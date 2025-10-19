Дешевые украинские дроны-перехватчики меняют правила войны в воздухе, - Business Insider

Индустрия дронов

Созданные в Украине дешевые дроны-перехватчики меняют представление о воздушной войне и становятся ключевым элементом обороны. Они уже сбивают сотни российских "Шахедов".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Business Insider.

Так, примерно через год после начала полномасштабной войны с Россией украинский инструктор по беспилотникам представил идею, которую военные сначала считали нереальной - использование квадрокоптеров для перехвата разведывательных дронов противника. Тогда были сомнения в возможности маневрировать небольшим дроном, чтобы попасть в быструю цель. Однако замысел стал реальностью: то, что когда-то казалось фантастикой, теперь является важным элементом украинской обороны.

Перехватчики в действии

Издание отмечает, что Украина все активнее использует дешевые беспилотники-перехватчики для уничтожения российских ударных дронов. Во время одного из недавних массированных обстрелов они сбили более 150 беспилотников.

Сейчас Украина стремится наладить производство до 1000 таких перехватчиков ежедневно.

Отмечается, что эта технология имеет значение не только для Украины - она демонстрирует, как в будущем можно эффективно противодействовать массированным атакам дронов с помощью недорогих решений.

НАТО интересуется разработками Украины

В НАТО обращают внимание на украинские разработки. По словам адмирала Пьера Вандье, Верховного главнокомандующего объединенных сил Альянса по вопросам трансформации, беспилотники-перехватчики типа "удар на уничтожение" являются одним из самых перспективных средств защиты от российских атак.

Журналисты издания пообщались с украинскими инженерами, пилотами и производителями, которые рассказали, как технология, которая начиналась как эксперимент, превратилась в главный оборонный приоритет.

"С ростом количества угроз со стороны беспилотников росло и давление на защитников с обеих сторон, чтобы они использовали относительно дешевые и простые средства противодействия", - пояснил Сэм Бендетт, советник программы изучения России в Центре военно-морского анализа США.

Он добавил, что сейчас как Украина, так и Россия активно используют различные типы беспилотников-перехватчиков.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас показатель эффективности уничтожения вражеских беспилотников украинскими дронами-перехватчиками достигает 68%.

Известно, что Украина и Великобритания планируют начать совместное производство дронов-перехватчиков для борьбы с дронами типа "Шахед". Этот проект может быть реализован в ближайшие месяцы.