РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14989 посетителей онлайн
Новости Команда Зеленского против Кличко
718 15

Власть пытается зачистить политическое поле, поэтому не оставляет попыток парализовать город, - УДАР об изъятии у столицы 8 млрд

Удар по ситуации с бюджетом в Киеве

Изъятием из бюджета столицы 8 млрд грн власть пытается парализовать Киев и зачистить политическое поле от главного оппонента - Виталия Кличко. Но использование государственных институтов в собственных политических интересах абсолютно недопустимо для страны, которая борется за демократию и европейское будущее.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении партии УДАР, опубликованном на официальном сайте партии.

"Голосование в Верховной Раде за законопроект №13439-3, который забирает из бюджета столицы 8 миллиардов гривен, является очередной откровенной атакой власти на Киев и его мэра Виталия Кличко, которого власть рассматривает как главного политического оппонента. Она мыслит в категориях выборов и пытается зачистить политическое поле от тех, кого считает своими политическими оппонентами. Власть боится конкуренции, боится свободного выбора граждан и поэтому превращает законодательный орган в инструмент давления и политической расправы", - говорится в заявлении УДАРа.

Также читайте: 18 депутатов Киевсовета из 120 попросили Зеленского уволить Кличко

В партии отмечают, что власть не первый год преследует соратников Кличко и членов УДАРа, фабрикует политически мотивированные дела, оказывает давление и запугивает. А теперь решила забрать деньги у столицы. Однако, фактически, она забирает деньги у ВСУ.

"Эти средства - прежде всего, поддержка Вооруженных Сил Украины. В итоге из-за действий Банковой 8 млрд средств громады пойдут не на защитников, а на заоблачные зарплаты руководства госпредприятий, на премии чиновникам и прокурорам. Это напоминает повторение истории с изъятием "военного" НДФЛ у местных громад. Тогда эти средства передавались Минстратегпрому и Госспецсвязи, и значительная часть средств осталась неиспользованной, при этом их руководителей ловили на взятках", - отмечают в УДАРе.

В партии предупреждают, что подобные инициативы уничтожают остатки реформы децентрализации, все больше сосредотачивая ресурсы и полномочия в руках одного человека.

"Партия "УДАР Виталия Кличко" обращается к европейским партнерам, к коллегам по Европейской народной партии с просьбой дать оценку этим действиям власти, которые являются проявлением авторитаризма и использованием государственных институтов в собственных политических интересах. Это абсолютно недопустимо для страны, которая борется за демократию и европейское будущее", - подчеркивается в заявлении УДАРа.

Также читайте: Киевсовет хотят сделать недееспособным запугиваниями депутатов и препятствованием их работе, - Кличко

Как сообщалось, 20 августа Верховная Рада 229 голосами приняла изменения в госбюджет (законопроект №13439-3), которые предусматривают, в том числе, изъятие 8 млрд грн из бюджета Киева за счет средств налога на прибыль. "За" проголосовали 196 народных депутатов от "Слуги народа", 15 - депутатской группы "Доверие", 9 - "Восстановление Украины", 1 - "Батькивщины" и 8 внефракционных депутатов.

Автор: 

бюджет (4854) Киев (26006) УДАР (922)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Ця влада паралізувала державу і бореться з тим, що ще залишається здоровим!
показать весь комментарий
21.08.2025 11:47 Ответить
+4
А що ви хотіли? Ця влада вже 6 років своєю діяльністю демонструє абсурдність і руйнування держави. Нічого іншого!
Ой, вибачаюсь! Іще -- жадобу до легкого збагачування!
показать весь комментарий
21.08.2025 11:57 Ответить
+4
Понаїхавші криворогаті шоумени таки хочуть дерибанити бюджет Києва..

З яких хрінов недолуга влада лізе керувати містами ще??
показать весь комментарий
21.08.2025 12:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ця влада паралізувала державу і бореться з тим, що ще залишається здоровим!
показать весь комментарий
21.08.2025 11:47 Ответить
Всю жовч виплеснули?
показать весь комментарий
21.08.2025 12:09 Ответить
ты конечно верещук облизывал при выборе мэра Киева?!
показать весь комментарий
21.08.2025 12:26 Ответить
Голосую виключно за порядних українських націоналістів. Верещук вже була відома корупційними скандалами на попередніх місцях роботи і винятковим холуйством та підлабузництвом до керівництва. Кришує і просуває Верещук її чоловік. Полковник, а може вже й генерал в якихось хитрих структурах. Сама по собі вона примітивна як шматок цегли.
показать весь комментарий
21.08.2025 12:35 Ответить
А масових прильотів по Києву в травні-червні цій владі не достатньо?!
Як ставити Киїів, Столицю України, на коліна, то вже по-повній?!
показать весь комментарий
21.08.2025 11:49 Ответить
А що ви хотіли? Ця влада вже 6 років своєю діяльністю демонструє абсурдність і руйнування держави. Нічого іншого!
Ой, вибачаюсь! Іще -- жадобу до легкого збагачування!
показать весь комментарий
21.08.2025 11:57 Ответить
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=OJBnLGHQM3I Порохівниця: Весь сюр з Верховного суду Порошенка проти Зеленського (11:01)
Воно навіть не в змозі виконати свою особисту головну ціль обіцянку приходу до влади!
показать весь комментарий
21.08.2025 12:01 Ответить
влада йде до повної влади ... Уявіть сьогодні Котов - людина АНДРІЯ ДЕРКАЧА тільки сьогодні!!! йде у відставку , бо накрав вже стільки!!! Й просто йде у відставку . А він керував ЕНЕРГОАТОМОМ після того , як шпигун Деркач здриснув у рашку й став там депутатом госдури.
Але, як приклад, 3 2024 року у наглядовій раді ЕНЕРГОАТОМУ ( котрою керевув й здавав ЗАЕС рашистам Андрій Деркач) є такий вєздєсссущій Андрій Мілованов... Ну той самий котрий керує Пінчуківською школою економіки, котрий запросив Єрмака відмиватися перед студентами , де вони його голосно ОПУстили ...
показать весь комментарий
21.08.2025 12:03 Ответить
Те про що я і казав. Ворог наступає а у нас вже рвуть чуби за крісла і грошові потоки. А що буде якщо ***** таки піде на якесь перемир'я? Да ***** даже не потрібно воювати тут самі все здадуть. Україну зараз рятує що ***** очі від злості залило кров'ю і воно не адекватне.
показать весь комментарий
21.08.2025 12:07 Ответить
Понаїхавші криворогаті шоумени таки хочуть дерибанити бюджет Києва..

З яких хрінов недолуга влада лізе керувати містами ще??
показать весь комментарий
21.08.2025 12:08 Ответить
".......Знаєте, кого не шкода?

Вчителів і медиків, 80% з яких голосували за ЗЕбанду, та киян, які поставили галочку за Безуглу і ще 12 ЗЕбандитів.

Тепер киянам доведеться платити 25 грн. за проїзд у тролейбусі і метро.

Не дякуйте, Зеленський вам "нічого нє должен". Ви зробили себе разом.

Олег Леусенко
показать весь комментарий
21.08.2025 12:33 Ответить
Так у Львові давно так платять.
показать весь комментарий
21.08.2025 12:46 Ответить
 
 