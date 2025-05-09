Керівник військової адміністрації Києва Ткаченко збільшив штат заступників та радників і погрожує працівникам КМДА, - керівник апарату мерії

Начальник військової адміністрації Києва Тимур Ткаченко збільшив кількість своїх заступників та ввів у штатний розклад КМВА необмежену кількість радників. При цьому він погрожує кримінальною відповідальністю працівникам Київської міської державної адміністрації, якщо вони відмовляться виконувати його вказівки.

Про це повідомив керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний, інформує Цензор.НЕТ.

"Дивну "сенсацію" оприлюднив сьогодні начальник КМВА - стосовно затвердження структури військової адміністрації. "Нова структура" відрізняється від попередніх, тільки збільшенням кількості заступників начальника та необмеженою кількістю радників. Тепер у начальника КМВА два перших заступники і три заступники", - написав Загуменний.

Він також прокоментував погрози з боку керівника КМВА Ткаченка на адресу працівникам виконавчої влади столиці

"Не новими є погрози начальника КМВА стосовно звернень до правоохоронних органів та попередження про те, що будь-який працівник виконавчого органу міської ради нестиме кримінальну відповідальність, якщо не виконуватиме волю військової адміністрації. Як це працює, міська влада на собі відчуває давно - постійні обшуки, допити, стеження, публічна дискредитація. Це не нові інструменти в боротьбі з місцевим самоврядуванням. І не європейські, не демократичні принципи. Вітаємо начальника КМВА з Днем Європи", - написав Загуменний.

Раніше стало відомо, що керівник військової адміністрації столиці Тимур Ткаченко оприлюднив у своєму Telegram-каналі інформацію про нову структуру КМВА, яка складає понад 2800 осіб і включає в тому числі структуру виконкому Київради. При цьому Ткаченко написав, що в разі невиконання його доручень він особисто звертатиметься до силовиків.