Дискредитация ВСУ - это срыв решений о помощи военным, который устроили депутаты от "Слуги народа", - Белоцерковец

Расследование по статье о дискредитации ВСУ должно быть проведено в отношении депутатов Киевсовета от "Слуги народа" и главы военной администрации города Тимура Ткаченко.

Об этом заявил руководитель фракции УДАР в Киевсовете Дмитрий Белоцерковец в ответ на публикацию главы КГГА.

"Господин председатель КГВА вчера безосновательно обвинил команду Кличко в дискредитации ВСУ, когда посмотрел свое же интервью на телеграм-каналах. Слова Ткаченко не соответствуют действительности и являются откровенной ложью. Сегодня о дискредитации ВСУ говорит Тимур Ткаченко, который в первые месяцы войны сбежал из Киева и держал оборону шашлычных закарпатского котла! Вся стая "слуг", которые смеялись над тем, что Виталий Кличко готовит Киев к войне, отсутствовали в полном составе на первой военной сессии Киевсовета", - заявил Белоцерковец.

Депутат отметил, что дискредитация ВСУ - это срыв "слугами народа" решений Киевсовета о выделении средств на помощь военным и их отказ голосовать за звание почетного гражданина Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

"Когда Киевский городской совет присваивал почетного гражданина столицы генералу Валерию Залужному, "слуги" всем составом фракции совершили демарш - вышли из зала. Что это, как не дискредитация ВСУ? Когда на прошлой сессии Кличко инициировал еще полмиллиарда гривен на ВСУ, председатель бюджетной комиссии, "слуга" Витренко сорвал голосование, потому что якобы не успел ознакомиться с проектом решения. Этих фактов множество. Поэтому первым, кто должен идти по статье УК за дискредитацию должен быть Тимур Ткаченко и вся стая слуг-уклонистов, плагиаторов, беглецов. Также правоохранители должны исследовать факт дискредитации Вооруженных сил Украины со стороны Тимура Ткаченко", - подчеркнул Белоцерковец.

Руководитель фракции УДАР считает, что настоящая причина обвинений со стороны главы КГГА в адрес команды мэра - полученный от центральной власти приказ "оказывать политические преследования оппозиционных депутатов".

"Исполнители заказов очень переживают, что команды хозяев выполнить не удастся. Киев никогда не примет диктатуры", - подчеркнул Белоцерковец.

Ранее фракция партии "УДАР Виталия Кличко" в Киевсовете заявила, что руководитель фракции "Слуга народа" и председатель бюджетной комиссии Андрей Витренко заблокировал принятие решения об увеличении помощи военным на 500 млн грн. Такой человек не должен возглавлять в дальнейшем бюджетную комиссию, отметили в УДАРе.