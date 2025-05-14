УКР
Новини Заява УДАР
1 421 42

Фракція УДАРу в Київраді заявляє, що влада хоче зірвати сесію - готує обшуки, депутатів-військових перевели до інших частин

Заява фракції УДАРу в Київраді

Центральна влада намагається заблокувати проведення сесії Київради. На завтра 15 травня, заплановані масові обшуки у депутатів від опозиції, щоб не допустити їх появи в сесійному залі. Раніше низку депутатів-військовослужбовців перевели в інші регіони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві фракції "УДАР Віталія Кличка" у Київраді.

"За повідомленням джерел із правоохоронних органів, саме у четвер заплановане масове проведення слідчих дій у опозиційних до центру депутатів Київради під вигаданими приводами. Саме для того, аби не допустити їх появу на пленарному засіданні. Також депутати опозиційних фракцій Київради, які з лютого 2022 року захищають Україну, рішенням вищого військового командування були переведені у інші військові частини, аби не допустити їх появу на пленарному засіданні", - йдеться в заяві фракції УДАР.

В УДАРі нагадують, що перед попереднім пленарним засіданням проводилися обшуки у голови фракції УДАР у Київраді Дмитра Білоцерковця. А раніше голові фракції "Європейська солідарність" Володимиру Прокопіву було обрано запобіжний захід, який перешкоджає йому виконувати депутатські обов’язки.

"Складається враження, що за допомогою правоохоронних органів у час війни, коли ми всі маємо бути об’єднані заради перемоги, центральна влада намагається остаточно знищити місцеве самоврядування в Києві. Депутатська фракція "УДАР Віталія Кличка" закликає центральну владу та правоохоронні органи припинити безпрецедентний тиск на депутатський корпус Київради. Якщо ви повертаєте політичну боротьбу в Україну, то боротися з опонентами треба парламентськими методами, а не методами тоталітарних режимів", - наголошується в заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В УДАРі відреагували на обшуки у голови фракції в Київраді Білоцерковця: "Це підтвердження зухвалого знищення місцевого самоврядування"

Як відомо, продовження чергового пленарного засідання Київради має відбутися 15 травня. На порядку денному - важливі питання для функціонування міста. Зокрема, про внесення змін до програми "Турбота", аби постраждалі від обстрілів кияни могли орендувати житло на час відновлення їх будинків. Про доплати для молодшого медичного персоналу, про збільшення допомоги для армії на 500 млн грн та призначення уповноваженого з питань ветеранів, зазначають в УДАРі.

Раніше повідомлялося, що за шість років проти столичної влади було порушено 1404 кримінальних провадження. З них лише 2 отримали судові вироки.

Також раніше мер Києва Віталій Кличко заявив про посилення тиску центральної влади на місцеве самоврядування з метою її дискредитації та зачистки політичного поля. Це негативно впливає на забезпечення життєдіяльності столиці, розвиток інфраструктури, комфорт киян тощо, наголосив мер.

Автор: 

Топ коментарі
+15
Партія зеленського - "слуга народа", за кількістю зрадників вже переплюнула ОПЗЖ та комуністів.
показати весь коментар
14.05.2025 14:34 Відповісти
+10
показати весь коментар
14.05.2025 14:36 Відповісти
+9
Якщо сонце сходить, то це комусь треба!
А поки сонце, зійде, роса очі виїсть!
Щось подібне, робили і ригоАНАЛИ, у Києві, в 2013-14 роках, з йолкаю??
показати весь коментар
14.05.2025 14:32 Відповісти
Якщо сонце сходить, то це комусь треба!
А поки сонце, зійде, роса очі виїсть!
Щось подібне, робили і ригоАНАЛИ, у Києві, в 2013-14 роках, з йолкаю??
показати весь коментар
14.05.2025 14:32 Відповісти
Коли одні владці пиззять інших - душа співає!
показати весь коментар
14.05.2025 14:33 Відповісти
Душа співає через те, що буде заблоковане виділення 500 млн на допомогу армії??? Ви порядок денний читали???? зе! все бюджет Києва до своїх лап прибрати сподівається! А Кличко капець як заважає.
показати весь коментар
14.05.2025 14:55 Відповісти
І скільки з цієї суми вкрадуть клячко і паравазнюк?
показати весь коментар
14.05.2025 15:30 Відповісти
Вкраде все твій боневтік бонопартович
показати весь коментар
14.05.2025 15:58 Відповісти
Боневтік ще тільки вчиться в тій школі, де Кличко давно працює завучем.
показати весь коментар
14.05.2025 16:05 Відповісти
А скільки задонив, дістав техніки, дронів і т.і. твій хазяїн??? Що воно зробило? Тільки краде й вояжи за коксом влаштовує.

