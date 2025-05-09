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Новини
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Керівник військової адміністрації Києва Ткаченко збільшив штат заступників та радників і погрожує працівникам КМДА, - керівник апарату мерії

ткаченко,тимур

Начальник військової адміністрації Києва Тимур Ткаченко збільшив кількість своїх заступників та ввів у штатний розклад КМВА необмежену кількість радників. При цьому він погрожує кримінальною відповідальністю працівникам Київської міської державної адміністрації, якщо вони відмовляться виконувати його вказівки.

Про це повідомив керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний, інформує Цензор.НЕТ.

"Дивну "сенсацію" оприлюднив сьогодні начальник КМВА - стосовно затвердження структури військової адміністрації. "Нова структура" відрізняється від попередніх, тільки збільшенням кількості заступників начальника та необмеженою кількістю радників. Тепер у начальника КМВА два перших заступники і три заступники", - написав Загуменний.

Він також прокоментував погрози з боку керівника КМВА Ткаченка на адресу працівникам виконавчої влади столиці

"Не новими є погрози начальника КМВА стосовно звернень до правоохоронних органів та попередження про те, що будь-який працівник виконавчого органу міської ради нестиме кримінальну відповідальність, якщо не виконуватиме волю військової адміністрації. Як це працює, міська влада на собі відчуває давно - постійні обшуки, допити, стеження, публічна дискредитація. Це не нові інструменти в боротьбі з місцевим самоврядуванням. І не європейські, не демократичні принципи. Вітаємо начальника КМВА з Днем Європи", - написав Загуменний.

Раніше стало відомо, що керівник військової адміністрації столиці Тимур Ткаченко оприлюднив у своєму Telegram-каналі інформацію про нову структуру КМВА, яка складає понад 2800 осіб і включає в тому числі структуру виконкому Київради. При цьому Ткаченко написав, що в разі невиконання його доручень він особисто звертатиметься до силовиків.

Автор: 

КМДА (2373) Київ (19542) Ткаченко Тимур (25)


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Топ коментарі
+11
Такий собі тітушка із замахом на абсолютну владу в Столиці під "кришуванням" ОП.
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09.05.2025 22:26
+6
Чому б не писати його прізвище Ткаченко (Мамедов)?
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09.05.2025 22:36
+4
Київ давно окупований, хрін його знає що військові забулі на курщині чи бєлгородщині.
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09.05.2025 22:29
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Де їх зелеплюй насобирав?
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09.05.2025 22:26 Відповісти
Такий собі тітушка із замахом на абсолютну владу в Столиці під "кришуванням" ОП.
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09.05.2025 22:26 Відповісти
Київ давно окупований, хрін його знає що військові забулі на курщині чи бєлгородщині.
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09.05.2025 22:29 Відповісти
Давно, це з якого року?
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09.05.2025 22:36 Відповісти
З того самого, коли для 73% клоунада стала важливіша за власну безпеку
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09.05.2025 23:04 Відповісти
Так він, мабуть, ОСОБИСТО готує роту штурмову із свого оточення в КМДА, для відправки її на фронт???
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09.05.2025 22:34 Відповісти
Черговий зелений самогубець, що увірував у життя вічне на землі.
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09.05.2025 22:35 Відповісти
Чому б не писати його прізвище Ткаченко (Мамедов)?
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09.05.2025 22:36 Відповісти
Якщо ще Ткаченко допоможе відстоїти екопарк "Осокорки", то жителі вийдуть і винесуть Кличка з міськради разом з його кріслом. Дружину і дітей в зелену Німеччину, а нам бетонні джунглі. Ніяк не нажереться, почвара.
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09.05.2025 22:36 Відповісти
Ти за кого у Мери Києва голосував?
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09.05.2025 22:41 Відповісти
Не за Кличка. Цинічна потвора. Відправив сім'ю за кордон, а нам тут бетонні джунглі робить. Продався забудовникам і бабло заробляє., все ніяк не наїсться. А ще по півроку проводить а кордоном, де зелено і гарно. Гнати підсрачниками з посади.
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09.05.2025 23:11 Відповісти
до бригади не дотягує. Треба мобілізуватизабронювати до КМВА ще тисячі дві.
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09.05.2025 22:37 Відповісти
Цікаво, хто кому вломить пи...ди?
Дайбі вам побитись, а нам подивитись! (с)
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09.05.2025 22:41 Відповісти
необмежена кількість
навіть у нардепів кількість помічників обмежена
100 % радник отримує бронювання
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09.05.2025 22:45 Відповісти
Мамедов розбушувався? Страх втратив...
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09.05.2025 23:08 Відповісти
Згідно конституції і законодавства у любого тіпа керівника є майже необмежені права і жодних обов'язків чи зобов'язань. Жодних відповідальності за будь що немає. Хочу таку структуру, а хочу отаку. Хочу любу кількість заступників і необмежену кількість радників. Тобто це означає витрати на утримання адміністрацій будуть необмежені. Це просто феєрична дурня за рахунок платників податків. Ха ха ха.
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09.05.2025 23:20 Відповісти
За рахунок майбутніх поколінь - борг вже більше 100 лярдів УО а вся економіка ледве дихає...
🤮ЗЕ💩ze🐸
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09.05.2025 23:32 Відповісти
Це скільки у нього родичів?
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09.05.2025 23:22 Відповісти
Узурпація влади буде повною, абсолютною! Вони ж розуміють що у суспільстві не на 100 % населення сприймуть територіальну Капітуляцію
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09.05.2025 23:30 Відповісти
Тобто мамедови окупували Київ?
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09.05.2025 23:41 Відповісти
 
 