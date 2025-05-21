Дискредитація ЗСУ - це зрив рішень про допомогу військовим, який влаштували депутати від "Слуги народу", - Білоцерковець

Розслідування за статтею про дискредитацію ЗСУ має бути проведене стосовно депутатів Київради від "Слуги народу" та голови військової адміністрації міста Тимура Ткаченка.

Про це заявив керівник фракції УДАР у Київраді Дмитро Білоцерковець у відповідь на публікацію очільника КМВА.

"Пан голова КМВА вчора безпідставно звинуватив команду Кличка в дискредитації ЗСУ, коли подивився своє ж інтерв’ю на телеграм-каналах. Слова Ткаченка не відповідають дійсності та є відвертою брехнею. Сьогодні про дискредитацію ЗСУ говорить Тимур Ткаченко, який в перші місяці війни втік з Києва і тримав оборону шашличних закарпатського котла! Вся зграя "слуг", які сміялися з того, що Віталій Кличко готує Київ до війни, були відсутні у повному складі на першій воєнній сесії Київради", - заявив Білоцерковець.

Депутат зазначив, що дискредитація ЗСУ – це зрив "слугами народу" рішень Київради про виділення коштів на допомогу військовим та їхня відмова голосувати за звання почесного громадянина Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному.

"Коли Київська міська рада присвоювала почесного громадянина столиці генералу Валерію Залужному, "слуги" всім складом фракції вчинили демарш – вийшли із зали. Що це, як не дискредитація ЗСУ? Коли минулої сесії Кличко ініціював ще півмільярда гривень на ЗСУ, голова бюджетної комісії, "слуга" Вітренко зірвав голосування, бо начебто не встиг ознайомитися з проєктом рішення. Цих фактів безліч. Тому першим, хто має йти по статті ККУ за дискредитацію має бути Тимур Ткаченко та вся зграя слуг-ухилянтів, плагіаторів, втікачів. Також правоохоронці мають дослідити факт дискредитації Збройних сил України з боку Тимура Ткаченка", - підкреслив Білоцерковець.

Керівник фракції УДАР вважає, що справжня причина звинувачень з боку очільника КМВА на адресу команди мера - отриманий від центральної влади наказ "чинити політичні переслідування опозиційних депутатів".

"Виконавці замовлень дуже переймаються, що команди господарів виконати не вдасться. Київ ніколи не прийме диктатури", - наголосив Білоцерковець.

Раніше фракція партії "УДАР Віталія Кличка" у Київраді заявила, що керівник фракції "Слуга народу" і голова бюджетної комісії Андрій Вітренко заблокував ухвалення рішення про збільшення допомоги військовим на 500 млн грн. Така людина не має очолювати надалі бюджетну комісію, зазначили в УДАРі.