Фракція УДАРу в Київраді заявляє, що влада хоче зірвати сесію - готує обшуки, депутатів-військових перевели до інших частин

Центральна влада намагається заблокувати проведення сесії Київради. На завтра 15 травня, заплановані масові обшуки у депутатів від опозиції, щоб не допустити їх появи в сесійному залі. Раніше низку депутатів-військовослужбовців перевели в інші регіони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві фракції "УДАР Віталія Кличка" у Київраді.

"За повідомленням джерел із правоохоронних органів, саме у четвер заплановане масове проведення слідчих дій у опозиційних до центру депутатів Київради під вигаданими приводами. Саме для того, аби не допустити їх появу на пленарному засіданні. Також депутати опозиційних фракцій Київради, які з лютого 2022 року захищають Україну, рішенням вищого військового командування були переведені у інші військові частини, аби не допустити їх появу на пленарному засіданні", - йдеться в заяві фракції УДАР.

В УДАРі нагадують, що перед попереднім пленарним засіданням проводилися обшуки у голови фракції УДАР у Київраді Дмитра Білоцерковця. А раніше голові фракції "Європейська солідарність" Володимиру Прокопіву було обрано запобіжний захід, який перешкоджає йому виконувати депутатські обов’язки.

"Складається враження, що за допомогою правоохоронних органів у час війни, коли ми всі маємо бути об’єднані заради перемоги, центральна влада намагається остаточно знищити місцеве самоврядування в Києві. Депутатська фракція "УДАР Віталія Кличка" закликає центральну владу та правоохоронні органи припинити безпрецедентний тиск на депутатський корпус Київради. Якщо ви повертаєте політичну боротьбу в Україну, то боротися з опонентами треба парламентськими методами, а не методами тоталітарних режимів", - наголошується в заяві.

Як відомо, продовження чергового пленарного засідання Київради має відбутися 15 травня. На порядку денному - важливі питання для функціонування міста. Зокрема, про внесення змін до програми "Турбота", аби постраждалі від обстрілів кияни могли орендувати житло на час відновлення їх будинків. Про доплати для молодшого медичного персоналу, про збільшення допомоги для армії на 500 млн грн та призначення уповноваженого з питань ветеранів, зазначають в УДАРі.

Раніше повідомлялося, що за шість років проти столичної влади було порушено 1404 кримінальних провадження. З них лише 2 отримали судові вироки.

Також раніше мер Києва Віталій Кличко заявив про посилення тиску центральної влади на місцеве самоврядування з метою її дискредитації та зачистки політичного поля. Це негативно впливає на забезпечення життєдіяльності столиці, розвиток інфраструктури, комфорт киян тощо, наголосив мер.