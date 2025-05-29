Київраду хочуть зробити недієздатною залякуваннями депутатів та перешкоджанням їх роботі, - Кличко
Сьогодні Київрада не змогла зібратися через відсутність кворуму. Це стало наслідком залякування та тиску на депутатів з метою знищення самоврядування в столиці.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"Тиск на міську владу, на місцеве самоврядування триває. Більше того – він посилюється. Зокрема, тривають спроби заблокувати роботу Київради - щоб вона не збиралася і була недієздатною. При чому способів не добирають. Одним депутатам перешкоджають у їх присутності на засіданнях. (То допити, то обшуки). Інших залякують надуманими кримінальними справами. Сьогодні засідання Київради не відбулося через відсутність кворуму", - повідомив Кличко.
При цьому на підконтрольних центральній владі телеграм-каналах та в ЗМІ розповсюджуються постійні маніпуляції і брехня, зазначив він.
Мер Києва наголосив, що через зрив сесії не були проголосовані важливі для життєзабезпечення міста рішення.
"Зокрема, зміни до програми економічного та соціального розвитку й бюджету столиці. Вони стосуються фінансування будівництва та облаштування захисних споруд, підготовки до наступного опалювального сезону, до нового навчального року. Фінансування оновлення та будівництва обʼєктів транспортної інфраструктури. В тому числі і метро на Виноградар", - перелічив Кличко.
Також, за словами Кличка, планувалося виділити кошти на придбання рухомого складу для комунального громадського транспорту, на капітальні ремонти відділень у столичних лікарнях, придбання медичного обладнання тощо.
"Особливо цинічно і гидко виглядають спроби знищення системи управління столицею під час війни. В критичний для майбутнього країни момент. Коли насправді всі повинні працювати спільно і спрямовувати всі сили на одну мету – зберегти українську державу. Вільною і демократичною!" - наголосив Віталій Кличко.
Раніше повідомлялося, що за шість років проти влади Києва було порушено 1404 кримінальних провадження. З них лише 2 отримали судові вироки. Інші ж 99,9%, на думку експертів, були вигадані по вказівці задля дискредитації столичного самоврядування.
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На "єдиному марафеті" постійно казати, що всі досягнення в столиці - то заслуга КМВА та РДА (призначених з Банкової), а всі "*****@лі" - то мерії і Кличка особисто. А приводом може бути та сама "недієздатність", яку штучно створюють через підконтрольні ОПі силові структури.
Хоп-па! І верещучка вже очильниця Києва! (не дай Боже!)
Самі то вони, нє мєсниє..? Невже, з Курського району!?!
Віталій Кличко збудував незаконний особняк на березі Київського моря