. Но использование государственных институтов в собственных политических интересах абсолютно недопустимо для страны, которая борется за демократию и европейское будущее.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении партии УДАР, опубликованном на официальном сайте партии.

"Голосование в Верховной Раде за законопроект №13439-3, который забирает из бюджета столицы 8 миллиардов гривен, является очередной откровенной атакой власти на Киев и его мэра Виталия Кличко, которого власть рассматривает как главного политического оппонента. Она мыслит в категориях выборов и пытается зачистить политическое поле от тех, кого считает своими политическими оппонентами. Власть боится конкуренции, боится свободного выбора граждан и поэтому превращает законодательный орган в инструмент давления и политической расправы", - говорится в заявлении УДАРа.

Также читайте: 18 депутатов Киевсовета из 120 попросили Зеленского уволить Кличко

В партии отмечают, что власть не первый год преследует соратников Кличко и членов УДАРа, фабрикует политически мотивированные дела, оказывает давление и запугивает. А теперь решила забрать деньги у столицы. Однако, фактически, она забирает деньги у ВСУ.

"Эти средства - прежде всего, поддержка Вооруженных Сил Украины. В итоге из-за действий Банковой 8 млрд средств громады пойдут не на защитников, а на заоблачные зарплаты руководства госпредприятий, на премии чиновникам и прокурорам. Это напоминает повторение истории с изъятием "военного" НДФЛ у местных громад. Тогда эти средства передавались Минстратегпрому и Госспецсвязи, и значительная часть средств осталась неиспользованной, при этом их руководителей ловили на взятках", - отмечают в УДАРе.

В партии предупреждают, что подобные инициативы уничтожают остатки реформы децентрализации, все больше сосредотачивая ресурсы и полномочия в руках одного человека.

"Партия "УДАР Виталия Кличко" обращается к европейским партнерам, к коллегам по Европейской народной партии с просьбой дать оценку этим действиям власти, которые являются проявлением авторитаризма и использованием государственных институтов в собственных политических интересах. Это абсолютно недопустимо для страны, которая борется за демократию и европейское будущее", - подчеркивается в заявлении УДАРа.

Также читайте: Киевсовет хотят сделать недееспособным запугиваниями депутатов и препятствованием их работе, - Кличко

Как сообщалось, 20 августа Верховная Рада 229 голосами приняла изменения в госбюджет (законопроект №13439-3), которые предусматривают, в том числе, изъятие 8 млрд грн из бюджета Киева за счет средств налога на прибыль. "За" проголосовали 196 народных депутатов от "Слуги народа", 15 - депутатской группы "Доверие", 9 - "Восстановление Украины", 1 - "Батькивщины" и 8 внефракционных депутатов.