Відвали. Не біси.
показати весь коментар
14.05.2025 16:18 Відповісти
Юрій Андріяшик, по собі судите?
показати весь коментар
14.05.2025 16:38 Відповісти
Головне що обшуки мають бути таємні, тому тільки добу дали на підготовку до них.
показати весь коментар
14.05.2025 14:33 Відповісти
хай, депутати військові, на час сесії ідуть в сзч!
чи, що то за військові, шо під час війни бухають по київським кабакам? коли, як ниє сирський чєго ізволітє, не вистачає особового складу на передовій?
показати весь коментар
14.05.2025 14:33 Відповісти
Зелені звісно використовують приводи для тиску, але самі УДАР і створили кучу цих корупційних приводів
показати весь коментар
14.05.2025 14:34 Відповісти
Партія зеленського - "слуга народа", за кількістю зрадників вже переплюнула ОПЗЖ та комуністів.
показати весь коментар
14.05.2025 14:34 Відповісти
За сталіним сумуєш?
показати весь коментар
14.05.2025 14:37 Відповісти
Злодій чи ні-має вирішувати суд а не оп чи пролетаріати
показати весь коментар
14.05.2025 14:47 Відповісти
Ничего против не имею, пусть проведут обыски и задержания с санкции суда и разбираются, потому что если этого не делать то тогда реально может подключиться пролетариат.
показати весь коментар
14.05.2025 14:56 Відповісти
У нас тепер по новому,по модному,превентивно санкції вводити можна і,гадаю,почнуть превентивно заарештовувати
показати весь коментар
14.05.2025 15:08 Відповісти
Не путай ГОПніків з ГБшніками. Зараз ЗРУЧНІШЕ очолювати і одних і других. МАФІЯ - вона ТАКА ПРОВЛАДА.
показати весь коментар
14.05.2025 14:46 Відповісти
Так їх, зубожілий наріт ще наївся зеленої "справедливості".
показати весь коментар
14.05.2025 14:43 Відповісти
Зате тищенко повертається в вру.Єрмак усім керувати має.
показати весь коментар
14.05.2025 14:35 Відповісти
Сколько тут Зеботві!
показати весь коментар
14.05.2025 14:35 Відповісти
показати весь коментар
14.05.2025 14:36 Відповісти
Зламали, нехай платять, або це звіт, для...... Ще над тілами загиблих пофоткались.
показати весь коментар
14.05.2025 14:52 Відповісти
Біля "Мрії" з посмішками 6х9 бидло немисляче.
показати весь коментар
14.05.2025 16:42 Відповісти
Интересно куда Зеля спрятал Баканова,резникова,Шарапова...
показати весь коментар
14.05.2025 14:39 Відповісти
Про яку опозицію йдеться?
Де?
Якщо в Київраді - то там в опозиції слуги уродів - 10% від складу., а в коаліції - 61 (31 ЄС + 30 Удар) депутатів, та щей голос мера додається. Деколи з ними ситуативно голосує Омельченковві та половина голосних

Якщо ж йдеться про загальнодержавну опозицію - то так, чинна влада щемить і Євросолідарність, і Кличка разом з його Ударом...
показати весь коментар
14.05.2025 14:40 Відповісти
ТО не опозиція - ТО ЯЙЦЯ поклали НЕ в ту корзину. Якщо що - медведчук зі своєю СДПУ(в ЖОпі) починав зі скупівлі циган Закарпаття). А ви - про Київ. ХТО такий Бєня і ХТО такий (ну просто спонсор Удару в далекому 2018.
АЛЕ.
Зараз - війна!!
Зараз - треба консолідація мафії навколо ДЕРИБАНУ оборонного бюджету. !!!
Зараз - ЯК НІКОЛИ - при владі не МАФІЯ!! ОДНІ ПАТРІОТИ власних гаманців.!!
Давайте (якщо -що НЕ ТАК) допоможемо їм і їх нащадкам ДОПОМОГТИ ДОНАТОМ батальйону МОНАКО огранізувати незламний (крайній) рубіж в князівстві. АБО в ОАЄ.
ЗАТЕ вони напишуть мемуари (які ОДНІ ввійдуть в історію - "як я проЛЮБИВ Україну
показати весь коментар
14.05.2025 15:09 Відповісти
А ХТО такі ДЕПУТАТИ- ВЙСЬКОВІ?? Прізвища. Скільки були в 30 км зоні (честь і хвала тим, хто був на 0)? А решті замполітів- політруків - попутного вітру. В ЖОПУ. НА НОЛЬ. ПОДАЛІ ВІД ПОЛІТРЕСУРСУ
показати весь коментар
14.05.2025 14:43 Відповісти
І вапше, для чого та київрада, коли є Гандрушка Єрмак...
показати весь коментар
14.05.2025 14:50 Відповісти
ну будут обыскивать депутатов- ужас , наверное нужно деньги собирать и на адвокатов
показати весь коментар
14.05.2025 14:49 Відповісти
Ні,ЗЕленський не знає,що тиск здійснюється дЄрмаком і Татаровим.Не ходіть і дивитись,вся країна знає що всим править Єрмак.ЗЕленський тут не причому,бо це негативно буде сказуватись на його рейтингу.
ДУМАЙ-ТЕ!
показати весь коментар
14.05.2025 15:03 Відповісти
Депутатів-військових???? А як це? Вдень на сессії дерібаниш землю, ввечері в окоп відбивати штурми?
показати весь коментар
14.05.2025 15:11 Відповісти
Та було - після поранень кілька до Київради ввнли.

А взагалі, особисто я боюся перевиборів.. за всі роки незалежності - Кличко єдиний адекватний мер..
показати весь коментар
14.05.2025 16:56 Відповісти
якшо вони демобілізовані після поранення, то вони більше не військовослужбовці.
показати весь коментар
14.05.2025 17:01 Відповісти
І що?
показати весь коментар
14.05.2025 17:22 Відповісти
Тоді писати "депутати-військові" - це маніпуляція і введення в оману.
показати весь коментар
14.05.2025 17:28 Відповісти
Нас он зелені скільеа років в оману вводять..
показати весь коментар
14.05.2025 17:58 Відповісти
про кмда с киргизом или хорошо или ничего
показати весь коментар
14.05.2025 15:14 Відповісти
показати весь коментар
14.05.2025 16:55 Відповісти
 
 