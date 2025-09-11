Киев выделил еще 4 млрд грн на поддержку ВСУ, несмотря на изъятие значительной суммы из бюджета города, - Кличко

Киевсовет дополнительно выделил еще 4 млрд грн на поддержку военных, вопреки изъятию центральной властью из бюджета столицы значительных средств. Таким образом финансирование программы "Захисник Києва" возросло до 11 млрд грн.

Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня Киевсовет должен увеличить поддержку наших защитников. Чтобы Киев мог и в дальнейшем помогать военным. Поэтому рассмотрим проект решения о внесении изменений в городскую целевую программу "Захисник Києва" . Речь идет об увеличении финансирования потребностей сил обороны и безопасности на 4 млрд грн. Таким образом финансирование программы "Захисник Києва" в 2025 году возрастет почти до 11 миллиардов", - отметил Кличко.

Кроме того, по словам мэра Киева, на 210 млн грн увеличится финансирование программы "Підтримка киян - Захисників і Захисниць" на выплаты семьям погибших защитников, пропавших без вести, а также семьям тех, кто находится в плену. Программой также предусмотрена компенсация приобретения автомобиля участникам боевых действий, переобустройство жилья для ветеранов, которые передвигаются на кресле колесном, компенсация за протезирование глаза и слухопротезирование.

Также мэр Киева сообщил, что Киевсовет увеличит финансирование программы материальной помощи киевлянам, пострадавшим от вражеских атак на город.

"Также сегодня Киевсовет должен увеличить финансирование программы "Турбота. Назустріч киянам" - на 130 млн грн. На эту программу в начале года было предусмотрено 740 млн грн. Это средства на выплаты материальной помощи киевлянам, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. В том числе, и жителям столицы, пострадавшим от вражеских атак на город. В последние месяцы у нас таких людей все больше", - сообщил Виталий Кличко.

Вместе с тем, он заявил, что центральная власть ограбила Киев, изъяв 8 млрд грн из бюджета города, вопреки законам и Конституции Украины.

"Произошло фактически ограбление Киева! По-другому это не назовешь. Потому что законопроект, предусматривающий изъятие 8 миллиардов гривен из бюджета Киева, который принял парламент и таки подписал Президент, противоречит принципам самостоятельности и сбалансированности бюджетной системы, Конституции Украины и Закона "Про столицю". И нарушает права местного самоуправления", - заявил Виталий Кличко.

Напомним, 20 августа Верховная Рада проголосовала за изменения в госбюджет (законопроект №13439-3), которыми забрала из бюджета Киева 8 млрд грн на поддержку "Укрзалізниці". Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, эти средства должны были пойти на компенсацию стоимости проезда в общественном транспорте, помощь военным, доплаты бюджетникам и тому подобное. Он требовал от Президента не подписывать этот законопроект, который вредит киевлянам и ВСУ.