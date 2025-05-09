Глава военной администрации Киева Ткаченко увеличил штат заместителей и советников и угрожает работникам КГГА, - глава аппарата мэрии

Начальник военной администрации Киева Тимур Ткаченко увеличил количество своих заместителей и ввел в штатное расписание КГВА неограниченное количество советников. При этом он угрожает уголовной ответственностью работникам Киевской городской государственной администрации, если они откажутся выполнять его указания.

Об этом сообщил руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный, информирует Цензор.НЕТ.

"Странную "сенсацию" обнародовал сегодня начальник КГВА - относительно утверждения структуры военной администрации. "Новая структура" отличается от предыдущих, только увеличением количества заместителей начальника и неограниченным количеством советников. Теперь у начальника КГВА два первых заместителя и три заместителя", - написал Загуменный.

Он также прокомментировал угрозы со стороны руководителя КГВА Ткаченко в адрес работников исполнительной власти столицы.

"Не новы угрозы начальника КГВА относительно обращений в правоохранительные органы и предупреждения о том, что любой работник исполнительного органа городского совета будет нести уголовную ответственность, если не будет выполнять волю военной администрации. Как это работает, городская власть на себе ощущает давно - постоянные обыски, допросы, слежка, публичная дискредитация. Это не новые инструменты в борьбе с местным самоуправлением. И не европейские, не демократические принципы. Поздравляем начальника КГГА с Днем Европы", - написал Загуменный.

Ранее стало известно, что руководитель военной администрации столицы Тимур Ткаченко обнародовал в своем Telegram-канале информацию о новой структуре КГВА, которая составляет более 2800 человек и включает в том числе структуру исполкома Киевсовета. При этом Ткаченко написал, что в случае невыполнения его поручений он лично будет обращаться к силовикам.