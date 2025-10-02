Большинство российских ударных БПЛА сейчас уничтожается именно дронами-перехватчиками, - Сырский.
Индустрия дронов
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел очередное рабочее совещание по наращиванию возможностей в борьбе с вражескими ударными БпЛА.
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
В сентябре враг применил по территории Украины во время массированных атак почти 6900 дронов, из которых более 3600 - типа"шахед".
"Вооруженные Силы Украины должны задействовать эффективные решения ежедневно и каждую ночь для отражения этой угрозы. Противник постоянно меняет тактику применения беспилотников. Так, российские захватчики активизировали удары по прифронтовым районам и границе. Активно атакуют объекты критической инфраструктуры и гражданские цели", - отметил Сырский.
По его словам, принят ряд решений по усилению противовоздушной обороны на этих направлениях, в частности путем увеличения количества экипажей дронов-перехватчиков.
"Продолжаем наращивать способности подразделений, которые противодействуют вражеским БпЛА именно с помощью перехватчиков. Сегодня большинство российских ударных беспилотников уничтожается именно такими средствами. Продолжается системное расширение штата соответствующих формирований. Наращивается подготовка специалистов, создаются дополнительные учебные мощности для качественной тренировки.
Продолжается совершенствование системы обнаружения БпЛА противника, что повышает эффективность их уничтожения", - заявил главком.
Также формируется Командование беспилотных систем противовоздушной обороны в составе Воздушных сил ВС Украины.
Сырский отметил, что в войске развивают и другие направления противодействия, в частности уничтожение вражеских дронов с помощью ударных вертолетов и легкомоторной авиации.
"Вводим в строй новые экипажи. Применение легкомоторной авиации позволяет эффективно поражать российские БпЛА на больших высотах. Поэтому готовим новые экипажи самолетов для выполнения этих задач.
Продолжается совместная работа Сил обороны и производителей по совершенствованию и внедрению новых типов дронов-перехватчиков. Должны ускорить разработку и внедрение их в войска, ведь в условиях технологического соревнования противник постоянно совершенствует свои средства", - добавил он.
Сырский определил необходимые задачи всем задействованным структурам - прежде всего по повышению эффективности уничтожения беспилотников и развертывания новых подразделений, оснащенных дронами-перехватчиками.
і що цікаво!
дрони долітають до центра києва.
по дронам працють кулемети, зенітні установки. кожний киянин на слух визначає дальність дрона та особливість ппо.
чи, то так дрони перехоплювачі працюють? пропустивши кацапів на таку глибину?
брехати брехати брехати!
брехати та мародерити!
до речі, тут стерненко обурюється, що сума донатів різко скоротилася. вимагає слати більше, і саме на ці дрони перехоплювачі.
совпадєніє....
три дрона півтори години кружляли над водосховищем. замість того щоб їх погасити прям там. - дали їм впасти в Ірпені.
де перехоплювачі? де зенітки?
це не претензія до ППО, хлопці працюють на межі і за межами можливостей.
але хоч би оці керівники не тринділи
2. Дрони-перехоплювачі повинні застосуваватись там, де не має можливості використати п.1