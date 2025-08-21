УКР
Команда Зеленського проти Кличка
Влада намагається зачистити політичне поле, тому не припиняє спроб паралізувати місто, - УДАР про вилучення у столиці 8 млрд

Удар про ситуацію з бюджетом у Києві

Вилученням з бюджету столиці 8 млрд грн влада намагається паралізувати Київ і зачистити політичне поле від головного опонента - Віталія Кличка. Але використання державних інституцій у власних політичних інтересах абсолютно неприпустиме для країни, яка бореться за демократію та європейське майбутнє.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві партії УДАР, яку опубліковано на офіційному сайті партії.

"Голосування у Верховній Раді за законопроєкт №13439-3, який забирає з бюджету столиці 8 мільярдів гривень, є черговою відвертою атакою влади на Київ та його мера Віталія Кличка, якого влада розглядає як головного політичного опонента. Вона мислить в категоріях виборів та намагається зачистити політичне поле від тих, кого вважає своїми політичними опонентами. Влада боїться конкуренції, боїться вільного вибору громадян і тому перетворює законодавчий орган на інструмент тиску та політичної розправи", - йдеться в заяві УДАРу.

Також читайте: 18 депутатів Київради зі 120 попросили Зеленського звільнити Кличка

В партії зазначають, що влада не перший рік переслідує соратників Кличка та членів УДАРу, фабрикує політично вмотивовані справи, чинить тиск і залякує. А тепер вирішила забрати гроші в столиці. Однак фактично вона забирає гроші у ЗСУ.

"Ці кошти – насамперед підтримка Збройних Сил України. У підсумку через дії Банкової 8 млрд коштів громади підуть не на захисників, а на захмарні зарплати керівництва держпідприємств, на премії чиновникам та прокурорам. Це нагадує повторення історії з вилученням "військового" ПДФО у місцевих громад. Тоді ці кошти передавалися Мінстратегпрому та Держспецзв’язку та значна частина коштів залишилась невикористаною, при цьому їхніх керівників ловили на хабарях", - наголошують в УДАРі.

В партії попереджають, що подібні ініціативи донищують залишки реформи децентралізації, все більше зосереджуючи ресурси та повноваження в руках однієї людини.

"Партія "УДАР Віталія Кличка" звертається до європейських партнерів, до колег по Європейській народній партії з проханням дати оцінку цим діям влади, які є проявом авторитаризму і використанням державних інституцій у власних політичних інтересах. Це абсолютно неприпустимо для країни, яка бореться за демократію та європейське майбутнє", - підкреслюється в заяві УДАРу.

Також читайте: Київраду хочуть зробити недієздатною залякуваннями депутатів та перешкоджанням їх роботі, - Кличко

Як повідомлялося, 20 серпня Верховна Рада 229 голосами ухвалила зміни до держбюджету (законопроєкт №13439-3), які передбачають, в тому числі, вилучення 8 млрд грн з бюджету Києва за рахунок коштів податку на прибуток. "За" проголосували 196 народних депутатів від "Слуги народу", 15 - депутатської групи "Довіра", 9 – "Відновлення України", 1 – "Батьківщини" і 8 позафракційних депутатів.

бюджет Київ УДАР
Топ коментарі
+11
Ця влада паралізувала державу і бореться з тим, що ще залишається здоровим!
21.08.2025 11:47 Відповісти
+9
А що ви хотіли? Ця влада вже 6 років своєю діяльністю демонструє абсурдність і руйнування держави. Нічого іншого!
Ой, вибачаюсь! Іще -- жадобу до легкого збагачування!
21.08.2025 11:57 Відповісти
+9
Понаїхавші криворогаті шоумени таки хочуть дерибанити бюджет Києва..

З яких хрінов недолуга влада лізе керувати містами ще??
21.08.2025 12:08 Відповісти
Ця влада паралізувала державу і бореться з тим, що ще залишається здоровим!
21.08.2025 11:47 Відповісти
Всю жовч виплеснули?
21.08.2025 12:09 Відповісти
ты конечно верещук облизывал при выборе мэра Киева?!
21.08.2025 12:26 Відповісти
Голосую виключно за порядних українських націоналістів. Верещук вже була відома корупційними скандалами на попередніх місцях роботи і винятковим холуйством та підлабузництвом до керівництва. Кришує і просуває Верещук її чоловік. Полковник, а може вже й генерал в якихось хитрих структурах. Сама по собі вона примітивна як шматок цегли.
21.08.2025 12:35 Відповісти
А масових прильотів по Києву в травні-червні цій владі не достатньо?!
Як ставити Киїів, Столицю України, на коліна, то вже по-повній?!
21.08.2025 11:49 Відповісти
А що ви хотіли? Ця влада вже 6 років своєю діяльністю демонструє абсурдність і руйнування держави. Нічого іншого!
Ой, вибачаюсь! Іще -- жадобу до легкого збагачування!
21.08.2025 11:57 Відповісти
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=OJBnLGHQM3I Порохівниця: Весь сюр з Верховного суду Порошенка проти Зеленського (11:01)
Воно навіть не в змозі виконати свою особисту головну ціль обіцянку приходу до влади!
21.08.2025 12:01 Відповісти
влада йде до повної влади ... Уявіть сьогодні Котов - людина АНДРІЯ ДЕРКАЧА тільки сьогодні!!! йде у відставку , бо накрав вже стільки!!! Й просто йде у відставку . А він керував ЕНЕРГОАТОМОМ після того , як шпигун Деркач здриснув у рашку й став там депутатом госдури.
Але, як приклад, 3 2024 року у наглядовій раді ЕНЕРГОАТОМУ ( котрою керевув й здавав ЗАЕС рашистам Андрій Деркач) є такий вєздєсссущій Андрій Мілованов... Ну той самий котрий керує Пінчуківською школою економіки, котрий запросив Єрмака відмиватися перед студентами , де вони його голосно ОПУстили ...
21.08.2025 12:03 Відповісти
виправляю помилку - МІЛОВАНОВА звуть ТІМАФЄЙ
21.08.2025 12:54 Відповісти
Те про що я і казав. Ворог наступає а у нас вже рвуть чуби за крісла і грошові потоки. А що буде якщо ***** таки піде на якесь перемир'я? Да ***** даже не потрібно воювати тут самі все здадуть. Україну зараз рятує що ***** очі від злості залило кров'ю і воно не адекватне.
21.08.2025 12:07 Відповісти
Понаїхавші криворогаті шоумени таки хочуть дерибанити бюджет Києва..

З яких хрінов недолуга влада лізе керувати містами ще??
21.08.2025 12:08 Відповісти
".......Знаєте, кого не шкода?

Вчителів і медиків, 80% з яких голосували за ЗЕбанду, та киян, які поставили галочку за Безуглу і ще 12 ЗЕбандитів.

Тепер киянам доведеться платити 25 грн. за проїзд у тролейбусі і метро.

Не дякуйте, Зеленський вам "нічого нє должен". Ви зробили себе разом.

Олег Леусенко
21.08.2025 12:33 Відповісти
Так у Львові давно так платять.
21.08.2025 12:46 Відповісти
 
 