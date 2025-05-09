РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11197 посетителей онлайн
Новости
885 15

Глава военной администрации Киева Ткаченко увеличил штат заместителей и советников и угрожает работникам КГГА, - глава аппарата мэрии

ткаченко,тимур

Начальник военной администрации Киева Тимур Ткаченко увеличил количество своих заместителей и ввел в штатное расписание КГВА неограниченное количество советников. При этом он угрожает уголовной ответственностью работникам Киевской городской государственной администрации, если они откажутся выполнять его указания.

Об этом сообщил руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный, информирует Цензор.НЕТ.

"Странную "сенсацию" обнародовал сегодня начальник КГВА - относительно утверждения структуры военной администрации. "Новая структура" отличается от предыдущих, только увеличением количества заместителей начальника и неограниченным количеством советников. Теперь у начальника КГВА два первых заместителя и три заместителя", - написал Загуменный.

Он также прокомментировал угрозы со стороны руководителя КГВА Ткаченко в адрес работников исполнительной власти столицы.

"Не новы угрозы начальника КГВА относительно обращений в правоохранительные органы и предупреждения о том, что любой работник исполнительного органа городского совета будет нести уголовную ответственность, если не будет выполнять волю военной администрации. Как это работает, городская власть на себе ощущает давно - постоянные обыски, допросы, слежка, публичная дискредитация. Это не новые инструменты в борьбе с местным самоуправлением. И не европейские, не демократические принципы. Поздравляем начальника КГГА с Днем Европы", - написал Загуменный.

Ранее стало известно, что руководитель военной администрации столицы Тимур Ткаченко обнародовал в своем Telegram-канале информацию о новой структуре КГВА, которая составляет более 2800 человек и включает в том числе структуру исполкома Киевсовета. При этом Ткаченко написал, что в случае невыполнения его поручений он лично будет обращаться к силовикам.

Автор: 

КГГА (2985) Киев (25588) Ткаченко Тимур (18)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+9
Такий собі тітушка із замахом на абсолютну владу в Столиці під "кришуванням" ОП.
показать весь комментарий
09.05.2025 22:26
+6
Чому б не писати його прізвище Ткаченко (Мамедов)?
показать весь комментарий
09.05.2025 22:36
+4
Київ давно окупований, хрін його знає що військові забулі на курщині чи бєлгородщині.
показать весь комментарий
09.05.2025 22:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Де їх зелеплюй насобирав?
показать весь комментарий
09.05.2025 22:26 Ответить
Такий собі тітушка із замахом на абсолютну владу в Столиці під "кришуванням" ОП.
показать весь комментарий
09.05.2025 22:26 Ответить
Київ давно окупований, хрін його знає що військові забулі на курщині чи бєлгородщині.
показать весь комментарий
09.05.2025 22:29 Ответить
Давно, це з якого року?
показать весь комментарий
09.05.2025 22:36 Ответить
З того самого, коли для 73% клоунада стала важливіша за власну безпеку
показать весь комментарий
09.05.2025 23:04 Ответить
Так він, мабуть, ОСОБИСТО готує роту штурмову із свого оточення в КМДА, для відправки її на фронт???
показать весь комментарий
09.05.2025 22:34 Ответить
Черговий зелений самогубець, що увірував у життя вічне на землі.
показать весь комментарий
09.05.2025 22:35 Ответить
Чому б не писати його прізвище Ткаченко (Мамедов)?
показать весь комментарий
09.05.2025 22:36 Ответить
Якщо ще Ткаченко допоможе відстоїти екопарк "Осокорки", то жителі вийдуть і винесуть Кличка з міськради разом з його кріслом. Дружину і дітей в зелену Німеччину, а нам бетонні джунглі. Ніяк не нажереться, почвара.
показать весь комментарий
09.05.2025 22:36 Ответить
Ти за кого у Мери Києва голосував?
показать весь комментарий
09.05.2025 22:41 Ответить
Не за Кличка. Цинічна потвора. Відправив сім'ю за кордон, а нам тут бетонні джунглі робить. Продався забудовникам і бабло заробляє., все ніяк не наїсться. А ще по півроку проводить а кордоном, де зелено і гарно. Гнати підсрачниками з посади.
показать весь комментарий
09.05.2025 23:11 Ответить
до бригади не дотягує. Треба мобілізуватизабронювати до КМВА ще тисячі дві.
показать весь комментарий
09.05.2025 22:37 Ответить
Цікаво, хто кому вломить пи...ди?
Дайбі вам побитись, а нам подивитись! (с)
показать весь комментарий
09.05.2025 22:41 Ответить
необмежена кількість
навіть у нардепів кількість помічників обмежена
100 % радник отримує бронювання
показать весь комментарий
09.05.2025 22:45 Ответить
Мамедов розбушувався? Страх втратив...
показать весь комментарий
09.05.2025 23:08 Ответить
 
 