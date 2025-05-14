Фракция УДАРа в Киевсовете заявляет, что власть хочет сорвать сессию - готовит обыски, депутатов-военных перевели в другие части.

Центральная власть пытается заблокировать проведение сессии Киевсовета. На завтра, 15 мая, запланированы массовые обыски у депутатов от оппозиции, чтобы не допустить их появления в сессионном зале. Раньше ряд депутатов-военнослужащих перевели в другие регионы, говорится в заявлении фракции "УДАР Виталия Кличко" в Киевсовете.

"По сообщению источников из правоохранительных органов, именно в четверг запланировано массовое проведение следственных действий у оппозиционных к центру депутатов Киевсовета под придуманными предлогами. Именно для того, чтобы не допустить их появления на пленарном заседании. Также депутаты оппозиционных фракций Киевсовета, которые с февраля 2022 года защищают Украину, решением высшего военного командования были переведены в другие воинские части, чтоб не допустить их появления на пленарном заседании", - говорится в заявлении фракции УДАР.

В УДАРе напоминают, что перед предыдущим пленарным заседанием проводились обыски у главы фракции УДАР в Киевсовете Дмитрия Белоцерковца. А раньше главе фракции "Европейская солидарность" Владимиру Прокопиву была избрана мера пресечения, которая мешает ему выполнять депутатские обязанности.

"Создается впечатление, что с помощью правоохранительных органов во время войны, когда мы все должны быть объединены ради победы, центральная власть пытается окончательно уничтожить местное самоуправление в Киеве. Депутатская фракция "УДАР Виталия Кличко" призывает центральную власть и правоохранительные органы прекратить беспрецедентное давление на депутатский корпус Киевсовета. Если вы возвращаете политическую борьбу в Украину, то бороться с оппонентами нужно парламентскими методами, а не методами тоталитарных режимов", - отмечается в заявлении.

Как известно, продолжение очередного пленарного заседания Киевсовета должно состояться 15 мая. В повестке дня – важные вопросы для функционирования города. В частности, о внесении изменений в программу "Турбота", чтобы пострадавшие от обстрелов киевляне могли арендовать жилье во время восстановления их домов. О доплатах для младшего медицинского персонала, об увеличении помощи для армии на 500 млн грн и назначении уполномоченного по делам ветеранов, отмечают в УДАРе.

Ранее сообщалось, что за шесть лет против столичной власти было возбуждено 1404 уголовных производства. Из них только 2 получили судебные приговоры.

Также ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил об усилении давления центральной власти на местное самоуправление с целью ее дискредитации и зачистки политического поля. Это негативно влияет на обеспечение жизнедеятельности столицы, развитие инфраструктуры, комфорт киевлян и т.д., подчеркнул мэр.