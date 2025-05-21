РУС
Конфликт между мэрией Киева и руководителем КГВА Ткаченко
Дискредитация ВСУ - это срыв решений о помощи военным, который устроили депутаты от "Слуги народа", - Белоцерковец

Расследование по статье о дискредитации ВСУ должно быть проведено в отношении депутатов Киевсовета от "Слуги народа" и главы военной администрации города Тимура Ткаченко.

Об этом заявил руководитель фракции УДАР в Киевсовете Дмитрий Белоцерковец в ответ на публикацию главы КГГА.

"Господин председатель КГВА вчера безосновательно обвинил команду Кличко в дискредитации ВСУ, когда посмотрел свое же интервью на телеграм-каналах. Слова Ткаченко не соответствуют действительности и являются откровенной ложью. Сегодня о дискредитации ВСУ говорит Тимур Ткаченко, который в первые месяцы войны сбежал из Киева и держал оборону шашлычных закарпатского котла! Вся стая "слуг", которые смеялись над тем, что Виталий Кличко готовит Киев к войне, отсутствовали в полном составе на первой военной сессии Киевсовета", - заявил Белоцерковец.

Депутат отметил, что дискредитация ВСУ - это срыв "слугами народа" решений Киевсовета о выделении средств на помощь военным и их отказ голосовать за звание почетного гражданина Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

"Когда Киевский городской совет присваивал почетного гражданина столицы генералу Валерию Залужному, "слуги" всем составом фракции совершили демарш - вышли из зала. Что это, как не дискредитация ВСУ? Когда на прошлой сессии Кличко инициировал еще полмиллиарда гривен на ВСУ, председатель бюджетной комиссии, "слуга" Витренко сорвал голосование, потому что якобы не успел ознакомиться с проектом решения. Этих фактов множество. Поэтому первым, кто должен идти по статье УК за дискредитацию должен быть Тимур Ткаченко и вся стая слуг-уклонистов, плагиаторов, беглецов. Также правоохранители должны исследовать факт дискредитации Вооруженных сил Украины со стороны Тимура Ткаченко", - подчеркнул Белоцерковец.

Также читайте: Руководитель военной администрации Киева Ткаченко увеличил штат заместителей и советников и угрожает работникам КГГА, - руководитель аппарата мэрии

Руководитель фракции УДАР считает, что настоящая причина обвинений со стороны главы КГГА в адрес команды мэра - полученный от центральной власти приказ "оказывать политические преследования оппозиционных депутатов".

"Исполнители заказов очень переживают, что команды хозяев выполнить не удастся. Киев никогда не примет диктатуры", - подчеркнул Белоцерковец.

Ранее фракция партии "УДАР Виталия Кличко" в Киевсовете заявила, что руководитель фракции "Слуга народа" и председатель бюджетной комиссии Андрей Витренко заблокировал принятие решения об увеличении помощи военным на 500 млн грн. Такой человек не должен возглавлять в дальнейшем бюджетную комиссию, отметили в УДАРе.

+23
слуги та зеленський є латентними ПОРТНОВИМИ. а портнов всі знають хто він.
21.05.2025 17:47 Ответить
+18
При Зе Портнов повернувся в Україну у 2019
21.05.2025 18:01 Ответить
+14
Тимур Ткаченко- ще один кандидат на поїздку в Іспанію.
21.05.2025 17:48 Ответить
слуги та зеленський є латентними ПОРТНОВИМИ. а портнов всі знають хто він.
21.05.2025 17:47 Ответить
При Зе Портнов повернувся в Україну у 2019
21.05.2025 18:01 Ответить
Тимур Ткаченко- ще один кандидат на поїздку в Іспанію.
21.05.2025 17:48 Ответить
зелені тварюки
21.05.2025 17:59 Ответить
Влаштував депутат від "слуги народу"? Та ви шо? Там, як послухати шмарафон то одні герої і українські політики, а як вийти на вулицю то побачиш одне мародерство і корупцію. А ще вони навчилися брехати нарівні із кацапами.
21.05.2025 17:48 Ответить
Давно не чув, що хтось дивиться шмарафон
21.05.2025 17:53 Ответить
Дивляться всі пенсіонери. Зеля знає куди витрачати грошенята, не на дрони, а на ядрьонну пенсіонерську пібліку, яка дуже активна при голосуванні.
21.05.2025 20:22 Ответить
Зелене налаштувало антену на кацапські супутники
21.05.2025 18:04 Ответить
Вони не винні, вони виконували наказ наглядача від оп
21.05.2025 17:51 Ответить
....в перші місяці війни втік з Києва і тримав оборону шашличних закарпатського котла! ....
Так і є. Усі вони чмошники.
Але?
А сам Дмитро Білоцерковець?

Кандидат в майстри спорту з легкої атлетики на 400, 800 і 1500 метрів, багаторазовий переможець чемпіонатів і кубків Криму, переможець Всеукраїнських студентських ігор

За звітний 2022 рік Дмитро Білоцерковець отримав 1 228 500 грн від заняття підприємницькою діяльністю, тобто 102 375 грн у місяць.

Я особисто отримував такі ж самі гроші, але в вигляді бойових на фронті.
21.05.2025 17:53 Ответить
Дякую за те що захищав нас
21.05.2025 17:55 Ответить
І зараз захищаю. Три роки вже.
І на 16 років старший за того Білоцерковця.
І на відміну від нього - не спортсмен.
Поки Білоцерковець барижив конфіскованими МАФами.
21.05.2025 17:57 Ответить
А голосував за кого?
21.05.2025 19:03 Ответить
не за віктора федоровича ))
21.05.2025 19:26 Ответить
Я не питав в тебе за кого ти не голосував. Я питав за кого ти голосував. Тобі соромно за свій вибір?
21.05.2025 19:43 Ответить
Не знаю, за кого голосував Ваш співрозмовник, але, Білоцерковець, схоже, сужу з цого поведінки в 2019-му, голосував за "новіє ліца".
21.05.2025 19:59 Ответить
Чому повинно бути соромно за Порошенко? На нестачу критичного мислення не страждаю.
21.05.2025 20:03 Ответить
Пан Дмитро трохи фальшстартанув. У нас на вулиці наче Україна ще зранку була, а не Кацапленд, статті за дискредитацію армії в нашому КК не існує.
21.05.2025 18:02 Ответить
Вивчайте "матчасть". Стаття 114-1 КкУ.
21.05.2025 18:10 Ответить
це "перешкоджання законній діяльності", але не "дискредитація".
21.05.2025 18:36 Ответить
Конспектуйте "матчасть": якщо вам з усієї сили дати в пах - це перешкоджання, якщо всім вашим сусідкам розповісти, що ви імпотент - це дискредитація. Але якщо у другому випадку ви таки дійсно імпотент - це констатація.
21.05.2025 18:53 Ответить
21.05.2025 19:42 Ответить
Ну УДАР знатные строители небоскребов , только не города и инфраструктуры.
21.05.2025 23:29 Ответить
 
 