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Новини Команда Зеленського проти Кличка
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Київраду хочуть зробити недієздатною залякуваннями депутатів та перешкоджанням їх роботі, - Кличко

Віталій Кличко

Сьогодні Київрада не змогла зібратися через відсутність кворуму. Це стало наслідком залякування та тиску на депутатів з метою знищення самоврядування в столиці.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Тиск на міську владу, на місцеве самоврядування триває. Більше того – він посилюється. Зокрема, тривають спроби заблокувати роботу Київради - щоб вона не збиралася і була недієздатною. При чому способів не добирають. Одним депутатам перешкоджають у їх присутності на засіданнях. (То допити, то обшуки). Інших залякують надуманими кримінальними справами. Сьогодні засідання Київради не відбулося через відсутність кворуму", - повідомив Кличко.

При цьому на підконтрольних центральній владі телеграм-каналах та в ЗМІ розповсюджуються постійні маніпуляції і брехня, зазначив він.

Мер Києва наголосив, що через зрив сесії не були проголосовані важливі для життєзабезпечення міста рішення.

"Зокрема, зміни до програми економічного та соціального розвитку й бюджету столиці. Вони стосуються фінансування будівництва та облаштування захисних споруд, підготовки до наступного опалювального сезону, до нового навчального року. Фінансування оновлення та будівництва обʼєктів транспортної інфраструктури. В тому числі і метро на Виноградар", - перелічив Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За два роки столиця збільшила бюджет підтримки захисників у 2,5 рази, - Кличко

Також, за словами Кличка, планувалося виділити кошти на придбання рухомого складу для комунального громадського транспорту, на капітальні ремонти відділень у столичних лікарнях, придбання медичного обладнання тощо.

"Особливо цинічно і гидко виглядають спроби знищення системи управління столицею під час війни. В критичний для майбутнього країни момент. Коли насправді всі повинні працювати спільно і спрямовувати всі сили на одну мету – зберегти українську державу. Вільною і демократичною!" - наголосив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що за шість років проти влади Києва було порушено 1404 кримінальних провадження. З них лише 2 отримали судові вироки. Інші ж 99,9%, на думку експертів, були вигадані по вказівці задля дискредитації столичного самоврядування.

Також читайте: Фракція УДАРу в Київраді заявляє, що влада хоче зірвати сесію - готує обшуки, депутатів-військових перевели до інших частин

Автор: 

Київ (19633) Київрада (800) Кличко Віталій (3525) місцеве самоврядування (325)


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Топ коментарі
+2
ну наверное есть каждого чем запугать, ходили до депутатства в дратых кросовках, а теперь все миллионеры
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29.05.2025 20:17
+2
Для "мудрого наріду" дискредитувати КМДА - та "як два пальці об асфальт"!
На "єдиному марафеті" постійно казати, що всі досягнення в столиці - то заслуга КМВА та РДА (призначених з Банкової), а всі "*****@лі" - то мерії і Кличка особисто. А приводом може бути та сама "недієздатність", яку штучно створюють через підконтрольні ОПі силові структури.
Хоп-па! І верещучка вже очильниця Києва! (не дай Боже!)
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29.05.2025 20:22
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ну наверное есть каждого чем запугать, ходили до депутатства в дратых кросовках, а теперь все миллионеры
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29.05.2025 20:17 Відповісти
Для "мудрого наріду" дискредитувати КМДА - та "як два пальці об асфальт"!
На "єдиному марафеті" постійно казати, що всі досягнення в столиці - то заслуга КМВА та РДА (призначених з Банкової), а всі "*****@лі" - то мерії і Кличка особисто. А приводом може бути та сама "недієздатність", яку штучно створюють через підконтрольні ОПі силові структури.
Хоп-па! І верещучка вже очильниця Києва! (не дай Боже!)
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29.05.2025 20:22 Відповісти
А що, скоро вибори президента?
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29.05.2025 20:39 Відповісти
А чому, оті залякані, мовчать, чому не оголошують призвіща шантажистів?? Це не прутін з якунОвощем??
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29.05.2025 20:45 Відповісти
Тому що людей вбивають, а правоохоронна система керована тими, хто залякує. Люди і бояться
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29.05.2025 21:08 Відповісти
Можливо, просто повісити перед КиївРадою, отих залякувальщиків??
Самі то вони, нє мєсниє..? Невже, з Курського району!?!
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29.05.2025 20:47 Відповісти
Тобі відніше
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29.05.2025 21:09 Відповісти
Цей тиск Зєшобли на столичну владу має наблизити нас до перемоги? Це такий хитрий план в півшостого?
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29.05.2025 20:57 Відповісти
а чого відбитий мозок мовчить про розсадника корупції в київській раді? чи ніхто не знає як він і кому землю під будівництво виділяє? Перетворив Київ на смітник. Мости розсипаються балкони падають
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29.05.2025 21:06 Відповісти
За кого ти на виборах Мера Києва голосував?
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29.05.2025 21:17 Відповісти
Країною керує банда, немає гаранта
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29.05.2025 21:06 Відповісти
Кличко відхопив у киян пляж заради шикарного особняка - Янукович аплодує стоячи
Віталій Кличко збудував незаконний особняк на березі Київського моря
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29.05.2025 21:10 Відповісти
 
 