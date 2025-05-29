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Новости Команда Зеленского против Кличко
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Киевсовет хотят сделать недееспособным путем запугивания депутатов и препятствования их работе, - Кличко

Виталий Кличко

Сегодня Киевсовет не смог собраться из-за отсутствия кворума. Это стало следствием запугивания и давления на депутатов с целью уничтожения самоуправления в столице.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Давление на городскую власть, на местное самоуправление продолжается. Более того - оно усиливается. В частности, продолжаются попытки заблокировать работу Киевсовета - чтобы он не собирался и был недееспособным. Причем, способов не подбирают. Одним депутатам препятствуют в их присутствии на заседаниях (то - допросы, то - обыски). Других запугивают надуманными уголовными делами. Сегодня заседание Киевсовета не состоялось из-за отсутствия кворума", - сообщил Кличко.

При этом на подконтрольных центральной власти телеграм-каналах и в СМИ распространяются постоянные манипуляции и ложь, отметил он.

Мэр Киева подчеркнул, что из-за срыва сессии не были проголосованы важные для жизнеобеспечения города решения.

"В частности, изменения в программу экономического и социального развития и бюджет столицы. Они касаются финансирования строительства и обустройства защитных сооружений, подготовки к следующему отопительному сезону, к новому учебному году. Финансирование обновления и строительства объектов транспортной инфраструктуры. В том числе, и метро на Виноградарь", - перечислил Кличко.

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Также, по словам Кличко, планировалось выделить средства на приобретение подвижного состава для коммунального общественного транспорта, на капитальные ремонты отделений в столичных больницах, приобретение медицинского оборудования и тому подобное.

"Особенно цинично и мерзко выглядят попытки уничтожения системы управления столицей во время войны. В критический для будущего страны момент. Когда на самом деле все должны работать сообща и направлять все силы на одну цель - сохранить украинское государство. Свободным и демократическим!" - подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что за шесть лет против властей Киева было возбуждено 1404 уголовных производства. Из них только 2 получили судебные приговоры. Остальные же 99,9%, по мнению экспертов, были придуманы по указанию для дискредитации столичного самоуправления.

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Киев (25660) Киевсовет (1376) Кличко Виталий (4650) местное самоуправление (261)


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ну наверное есть каждого чем запугать, ходили до депутатства в дратых кросовках, а теперь все миллионеры
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29.05.2025 20:17 Ответить
Для "мудрого наріду" дискредитувати КМДА - та "як два пальці об асфальт"!
На "єдиному марафеті" постійно казати, що всі досягнення в столиці - то заслуга КМВА та РДА (призначених з Банкової), а всі "*****@лі" - то мерії і Кличка особисто. А приводом може бути та сама "недієздатність", яку штучно створюють через підконтрольні ОПі силові структури.
Хоп-па! І верещучка вже очильниця Києва! (не дай Боже!)
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29.05.2025 20:22 Ответить
А що, скоро вибори президента?
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29.05.2025 20:39 Ответить
А чому, оті залякані, мовчать, чому не оголошують призвіща шантажистів?? Це не прутін з якунОвощем??
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29.05.2025 20:45 Ответить
Можливо, просто повісити перед КиївРадою, отих залякувальщиків??
Самі то вони, нє мєсниє..? Невже, з Курського району!?!
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29.05.2025 20:47 Ответить
 
 