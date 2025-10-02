РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9746 посетителей онлайн
Новости Сбивание шахедов Дроны-перехватчики Индустрия дронов
756 12

Большинство российских ударных БПЛА сейчас уничтожается именно дронами-перехватчиками, - Сырский.

Индустрия дронов

дрони
Фото: Володимир Пащук, Фонд "Повернись живим"

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел очередное рабочее совещание по наращиванию возможностей в борьбе с вражескими ударными БпЛА.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

В сентябре враг применил по территории Украины во время массированных атак почти 6900 дронов, из которых более 3600 - типа"шахед".

"Вооруженные Силы Украины должны задействовать эффективные решения ежедневно и каждую ночь для отражения этой угрозы. Противник постоянно меняет тактику применения беспилотников. Так, российские захватчики активизировали удары по прифронтовым районам и границе. Активно атакуют объекты критической инфраструктуры и гражданские цели", - отметил Сырский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина и США обсудили соглашение по закупке украинских беспилотников, - Умеров

По его словам, принят ряд решений по усилению противовоздушной обороны на этих направлениях, в частности путем увеличения количества экипажей дронов-перехватчиков.

"Продолжаем наращивать способности подразделений, которые противодействуют вражеским БпЛА именно с помощью перехватчиков. Сегодня большинство российских ударных беспилотников уничтожается именно такими средствами. Продолжается системное расширение штата соответствующих формирований. Наращивается подготовка специалистов, создаются дополнительные учебные мощности для качественной тренировки.

Продолжается совершенствование системы обнаружения БпЛА противника, что повышает эффективность их уничтожения", - заявил главком.

Читайте также: Количество сбития "шахедов" над Покровском выросло на 50%, - 7 корпус ДШВ

Также формируется Командование беспилотных систем противовоздушной обороны в составе Воздушных сил ВС Украины.

Сырский отметил, что в войске развивают и другие направления противодействия, в частности уничтожение вражеских дронов с помощью ударных вертолетов и легкомоторной авиации.

"Вводим в строй новые экипажи. Применение легкомоторной авиации позволяет эффективно поражать российские БпЛА на больших высотах. Поэтому готовим новые экипажи самолетов для выполнения этих задач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина имеет дроны-перехватчики, которые способны сбивать российские реактивные "Шахеды", - Палиса

Продолжается совместная работа Сил обороны и производителей по совершенствованию и внедрению новых типов дронов-перехватчиков. Должны ускорить разработку и внедрение их в войска, ведь в условиях технологического соревнования противник постоянно совершенствует свои средства", - добавил он.

Сырский определил необходимые задачи всем задействованным структурам - прежде всего по повышению эффективности уничтожения беспилотников и развертывания новых подразделений, оснащенных дронами-перехватчиками.

Александр Сырский (736) дроны (4928) Шахед (1533) война в Украине (6387)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
показать весь комментарий
02.10.2025 20:53 Ответить
+2
В Чернігівський області - прохідний, точніше "пролітний двір"... Вже багато хто пише, каже про це, але вищому керівництву пофіг на це. Хоча, зараз і над Києвом вже вільно літають.
показать весь комментарий
02.10.2025 21:05 Ответить
+1
Майже всі від 0 буде 0
показать весь комментарий
02.10.2025 20:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Майже всі від 0 буде 0
показать весь комментарий
02.10.2025 20:52 Ответить
показать весь комментарий
02.10.2025 20:53 Ответить
хмммм....
і що цікаво!
дрони долітають до центра києва.
по дронам працють кулемети, зенітні установки. кожний киянин на слух визначає дальність дрона та особливість ппо.
чи, то так дрони перехоплювачі працюють? пропустивши кацапів на таку глибину?
брехати брехати брехати!
брехати та мародерити!
до речі, тут стерненко обурюється, що сума донатів різко скоротилася. вимагає слати більше, і саме на ці дрони перехоплювачі.
совпадєніє....
показать весь комментарий
02.10.2025 20:59 Ответить
ти паскуда невдячна, до Києва долітають одиниці - сотні збивають на підльоті, в ноги кланяйся і дякуй тим хто їх збиває, а не смерди тут
показать весь комментарий
02.10.2025 21:07 Ответить
а, ти тут до чого? чесний відкритий пахнучий патріот?
показать весь комментарий
02.10.2025 21:11 Ответить
до того що зтули писка і не смерди без приводу
показать весь комментарий
02.10.2025 21:16 Ответить
нє бєйте мєня дядєнька! я больше нє буду!
показать весь комментарий
02.10.2025 21:17 Ответить
В Чернігівський області - прохідний, точніше "пролітний двір"... Вже багато хто пише, каже про це, але вищому керівництву пофіг на це. Хоча, зараз і над Києвом вже вільно літають.
показать весь комментарий
02.10.2025 21:05 Ответить
а давайте згадаємо вчорашній ранок в Києві.
три дрона півтори години кружляли над водосховищем. замість того щоб їх погасити прям там. - дали їм впасти в Ірпені.
де перехоплювачі? де зенітки?

це не претензія до ППО, хлопці працюють на межі і за межами можливостей.
але хоч би оці керівники не тринділи
показать весь комментарий
02.10.2025 21:07 Ответить
Для кого ця доповідь?
показать весь комментарий
02.10.2025 21:08 Ответить
в виробництві дронів-перехоплювачів, головне для оп-и та їх поплічників, -повністю перехопити фінансування, виділене на їх виробництво. посередники-перехоплювачі без сну та відпочинку, день і ніч працюють над цим завданням!
показать весь комментарий
02.10.2025 21:11 Ответить
1. Ударні БПЛА повинні збиватись артилерійсько-ракетними зенітними комплексами. Критичну інфраструктуру треба прикривати стаціонарними комплексами, які можуть працювати в автоматичному режими.
2. Дрони-перехоплювачі повинні застосуваватись там, де не має можливості використати п.1
показать весь комментарий
02.10.2025 21:15 Ответить
 
 